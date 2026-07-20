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20.07.2026 13:31:43

MÄRKTE EUROPA/Verhaltener Wochenauftakt - EZB rückt in den Fokus

PolyPeptide
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DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich nach einem etwas leichteren Start in den Tag am Montagmittag gut behauptet. Der DAX handelt 0,2 Prozent im Plus bei 24.867 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 6.237 Punkte nach oben. Weiterhin bestimmen die Lage im Nahen Osten wie auch die Entwicklung der Ölpreise die Risikostimmung an den Börsen. Zugleich ist die Nachrichtenlage von Unternehmensseite dünn, was sich im Wochenverlauf allerdings mit der an Fahrt gewinnenden Berichtssaison ändern dürfte.

Der Ölpreis der Sorte Brent stieg am Morgen angesichts der anhaltenden militärischen Gewalt zwischen den USA und dem Iran und vor allem der weiter kaum passierbaren Strasse von Hormus zwischenzeitlich über die Marke von 90 Dollar. Jedoch gab es im Verlauf Hinweise, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran wieder aufgenommen würden, damit kam Brent von seinem Hoch zurück und notiert aktuell noch 0,1 Prozent im Plus bei 88,21 Dollar.

Entsprechend steigt der Branchenindizes der Öl- und Gaswerte um 0,7 Prozent. Dagegen reduziert sich der Sektor Reise- und Freizeitunternehmen um 1,0 Prozent. Aktien aus dem Technologie-Sektor, hier hatten zuletzt Papiere von Unternehmen mit KI-Fantasie auf der Verliererseite gestanden, können sich etwas erholen. Der Subindex steigt um 0,5 Prozent.

Der anhaltend hohe Ölpreis schürt Inflationssorgen und damit Spekulationen über steigende Zinsen. Die am Donnerstag tagende Europäische Zentralbank (EZB) dürfte nach allgemeiner Erwartung jedoch diesmal die Füsse stillhalten und die Entwicklung zunächst weiter beobachten. Derweil hat der Inflationsdruck auf Produzentenebene in Deutschland im Juni wie erwartet abgenommen, auf Jahressicht aber nicht ganz so deutlich wie prognostiziert.

Im DAX stellt die Aktie von Siemens Energy mit einem Aufschlag von 3,6 Prozent auf 152,92 Euro den grössten Gewinner. Sie profitiert von einer Kurszielanhebung der UBS auf 210 Euro. Bis Ende 2026 könnte der Konzern nach Einschätzung der Analysten über Auftragszusagen von rund 100 Gigawatt verfügen und damit die Produktionskapazitäten bereits bis 2030 weitgehend auslasten. Aufgrund des knappen Angebots dürfte auch das Preisniveau bis mindestens 2030 hoch bleiben.

Für die Aktie von Adidas geht es um 0,8 Prozent nach oben. Der Sportartikel-Hersteller gilt als Gewinner der Fussball-Weltmeisterschaft im Hinblick auf die hohe Anzahl an verkauften Trikots.

Unternehmensseitig ist beim Billigflieger Ryanair der Gewinn im ersten Quartal aufgrund niedrigerer Flugpreise und des Gegenwinds durch die Treibstoffkosten gesunken. Laut den Analysten von Morgan Stanley hat Ryanair damit die Erwartungen verfehlt, beim Nettogewinn um 16 Prozent. Die Aktie verliert 7,2 Prozent.

In Zürich geht es für Polypeptide um 5,0 Prozent auf 43,85 Franken nach oben. Samsung Biologics hat ein Übernahmeangebot für den schweizerischen Pharmadienstleister unterbreitet im Volumen von 1,46 Milliarden Franken. Die Aktionäre sollen 44,31 Franken je Aktie erhalten. Die Prämie ist überschaubar, nachdem der Aktienkurs mit der Übernahme-Fantasie bereits seit April deutlich in die Höhe geklettert war.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.237,06 +0,1 6,19 6.230,87 7,7

Stoxx-50 5.387,62 +0,1 2,54 5.385,08 9,5

DAX 24.867,38 +0,2 36,40 24.830,98 1,5

MDAX 31.845,47 -0,1 -19,26 27.039,42 4,0

TecDAX 3.778,05 +0,2 7,70 3.091,28 4,3

SDAX 18.390,61 +0,8 139,96 13.062,07 7,1

FTSE 10.561,90 -0,4 -38,47 10.600,37 6,4

CAC 8.356,66 +0,2 17,85 8.338,81 2,5

SMI 14.293,23 -0,4 -50,47 14.343,70 7,7

ATX 6.375,76 +0,2 10,85 6.364,91 19,7

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:32

EUR/USD 1,1430 -0,1 -0,0009 1,1439 1,1440

EUR/JPY 185,66 -0,0 -0,0800 185,74 185,8700

EUR/CHF 0,9235 +0,0 0,0003 0,9232 0,9231

EUR/GBP 0,8486 -0,2 -0,0017 0,8503 0,8503

USD/JPY 162,41 +0,0 0,0200 162,39 162,4700

GBP/USD 1,3465 +0,1 0,0012 1,3453 1,3448

USD/CNY 6,7668 -0,1 -0,0092 6,7760 6,7760

USD/CNH 6,77 -0,1 -0,0081 6,7781 6,7776

AUS/USD 0,7005 +0,4 0,0025 0,698 0,6985

Bitcoin/USD 64.314,14 -0,3 -188,10 64.502,24 63.354,44

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,31 -0,2 -0,18 82,49

Brent/ICE 88,21 +0,1 0,11 88,10

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.021,39 +0,1 4,70 4.016,69

Silber 56,88 +1,8 0,98 55,90

Platin 1.595,58 +0,3 4,05 1.591,53

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 07:32 ET (11:32 GMT)

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Long 13’393.84 13.66 SHB7NU
Long 12’836.56 8.96 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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