MÄRKTE EUROPA/Sorge vor Mutation - DAX fast bei 13.300 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig im Minus sind Europas Börsen am Montag gestartet. Die halbe Handelswoche vor Weihnachten wird von einer Virus-Mutation in Grossbritannien überschattet. Die weitgehende Abriegelung der britischen Hauptinsel führt zu deutlichen Abgaben. Der DAX bricht fast auf 13.300 Zähler ein und fällt aktuell 1,9 Prozent auf 13.371 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 verliert 2 Prozent auf 3.474 Punkte.

Das neue Stimuli-Paket in den USA tritt damit in den Hintergrund, obwohl dieses an den Schwellenländern in Asien die Stimmung stabilisierte. Die Isolierung Grossbritanniens könnte vor allem Lieferketten unterbrechen. Reise-Aktien sind mit der Unterbindung des Flugverkehrs besonders betroffen. Seit Mitternacht ist der Flugverkehr zwischen Grossbritannien und dem Kontinent weitgehend eingestellt.

Aktien von British-Airways-Mutter IAG brechen um 17 Prozent ein, Lufthansa und Fraport bis zu 8 Prozent. Im DAX verliert MTU Aero 5,3 Prozent. Unter Druck stehen aber auch die Autohersteller BMW, Daimler und VW fallen zwischen 3 und 3,8 Prozent. Alle DAX-Werte notieren im Minus, ausser leichten Zugewinnen bei Merck und Delivery Hero.

Angst vor verschobener Wirtschaftserholung

Die Börse hat dabei weniger Sorgen über die medizinische Seite, sondern die Wirtschaft: Die Lockdowns würden voraussichtlich länger dauern als erhofft, und das drücke dann auch im kommenden Jahr auf das Wirtschaftswachstum. Neben dem Brexit tue sich hier eine zweite Problemquelle auf, heisst es.

Aus technischer Sicht wächst damit am Aktienmarkt die Gefahr einer "Bullenfalle", also eines Fehlausbruchs auf der Oberseite. Sie könnte sich ausbilden, wenn der DAX unter das ehemalige Hoch bei 13.460 Punkten rutscht.

Gleich nach dem Reise-Sektor mit 4 Prozent Minus fällt auch der Rohstoff- und Öl-Sektor um 3,3 Prozent. Sowohl die Ölpreise als auch die Preise für Industrie-Metalle geben nach. Hier belastet vor allem die Aussicht auf die verschobene Erholung.

Gute Nachrichten gibt es indes für Adidas und Puma nach starken Zahlen von Nike. Nike hat im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal deutlich mehr umgesetzt und verdient als erwartet und auch die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Insgesamt wuchs der Nike-Umsatz im abgelaufenen Quartal um 7 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar. Adidas geben nur 0,4 Prozent ab, Puma aber 1,7 Prozent.

Selbst K+S fallen 2,6 Prozent, obwohl der Salz- und Düngemittelkonzern sein Entsorgungsgeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen einbringt. K+S erwartet in der Folge einen "nennenswerten" Buchgewinn und erhält bei Abschluss zudem einen Barmittelzufluss von 90 Millionen Euro vor Steuern.

Ein Übernahmeangebot lässt die Aktien von Tele Columbus um 13 Prozent auf 3,23 Euro springen. Morgan Stanley bietet über die Infrastrukturtochter UNA 422 einen Preis von 3,25 Euro. United Internet als Ankeraktionär hat das Angebot bereits begrüsst. Der schwache Märkt lässt aber auch deren Aktien 3,9 Prozent fallen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.471,84 -2,08 -73,90 -7,30

Stoxx-50 3.043,61 -1,70 -52,68 -10,56

DAX 13.333,40 -2,18 -297,11 0,64

MDAX 29.851,34 -1,82 -554,28 5,43

TecDAX 3.156,90 -1,22 -39,09 4,71

SDAX 14.210,34 -2,15 -311,88 13,57

FTSE 6.432,77 -1,48 -96,41 -13,43

CAC 5.402,90 -2,26 -124,94 -9,62

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,61 -0,04 -0,85

US-Zehnjahresrendite 0,91 -0,03 -1,77

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:03 Fr, 17:14 % YTD

EUR/USD 1,2198 -0,27% 1,2185 1,2227 +8,8%

EUR/JPY 126,32 -0,10% 126,24 126,45 +3,6%

EUR/CHF 1,0828 +0,03% 1,0818 1,0830 -0,3%

EUR/GBP 0,9188 +0,93% 0,9170 0,9069 +8,6%

USD/JPY 103,57 +0,17% 103,63 103,41 -4,8%

GBP/USD 1,3275 -1,14% 1,3283 1,3482 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,5383 +0,24% 6,5387 6,5214 -6,2%

Bitcoin

BTC/USD 23.859,25 +1,46% 24.044,50 22.630,00 +230,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 47,44 49,10 -3,4% -1,66 -15,3%

Brent/ICE 50,55 52,26 -3,3% -1,71 -16,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.895,74 1.882,40 +0,7% +13,34 +24,9%

Silber (Spot) 26,77 25,78 +3,9% +1,00 +50,0%

Platin (Spot) 1.039,60 1.038,10 +0,1% +1,50 +7,7%

Kupfer-Future 3,59 3,63 -1,1% -0,04 +27,1%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/err

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2020 03:36 ET (08:36 GMT)