MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - TKMS-Aktie legt deutlich zu

DOW JONES--Die europäischen Börsen haben zu Wochenbeginn keine einheitliche Tendenz gezeigt. Der DAX verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 25.818 Punkte, nachdem er im frühen Geschäft ein neues Rekordhoch bei 25.900 Punkten markiert hatte. Der Euro-Stoxx-50 schloss dagegen mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 6.398 Punkten. Hier zeigten sich vor allem die Sektoren Healthcare (-1,7%) und Versorger (-1,6%) schwach.

Der deutlich erholte deutsche Sentix-Konjunkturindex hellte die Stimmung nicht auf; er lag nach wie vor im negativen Bereich. Auch die US-Konjunkturdaten am Nachmittag lieferten keinen Impuls. Der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe ist im Juni auf 54,0 Punkte gefallen von 54,5 Punkten im Vormonat. Ökonomen hatten hier einen Rückgang auf 54,3 prognostiziert. Der Unterindex für die Beschäftigung legte dagegen auf 51,2 (Vormonat: 47,9) zu.

Die Rotation heraus aus Halbleiteraktien ebbte am Nachmittag ab. Die Aktien konnten ihre zwischenzeitlichen Verluste grösstenteils wieder aufholen, drehten teilweise sogar ins Plus. Teilnehmer verwiesen auf die kräftig anziehenden Kurse an der Nasdaq. Infineon schlossen deutlich erholt vom Tagestief mit einem Minus von 0,2 Prozent. Für die Aixtron-Aktie ging es nach zwischenzeitlichen Verlusten schliesslich um 1,5 Prozent nach oben. ASML verloren lediglich noch 0,4 Prozent. Der Subindex der Technologiewerte drehte ins Plus und gewann 0,2 Prozent.

BE Semiconductor reduzierten sich dagegen um 5,5 Prozent. Hintergrund waren Presseberichte über eine verschobene Kundennachfrage, heisst es aus dem Handel. "Das hätte man sich aber bereits letzte Woche denken können", so ein Händler. Denn Samsung Foundry habe den Produktionsprozess für 1,4-Nanometer-Chips bereits um ein Jahr nach hinten verschoben, was auch die Spitzenmodelle der Lithographie-Technik von ASML betreffe. "Unter dem Strich sind das nur normale Projektplanungen von Unternehmen auf der Zeitachse und dürften nicht als mangelndes Nachfrageinteresse interpretiert werden", ergänzte der Händler.

Etwas ruhiger ist es um den Iran-US-Krieg geworden. Der Ölpreis der Sorte Brent tendierte knapp über der Marke von 72 Dollar je Barrel nach der Ankündigung der Opec, die Fördermenge erneut zu erhöhen. Die schwächeren US-Arbeitsmarktdaten vom Donnerstag vergangener Woche und niedrigere Energiepreise dürften Anleger dazu veranlassen, ihre Wetten auf Zinserhöhungen der Fed zurückzuschrauben, so das globale Wirtschafts- und Marktforschungsteam von UOB.

Für die Aktie von TKMS ging um 11,1 Prozent steil nach oben. Das Marineschiffbauunternehmen hat einem Medienbericht zufolge den Zuschlag der kanadischen Regierung für den Bau von U-Booten für die Marine erhalten. Kanadas Premierminister Mark Carney werde die Entscheidung noch im Laufe des Tages vor seiner Abreise zum Nato-Gipfel in der Türkei bekanntgeben, schreibt die kanadische Zeitung Globe and Mail unter Berufung auf informierte Kreise.

Kräftig aufwärts um 9,3 Prozent ging es auch mit den Aktien von Easyjet in London. Die Billigfluggesellschaft hat im Prinzip einem höheren Übernahmeangebot durch den US-Investor Castlelake zugestimmt. Es sei weniger der genaue Betrag des leicht erhöhten Angebots, sondern dass der Deal jetzt im fünften Anlauf in trockenen Tüchern ist, sagte ein Händler. Easyjet stehe dem erhöhten Vorschlag positiv gegenüber, so dass es nun nur noch formale, regulatorische Hürden gebe. Castlelake bietet nun 6,90 Pfund je Aktie nach zuvor 6,50 Pfund.

Die Aktien von Continental fielen trotz der Ankündigung einer Sonderdividende aus dem Verkauf der Sparte Contitech um 2,2 Prozent. Die Ausschüttung von rund 2,5 Milliarden Euro an ihre Aktionäre liege zwar im höheren Bereich, jedoch belastete eine Abstufung von Kepler auf "Hold" nach "Buy" die Stimmung.

Auch andere Aktien wurden angesichts der Ruhe zum Wochenstart durch Umstufungen und Analystenkommentare bewegt. Schott Pharma sprangen um 7,2 Prozent nach oben dank einer Hochstufung auf "Buy" durch die Deutsche Bank. Auto1 legten um 1,8 Prozent zu, nachdem sich Goldman Sachs erneut positiv geäussert hat.

Bei Nemetschek ging es um 4,5 Prozent nach oben, nachdem sie von der Deutschen Bank mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen worden sind. Merck KGaA schlossen mit einem Abschlag von 2 Prozent. Hier wurde die Kaufempfehlung von HSBC zurückgezogen.

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Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.398 -0,2 +10,7

Stoxx-50 5.458 -0,4 +11,4

Stoxx-600 651 -0,4 +10,2

DAX 25.818 +0,1 +5,3

FTSE-100 London 10.679 -0,3 +7,5

CAC-40 Paris 8.508 -0,3 +4,4

AEX Amsterdam 1.083 -0,1 +13,9

ATHEX-20 Athen 6.441 +1,0 +20,4

BEL-20 Brüssel 5.814 -1,4 +14,5

BUX Budapest 143.072 +0,4 +28,9

OMXH-25 Helsinki 6.269 -1,1 +9,9

OMXC-20 Kopenhagen 1.668 -1,3 +3,7

PSI 20 Lissabon 9.328 -1,2 +12,9

IBEX-35 Madrid 19.852 -0,9 +14,7

FTSE-MIB Mailand 52.819 +0,3 +17,5

OBX Oslo 1.877 -0,3 +17,5

PX Prag 2.588 +1,1 -3,6

OMXS-30 Stockholm 3.247 -0,4 +12,6

WIG-20 Warschau 139.671 +0,4 +18,7

ATX Wien 6.566 -0,0 +23,3

SMI Zürich 14.424 -0,9 +8,7

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:00

EUR/USD 1,1426 -0,1 -0,0009 1,1435 1,1441

EUR/JPY 185,44 +0,5 0,9100 184,53 184,5400

EUR/CHF 0,9211 +0,3 0,0029 0,9187 0,9189

EUR/GBP 0,8547 -0,2 -0,0019 0,8566 0,8565

USD/JPY 162,27 +0,6 0,9000 161,37 161,2800

GBP/USD 1,3366 +0,1 0,0015 1,3351 1,3357

USD/CNY 6,7958 +0,2 0,0161 6,7797 6,7797

USD/CNH 6,7964 +0,2 0,0123 6,7841 6,7838

AUS/USD 0,6942 +0,0 0,0002 0,694 0,6934

Bitcoin/USD 63.426,02 +1,2 728,06 62.697,96 62.128,67

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 68,75 +0,1 0,06 68,69

Brent/ICE 72,12 0,0 0,00 72,12

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.144,19 -0,7 -31,19 4.175,38

Silber 61,67 -1,2 -0,73 62,40

Platin 1.627,96 -0,6 -10,01 1.637,97

(Angaben ohne Gewähr)

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July 06, 2026 12:20 ET (16:20 GMT)