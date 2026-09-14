Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’879 0.8%  SPI 19’539 0.4%  Dow 52’499 -0.1%  DAX 25’441 -0.5%  Euro 0.9433 -0.4%  EStoxx50 6’260 -1.0%  Gold 4’310 -0.9%  Bitcoin 64’354 2.6%  Dollar 0.8163 0.0%  Öl 105.9 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
DEUTZ-Aktie bricht ein: Neue Aktien sollen frisches Geld bringen
Sandoz-Aktie: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Tesla-Aktie im Fokus: E-Lastwagen ab 2027 in Europa
Suche...

GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 18:13:47

MÄRKTE EUROPA/Schwächer - KI-Sorgen belasten Technologie-Werte

GSK
20.23 CHF 4.23%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Mit deutlichen Abgaben haben die europäischen Aktienmärkte am Montag den Handel beendet. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 25.441 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fiel noch stärker um 1,0 Prozent auf 6.260 Punkte. Er wurde vor allem belastet vom schwachen Halbleitersegment. Der Euro gab mit der gestiegenen Zinserhöhungswahrscheinlichkeit in den USA weiter nach, er fiel auf 1,1548 Dollar, das niedrigste Niveau seit einem Monat. Dazu kamen weiter steigende Ölpreise - Brent gewann 2,8 Prozent auf 107,50 Dollar je Barrel. Zudem setzte sich der Anstieg der Renditen fort. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen kletterte im Verlauf erstmals seit Oktober 2023 wieder über das Niveau von 5 Prozent, fiel im Anschluss aber wieder unter diese Marke.

Hintergrund für den kräftigen Ölpreisanstieg war, dass der Oman ein geplantes Treffen zwischen dem Iran und den Golfstaaten über die Zukunft der Strasse von Hormus verschoben hat, nachdem es nicht gelungen ist, einen Konsens über die Verwaltung der strategisch wichtigen Wasserstrasse zu erzielen. Dazu kam, dass die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen offenbar die Meerenge Bab al-Mandab kontrollieren, die ebenfalls für den Welthandel von grosser Bedeutung ist. Ausserdem hat Saudi-Arabien eine wichtige Ölpipeline, mit der die Strasse von Hormus umgangen wird, nach Angriffen vorerst stillgelegt.

Der Ölpreisanstieg droht, die globale Inflation weiter anzuheizen. Erst am Freitag war aus den USA ein Anstieg von 3,4 Prozent für die Verbraucherpreise gemeldet worden, weit über dem Ziel der US-Notenbank. Am Anleihemarkt stiegen darauf im Verlauf die Renditen - auch in Europa. Die deutsche Zehnjahresrendite markierte das höchste Niveau seit 2009. Im späten Handel gaben die Renditen aber wieder leicht nach.

Für die US-Notenbanksitzung am Mittwoch preisen die Märkte seit Freitagnachmittag eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent ein. "An diesem Punkt bleibt der Fed keine andere Wahl, als zu handeln", sagte Loren Moran, Fixed-Income-Portfoliomanagerin bei Wellington Management. Volkswirt Christian Scherrmann vom Vermögensverwalter DWS erwartet derweil einen positiven Effekt für die Börsen, sollten die US-Zinsen erhöht werden. Dies dürfte sich nämlich positiv auf die Glaubwürdigkeit der Notenbanker und die Inflationserwartungen auswirken, meinte er.

Unter Druck standen Aktien mit KI-Fantasie. Zum einen werden mit einem steigenden Zinsniveau deren oft sehr hohe Bewertungen schwerer zu rechtfertigen. Zum anderen hat sich die allgemeine KI-Stimmung eingetrübt, nachdem sich Anthropic-Chef Dario Amodei dafür ausgesprochen hat, die Weiterentwicklung von KI-Modellen langsamer anzugehen, damit die Entwicklung von Mechanismen zur Risikovorsorge Schritt halten kann. Er reagierte damit auf die Kündigung eines KI-Forschers. Der Brite Jacob Coxon wirft KI-Unternehmen vor, nicht verantwortungsvoll zu handeln. "Die Menschen, die KI entwickeln, sind fest davon überzeugt, dass diese uns bis zum Ende des Jahrzehnts auslöschen könnte", warnte er. Andere Branchengrössen wie OpenAI-CEO Sam Altman und Tesla-CEO Elon Musk stimmten Amodei zu. OpenAI verschob wegen Sicherheitsbedenken sogar seinen Börsengang.

Unter den KI-Infrastrukturausrüstern ging es für Schneider Electric um 6,5 Prozent und Siemens Energy um 8,0 Prozent abwärts. Im Chipsektor sackten Infineon, ASML, Aixtron oder BE Semiconductor zwischen 6,1 und 11,2 Prozent ab.

