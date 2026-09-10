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10.09.2026 09:59:41

MÄRKTE EUROPA/Stabilisiert vor EZB-Entscheidung am Nachmittag

Associated British Foods
27.56 USD -0.36%
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DOW JONES--Nach dem Abverkauf am Vortag starten die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag stabil in den Handel. Das Umfeld bleibt allerdings weiter angespannt. Der Preis für Öl der Sorte Brent liegt knapp oberhalb der Marke von 101 Dollar das Fass und behauptet damit sein erhöhtes Niveau. Die Rendite der 10-jährigen Treasurys verharrt in der Nähe des Jahreshochs bei 4,84 Prozent. Haupttreiber bleibt die verfahrene Situation im Nahen Osten mit gegenseitigen Militärschlägen durch die USA und den Iran. Eine Deeskalation ist damit weiterhin nicht in Sicht.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 25.546 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zeigt sich kaum verändert bei 6.314 Punkten. Am Devisenmarkt zieht der Euro leicht an auf 1,1640 Dollar.

Renditetreibend an den Anleihemärkten wirkte am Vortag auch die Ankündigung der für den Berichtstag geplanten Rückkaufaktion von US-Staatsanleihen durch das US-Finanzministerium. Gekauft werden sollen Anleihen mit einer Laufzeit von zehn bis 20 Jahren im Wert von bis zu 6 Milliarden Dollar. Das ist das Dreifache des Betrags, den die Regierung in den vergangenen Monaten gekauft hat, aber dennoch enttäuschend für einige Anleger. Die Markterwartung lag bei 8 bis 10 Milliarden Dollar.

Die Blicke richten sich nun auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag. Angesichts der hohen Inflation gilt eine Anhebung um 25 Basispunkte als ausgemacht. Die Anleger hoffen daher vor allem auf Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs. Mögliche Ansatzpunkte wären Aussagen zur Angemessenheit der Marktbepreisung weiterer Zinsschritte, die Stabsprojektionen zu Wachstum und Inflation sowie Einschätzungen zur Entwicklung der Energiepreise.

Noch wichtiger für die Finanzmärkte wird aber wohl die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche sein, da sie von sehr viel grösserer Unsicherheit geprägt ist. Als entscheidend werten Marktteilnehmer daher die US-Inflationsdaten am Donnerstag und Freitag. Bei den am Nachmittag anstehenden Erzeugerpreisen wird ein Anstieg im August von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet. Die für die Märkte relevanteren Verbraucherpreise werden am Freitag veröffentlicht.

AB Foods brechen nach dem Zwischenbericht um 10 Prozent ein. Nach Einschätzung von JP Morgan liefert das Update kaum einen Grund, auf kurze Sicht optimistischer gestimmt zu sein. Bei Primark liege das flächenbereinigte Umsatzwachstum (LFL) im 4. Quartal in Grossbritannien und Irland zwar leicht im positiven Bereich, insgesamt sei der flächenbereinigte Umsatz jedoch um 3 Prozent gefallen. Dies werfe Bedenken hinsichtlich des Ausblicks für die Bruttomarge auf.

Im DAX sind Versorger gesucht. RWE gewinnen 1,2 Prozent, Eon rücken um 0,9 Prozent vor. SAP bleiben wie bereits in den vergangenen Tagen volatil, die Aktie verliert 2,4 Prozent. Rheinmetall geben 0,8 Prozent auf 1.005 Euro nach - bei einem Bruch der 1.000er-Marke könnte sich der Abwärtsdruck erhöhen.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.313,75 +0,0 2,19 6.311,56 9,0

Stoxx-50 5.335,66 -0,0 -1,91 5.337,57 8,5

DAX 25.546,45 -0,1 -30,00 25.576,45 4,3

MDAX 31.993,88 -0,3 -84,60 27.039,42 4,5

TecDAX 3.963,46 -0,8 -31,25 3.091,28 9,4

SDAX 18.543,42 -0,1 -16,82 13.062,07 8,0

FTSE 10.665,33 -0,0 -4,73 10.670,06 7,4

CAC 8.173,01 +0,2 16,34 8.156,67 0,3

SMI 13.817,57 +0,1 12,87 13.804,70 4,1

ATX 6.873,86 +0,2 13,95 6.859,91 29,1

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:42 Uhr

EUR/USD 1,1640 +0,1 0,0008 1,1632 1,1631

EUR/JPY 178,55 -0,0 -0,0600 178,61 178,4300

EUR/CHF 0,942 -0,0 -0,0002 0,9422 0,9418

EUR/GBP 0,8586 +0,0 0,0001 0,8585 0,8583

USD/JPY 153,39 -0,1 -0,1500 153,54 153,4100

GBP/USD 1,3552 +0,1 0,0010 1,3542 1,3549

USD/CNY 6,7058 -0,0 -0,0019 6,7077 6,7077

USD/CNH 6,7051 -0,0 -0,0013 6,7064 6,7053

AUS/USD 0,7213 -0,1 -0,0004 0,7217 0,7217

Bitcoin/USD 78.086,67 -0,3 -236,87 78.323,54 78.630,11

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,30 +0,3 0,25 96,05

Brent/ICE 101,34 +0,1 0,13 101,21

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.411,70 +0,3 11,21 4.400,49

Silber 67,26 -0,0 -0,01 67,27

Platin 1.869,29 -1,4 -26,55 1.895,84

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2026 03:59 ET (07:59 GMT)

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Long 12’950.59 13.94 SXEBDU
Long 12’403.96 8.99 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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