DOW JONES--Mit kräftigen Abgaben haben sich die europäischen Börsen am Dienstag aus dem Handel verabschiedet. Hauptverlierer waren mit 3,7 Prozent Minus die Technologiewerte vor den Quartalszahlen von Nvidia am Abend. Händler sprachen aber von einer Gemengelage so vieler belastender Faktoren, dass ein allgemeines Risk-Off den gesamten Aktienmarkt nach unten zog. Entsprechend wurde auch bei den Branchen nicht mehr gross selektiert, alle Sektoren schlossen im Minus. Der DAX fiel um 2,1 Prozent auf 26.045 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verlor 2,2 Prozent auf 6.212 Zähler.

Dazu gesellten sich Zinssorgen: Die Anleiherenditen stiegen nach den Reden einiger Fed-Sprecher wie Beth Hammack von der Cleveland-Fed und falkenhaften Tönen. Noch stärker wirkte der höher als erwartet ausgefallene Anstieg der US-Importpreise, der den künftigen Inflationsdruck erhöhte. Dazu musste in den Portfolios Platz geschaffen werden für den Börsengang der KI-Aktie Anthropic am Donnerstag. Er dürfte noch teurer werden als bisher gedacht.

Die konkreten Quartalszahlen von Nvidia waren eigentlich weniger wichtig, sie wurden wie üblich mit Rekorden erwartet. Stattdessen wurde auf Aussagen der Interims-CEO Colette Kress gewartet: man wisse nicht viel über ihre Ansichten zu Strategie und die weitere Finanzierung des KI-Ökosystems. Denn Nvidia sei unter Jensen Huang derart aktiv gewesen, dass man das Unternehmen als "Zentralbank der KI" bezeichnet hatte. "Bei so vielen Risiko-Events voraus macht man lieber erstmal Kasse", sagte ein Händler.

Entsprechend fielen in Europa die KI-nahen Technologie- und Infrastrukturwerte: so Siemens Energy um 3,1 Prozent, ABB und Schneider Electric bis zu 2 Prozent. Infineon hielten sich mit 1,1 Prozent Abschlag wacker, für STMicro ging es aber über 3 und für SAP und ASML sogar über 5 Prozent nach unten.

Deutsche Bank fielen um 6 Prozent. Durch Whistleblower wurden mehr als 15 Millionen interne Dokumente verschiedenen Medien zugespielt. Der Spiegel und andere berichteten, die Bank habe um russische Oligarchen geworben, und langjährige Geschäftsbeziehungen zum Straftäter Jeffrey Epstein sowie dem aktuellen US-Präsidenten Donald Trump gepflegt.

Evonik stiegen 4,2 Prozent gegen den Markt nach Presseberichten, ein neues Angebot von BASF stehe bevor. Dies belastete jedoch auch BASF mit 2,8 Prozent Minus. Für Gea ging es um 1,4 Prozent nach unten, nachdem der Anlagenbauer eine potenziell gewinnverwässernde Begebung einer Wandelanleihe angekündigt hatte.

Zurich Insurance rechnet nach der Übernahme des Digitalversicherers Beazley nun mit 1,8 statt 1,0 Milliarden Dollar Kapitalsynergien. Die Aktien gaben dennoch 1 Prozent ab. Imperial Brands verloren 2 Prozent. Das Tabakunternehmen streicht in den kommenden Jahren bis zu 4.600 Arbeitsplätze. Zuvor hatte der Konzern einen Umsatzrückgang infolge gesunkener Absatzmengen gemeldet.

RTL hielten sich mit minus 0,3 Prozent recht wacker. Zwar macht der sich abschwächende TV-Werbemarkt zu schaffen, weswegen wohl nur das untere Ende der Prognosespannen für Umsatz und operatives Ergebnis erreicht wird. Jedoch lief das Streaming-Geschäft besser. Die angestrebte Abonnentenzahl wurde schon nach neun Monaten erreicht.

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Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.212 -2,2 +9,6

Stoxx-50 5.401 -2,0 +12,0

Stoxx-600 651 -1,8 +11,8

DAX 26.045 -2,1 +8,6

FTSE-100 London 10.882 -1,8 +9,6

CAC-40 Paris 8.352 -1,6 +2,5

AEX Amsterdam 1.134 -2,1 +19,2

ATHEX-20 Athen 6.809 -0,6 +27,2

BEL-20 Brüssel 6.101 -1,9 +20,1

BUX Budapest 146.908 -1,2 +32,3

OMXH-25 Helsinki 6.290 -1,8 +10,3

OMXC-20 Kopenhagen 1.686 -1,8 +4,9

PSI 20 Lissabon 9.710 -1,2 +17,5

IBEX-35 Madrid 19.947 -1,6 +15,3

FTSE-MIB Mailand 51.521 -1,3 +14,6

OBX Oslo 2.012 -0,4 +26,0

PX Prag 2.652 +0,5 -1,3

OMXS-30 Stockholm 3.342 -1,6 +15,9

WIG-20 Warschau 159.564 -1,5 +38,2

ATX Wien 6.631 -1,7 +24,5

SMI Zürich 15.193 -1,4 +14,5

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:19

EUR/USD 1,1014 +0,2 0,0018 1,0996 1,1005

EUR/JPY 175,35 +0,0 0,0200 175,33 175,6000

EUR/CHF 0,9234 0,0 0,0000 0,9234 0,9237

EUR/GBP 0,8331 -0,1 -0,0008 0,8339 0,8344

USD/JPY 159,19 -0,1 -0,2200 159,41 159,5400

GBP/USD 1,3218 +0,3 0,0036 1,3182 1,3184

USD/CNY 6,6659 +0,0 0,0017 6,6642 6,6642

USD/CNH 6,6657 +0,0 0,0011 6,6646 6,6646

AUS/USD 0,6737 +0,0 0,0001 0,6736 0,6749

Bitcoin/USD 63.560,98 -2,6 -1.726,30 65.287,28 64.522,35

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,44 +0,8 0,72 85,72

Brent/ICE 93,12 +0,7 0,68 92,44

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.868,49 +0,3 12,24 3.856,25

Silber 47,52 +1,1 0,50 47,01

Platin 1.427,65 -1,5 -21,80 1.449,45

(Angaben ohne Gewähr)

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November 17, 2026 12:14 ET (17:14 GMT)