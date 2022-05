MÄRKTE EUROPA/Weiter aufwärts - DAX-Lokomotive Siemens

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erholungs-Rally an den europäischen Aktienmärkten setzt sich zum Start in die neue Woche fort. Der DAX gewinnt im frühen Xetra-Handel 0,7 Prozent auf 14.560 Punkte. Beim Euro-Stoxx-50 geht es um 0,9 Prozent nach oben auf 3.844 Punkte. "Offensichtlich trauen Anlegerinnen und Anleger dem DAX jetzt weitere Schritte nach oben zu", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann vom QC Partners. Gewinner Nummer eins im DAX sind Siemens, die Aktien des Index-Schwergewichts profitieren von einem Eisenbahnauftrag aus Ägypten und steigen um 3,2 Prozent.

Aber auch am Gesamtmarkt nimmt die Risikobereitschaft wieder deutlich zu. Zuletzt hätten die Umsätze bei steigenden Kursen deutlich zugenommen, ein positives Zeichen für die nähere Zukunft, heisst es am Markt. Aus technischer Sicht liegt die nächste Chart-Hürde für den DAX bei 14.598 Punkten. Darüber liegt die Zone zwischen 14.800 und 15.050 mit den bisherigen Erholungshochs.

Gestützt wird die Stimmung auch von den Vorlagen. In New York ist am Freitag eine der negativsten Durststrecken aller Zeiten zu Ende gegangen. Nach acht Minus-Wochen in Folge wies der Dow Jones endlich wieder einen Wochengewinn aus. Und in Asien profitieren die Märkte am Morgen unter anderem von der Corona-Lage in China: Sowohl in Schanghai als auch in Peking gehen die Infektionszahlen deutlich zurück. Ein Ende der Lockdowns sollte die globalen Lieferkettenprobleme entspannen und damit das Wachstum stützen und die Inflationsgefahren dämpfen.

Die New Yorker Börse bleibt am Montag geschlossen. In Europa stiegen die Anleger trotzdem in den Markt ein: "Jetzt will jeder dabei sein, solange die Rally läuft", sagt Marktstratege Jochen Stanzl von CMC Markets.

Von neuen Inflationsdaten aus Europa: Die Verbraucherpreise in Nordrhein-Westfalen sind im Mai mit einer Jahresrate von 8,1 Prozent gestiegen und weisen auf keine Entspannung hin. Auch in Spanien steigen die Preise noch schneller als befürchtet - die Inflation im Mai lag bei 8,5 Prozent nach 8,3 Prozent im April. Die Renditen in Europa ziehen wieder etwas an - auch wegen der weiter steigenden Ölpreise. Der Euro kann sich noch etwas erholen.

Technologie vorne - dahinter antizyklischer Konsum und Industrietitel

Die jüngste Beruhigung auf der Devisen- und auch auf der Zinsseite stellt weiterhin die Technologiewerte in das Zentrum der Erholung, ihr Stoxx-Branchenindex gewinnt 1,6 Prozent. Es folgen die zuletzt ebenfalls gebeutelten Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs mit 1,5 Prozent Plus vor den Industrie-Aktien, die vor allem von Siemens profitieren.

Die Siemens-Unternehmenssparte Mobility hat den Auftrag für ein Bahnnetz in Ägypten über 2.000 km an Land ziehen. Nach Siemens-Angaben ist das der grösste Auftrag in der Geschichte des Unternehmens. Der Auftragswert soll bei über 8 Milliarden Euro liegen. Ägypten will ein Netz aus Hochgeschwindigkeitszügen aufbauen, das über 60 Städte des Landes erreichen soll. "Die Story hört sich gut an und könnte vom Sentiment auch auf andere Bahnaktien ausstrahlen", sagt ein Händler. Vossloh ziehen um 2 Prozent an.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.843,77 +0,9% 34,91 -10,6%

Stoxx-50 3.690,23 +0,4% 15,72 -3,4%

DAX 14.560,48 +0,7% 98,29 -8,3%

MDAX 30.158,59 +1,4% 409,04 -14,1%

TecDAX 3.215,18 +1,1% 36,25 -18,0%

SDAX 13.904,93 +1,5% 209,51 -15,3%

FTSE 7.608,31 +0,3% 22,85 +2,7%

CAC 6.567,50 +0,8% 51,75 -8,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,04 +0,08 +1,22

US-Zehnjahresrendite 2,74 0 +1,23

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 18:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0759 +0,2% 1,0761 1,0707 -5,4%

EUR/JPY 136,87 +0,3% 136,85 136,10 +4,6%

EUR/CHF 1,0297 +0,2% 1,0293 1,0255 -0,8%

EUR/GBP 0,8515 +0,2% 0,8507 0,8493 +1,3%

USD/JPY 127,22 +0,1% 127,19 127,11 +10,5%

GBP/USD 1,2634 +0,1% 1,2649 1,2608 -6,6%

USD/CNH (Offshore) 6,6599 -1,0% 6,6632 6,7184 +4,8%

Bitcoin

BTC/USD 30.601,32 +4,7% 30.765,99 28.796,78 -33,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 115,61 115,07 +0,5% 0,54 +58,9%

Brent/ICE 119,79 119,43 +0,3% 0,36 +57,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.861,07 1.853,65 +0,4% +7,42 +1,7%

Silber (Spot) 22,18 22,12 +0,3% +0,06 -4,9%

Platin (Spot) 962,50 955,70 +0,7% +6,80 -0,8%

Kupfer-Future 0,00 4,30 0% 0 -2,4%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2022 03:45 ET (07:45 GMT)