Kursgewinne verzeichneten dagegen Aktien von Softwareunternehmen und solchen, bei denen Software eine wichtige Rolle spielt. Sie litten seit Monaten unter Bedenken wegen disruptiver Wirkungen von KI-Anwendungen auf ihre Geschäftsmodelle. Daher sorgten die Spekulationen über eine Verlangsamung der KI-Entwicklung für etwas Entspannung. SAP gewannen 5,1 Prozent, Nemetschek stiegen um 2,7 Prozent und Dassault Systemes um 5,0 Prozent.

Zu den Tagesfavoriten gehörten Pharmaaktien. Ihr Stoxx-Subindex gewann 3,2 Prozent. In Zürich stiegen Roche um 5,0 Prozent nach einer positiven Studie zu einem Lungenkrebs-Mittel. Novartis erholten sich im Fahrwasser um 1,7 Prozent. GSK (+4,7%) hat mit einem Medikament in einer Studie Vorteile für Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs nachgewiesen. Selbst Astrazeneca legten um 3,8 Prozent zu, obwohl die Briten einen Rückschlag bei einer Brustkrebs-Pille in einer klinischen Spätphasenstudie verzeichneten. Laut den Analysten von JP Morgan wurde das aber weitgehend schon erwartet.

Fest zeigten sich Aktien der Börsenbetreiber nach einem Interview in der "Financial Times". Laut Euronext-Vorstandschef ist sein Unternehmen offen für eine Fusion mit ihrem grössten Rivalen Deutsche Börse oder für eine Zusammenlegung der Börsen-Geschäfte der beiden Gruppen. Für Deutsche Börse ging es um 2,1 Prozent nach oben, für Euronext um 1,3 Prozent. Noch stärker legten London Stock Exchange (+2,9%) zu.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.260 -1,0 +9,2

Stoxx-50 5.320 -0,2 +8,4

Stoxx-600 636 -0,5 +7,9

DAX 25.441 -0,5 +4,4

FTSE-100 London 10.650 +0,4 +7,2

CAC-40 Paris 8.180 -0,8 +0,4

AEX Amsterdam 1.099 -0,0 +15,5

ATHEX-20 Athen 7.005 -1,1 +30,9

BEL-20 Brüssel 5.713 +0,3 +12,5

BUX Budapest 152.518 -0,5 +37,4

OMXH-25 Helsinki 6.541 -2,7 +14,7

OMXC-20 Kopenhagen 1.574 +0,2 -2,1

PSI 20 Lissabon 9.525 -1,5 +15,3

IBEX-35 Madrid 19.839 -1,4 +14,6

FTSE-MIB Mailand 52.512 -1,7 +16,8

OBX Oslo 2.030 +0,2 +27,1

PX Prag 2.784 -0,8 +3,7

OMXS-30 Stockholm 3.255 -1,1 +12,9

WIG-20 Warschau 154.209 -0,6 +32,3

ATX Wien 6.885 -1,8 +29,3

SMI Zürich 13.775 +0,8 +3,8

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:39

EUR/USD 1,1548 -0,4 -0,0050 1,1598 1,1601

EUR/JPY 178,36 +0,2 0,3300 178,03 178,2700

EUR/CHF 0,9436 -0,3 -0,0031 0,9467 0,9462

EUR/GBP 0,8558 -0,1 -0,0012 0,857 0,8578

USD/JPY 154,42 +0,6 0,8800 153,54 153,6700

GBP/USD 1,3491 -0,2 -0,0027 1,3518 1,3520

USD/CNY 6,7082 0,0 0,0002 6,7080 6,7080

USD/CNH 6,708 +0,0 0,0009 6,7073 6,7082

AUS/USD 0,7138 -0,4 -0,0030 0,7168 0,7175

Bitcoin/USD 78.537,95 +1,6 1.211,42 77.326,53 77.639,39

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 103,01 +3,0 2,96 100,05

Brent/ICE 107,5 +2,8 2,89 104,61

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.287,62 -1,4 -59,70 4.347,32

Silber 63,21 -1,9 -1,24 64,46

Platin 1.766,48 -1,6 -29,47 1.795,95

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 12:14 ET (16:14 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:54 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:22 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:19 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 GSK Underweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Fed vor Zinsschock: Öl über 100 Dollar – DAX und Nasdaq brechen ein!
09:55 Der Preis der Wende: Volkswagens Kampf um die Zukunft
09:16 Marktüberblick: Ölpreise bleiben im Fokus
09:06 SMI stoppt Talfahrt
08:07 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenstart?
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.02 SX7BOU
Short 14’748.92 13.99 S3BCYU
Short 15’292.31 8.97 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’878.54 14.09.2026 17:31:45
Long 13’327.30 19.27 SXBKNU
Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Novartis: Neuromuskulärer Wirkstoffkandidat verfehlt Ziel in Spätphasenstudie

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.