MÄRKTE EUROPA/Verstärkte Konjunktur-Hoffnung und Omikron-Entspannung treiben

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter auf Rallykurs zeigen sich Europas Börsen am Dienstagnachmittag. Der DAX hält sich stabil über der wieder eroberten 15.700er-Marke. Überall sorgt für Rückenwind, dass die Sorgen bezüglich der Corona-Virusvariante Omikron dank zuversichtlicher Aussagen abebben.

Dazu werden Hoffnungen auf eine starke globale Konjunkturerholung von frischen Daten aus China befeuert. Dort stiegen sowohl die Exporte als auch die Importe im November stärker als erwartet an. Entsprechend schiessen vor allem konjunkturnahe Branchen nach oben. Die Rohstoffwerte in Europa springen um 4,6 Prozent an, auch bei den Technologieaktien geht 4,5 Prozent aufwärts.

Der DAX baut seine Gewinne aus und gewinnt 2,4 Prozent auf 15.744 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 2,8 Prozent auf 4.253 Punkte nach oben.

Deutsche Produktion und ZEW besser als erwartet

Zur guten Stimmung tragen auch neue Daten zur Produktion in Deutschland bei. Mit einem Plus von 2,8 Prozent stieg die Industrieproduktion im Oktober weitaus stärker als mit plus 1,0 Prozent erwartet.

Auch die ZEW-Konjunkturerwartungen gingen weniger zurück als befürchtet. Ihr Befragungszeitraum war noch von den Unsicherheiten rund um das Auftauchen der Omikron-Variante geprägt. Der Index fiel auf 29,9 nach 31,7 im November. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 25,0 erwartet.

ABB erhöht die Prognose - Selbst Lieferdienste erholt

Bei den Reiseaktien geht es dank nachlassender Sorgen rund um die Omikron-Variante im Schnitt um 2,3 Prozent höher. "Neue Reisebeschränkungen in Europa können mittlerweile ausgeschlossen werden", sagt ein Händler. Airbus steigen um 3,3 Prozent und Tui um 2,1 Prozent. Grösste DAX-Gewinner sind die zuletzt teils sehr schwachen Aktien von Zalando, Delivery Hero und Hellofresh mit Gewinnen von bis zu 6,2 Prozent. Hier treiben vor allem Eindeckungen von Leerverkäufern.

Stark gekauft werden alle Konjunkturaktien, die von einer Erholung profitieren würden. Vor allem Logistiker wie Deutsche Post steigen um 4,5 Prozent, die Aktien der Container-Reederei Hapag-Lloyd klettern um 7,2 Prozent.

BASF legen um 2,2 Prozent zu. Das Unternehmen will zudem das Geschäft mit Abgaskatalysatoren auslagern und sich künftig stärker auf E-Mobilität konzentrieren.

Heideldruck steigen um 4,9 Prozent an. Auch sie wachsen nun überwiegend im Bereich Elektromobilität und kaufen ein Ladesäulentechnologieunternehmen hinzu. Damit erweitert man das Angebot vom Heim- in den öffentlichen Bereich für Stadtwerke, Kommunen, Unternehmen.

Auf Haussekurs sind Stemmer Imaging mit 11,1 Prozent Plus. Hier wurde die Prognose für das operative Ergebnis angehoben.

Auch ABB hat die Prognosen erhöht, die Markterwartungen seien allerdings einen Tick höher gewesen. Die Aktien klettern daher nur um 0,9 Prozent. Das Industrietechnikunternehmen erhöhte auf dem Kapitalmarkttag sein Umsatzwachstumsziel auf 4 bis 7 von 3 bis 5 Prozent.

Für British American Tobacco (BAT) geht es um 1,6 Prozent nach oben. Stützend wirken Aussagen von CEO Jack Bowles zur Möglichkeit eines Aktienrückkaufprogramms.

Symrise liegen 1,4 Prozent vorne. Der Aromastoffexperte kauft die kanadische Giraffe Foods dazu, einen Hersteller von Saucen, Dips und Dressings. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.252,99 +2,8% 115,88 +19,7%

Stoxx-50 3.733,50 +1,9% 70,39 +20,1%

DAX 15.744,46 +2,4% 363,67 +14,8%

MDAX 34.814,32 +2,4% 817,47 +13,1%

TecDAX 3.884,47 +3,5% 131,52 +20,9%

SDAX 16.588,55 +2,9% 475,11 +12,4%

FTSE 7.333,39 +1,4% 101,11 +11,9%

CAC 7.043,84 +2,6% 178,06 +26,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,38 +0,02 +0,20

US-Zehnjahresrendite 1,45 +0,02 +0,53

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Mo,17:04 % YTD

EUR/USD 1,1243 -0,4% 1,1290 1,1275 -8,0%

EUR/JPY 127,78 -0,2% 128,43 127,91 +1,3%

EUR/CHF 1,0405 -0,4% 1,0443 1,0436 -3,8%

EUR/GBP 0,8499 -0,1% 0,8507 0,8518 -4,8%

USD/JPY 113,67 +0,1% 113,69 113,47 +10,1%

GBP/USD 1,3229 -0,2% 1,3275 1,3237 -3,2%

USD/CNH (Offshore) 6,3672 -0,1% 6,3684 6,3750 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 51.462,23 +1,2% 51.132,15 48.848,46 +77,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,66 69,49 +3,1% 2,17 +50,9%

Brent/ICE 74,81 73,08 +2,4% 1,73 +45,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.780,51 1.778,75 +0,1% +1,76 -6,2%

Silber (Spot) 22,40 22,38 +0,1% +0,02 -15,1%

Platin (Spot) 961,35 940,95 +2,2% +20,40 -10,2%

Kupfer-Future 4,35 4,34 +0,2% +0,01 +23,4%

===

