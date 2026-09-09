Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’945 -0.8%  SPI 19’687 -0.8%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’844 -0.6%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 6’359 -0.9%  Gold 4’401 1.0%  Bitcoin 64’272.3572 1.3%  Dollar 0.8087 -0.1%  Öl 99.8 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie: Deutsche Bank AG senkt Bewertung auf Hold
Inditex-Aktie fällt: Unternehmen trotzt Konsumflaute - Halbjahresbilanz aber leicht schwächer als gedacht
Die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie im August 2026
Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Suche...
ETF Sparplan

AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2026 10:12:41

MÄRKTE EUROPA/Schwächer - Inditex-Zahlen kommen nicht gut an

AUTO1
19.39 CHF -2.76%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind mit Verlusten zur Wochenmitte in den Handel gestartet. An der übergeordneten Gemengelage hat sich nichts geändert. Die USA und der Iran setzen ihre gegenseitigen Militärschläge fort. Die USA sollen fünf iranische Tanker in der Strasse von Hormus zerstört haben, der Iran will darauf mit Gegenschlägen reagiert haben. Ein Ende der Eskalationsspirale zeichnet sich derzeit weiter nicht ab. Entsprechend setzt sich der Ölpreis-Anstieg fort. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um 2 Prozent auf 99,90 Dollar, hatte zwischenzeitlich aber auch schon die Marke von 100 Dollar übersprungen.

Der DAX gibt um 0,5 Prozent auf 29.875 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,8 Prozent auf 6.360 Punkte. Die Renditen an den Anleihemärkten stehen weiterhin grundsätzlich unter Aufwärtsdruck, vor allem in Europa. Davon profitiert der Euro, die Gemeinschaftswährung wertet leicht auf 1,1639 Dollar auf.

"An der Börse hoffen zwar weiterhin alle auf ein schnelles Ende dieser erneuten Eskalation. Dennoch nimmt die Nervosität zu. Die Kaufbereitschaft für Risikoassets wie Aktien hat zuletzt deutlich nachgelassen. Die Stabilität der Aktienmärkte ist aktuell mehr auf geringe Gewinnmitnahmen zurückzuführen und weniger auf grosse Käufe", so Stratege Thomas Altmann von QC-Partners.

Derweil richten sich die Blicke auf die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine Erhöhung um 25 Basispunkte gilt weithin als ausgemacht, daher steht der Ausblick im Fokus. Am Mittwochabend halten EZB-Präsidentin Christine Lagarde sowie EZB-Ratsmitglied Thomas Nagel Reden.

Wichtiger für die Finanzmärkte dürfte aber die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche werden, da sie von sehr viel grösserer Unsicherheit geprägt ist. Wichtig werden die im Vorfeld anstehenden US-Preisdaten am Donnerstag und Freitag.

Inditex hat Zahlen für das zweite Quartal beziehungsweise für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum lag laut Bernstein über den Erwartungen, während die Margen etwas schwächer ausfielen. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum im zweiten Quartal habe sich auf 9,6 Prozent - rund 70 Basispunkte besser als die Konsenserwartung - belaufen. Die EBIT-Marge habe jedoch die Prognosen um 80 Basispunkte aufgrund gestiegener Betriebskosten verfehlt. Inditex geben deutlich um 3,0 Prozent nach, für H&M geht es um 0,8 Prozent nach unten.

Deutsche Börse verzeichnen einen Abschlag von 1,6 Prozent. Das dürfte mit der Ankündigung von 600 Millionen Euro schweren Wandelschuldverschreibungen zusammen hängen. Diese sollen mit Fälligkeit 16. September 2031 in neue und/oder bestehende Aktien der Deutschen Börse gewandelt oder in bar zurückgezahlt werden. Institutionelle Anleger, die die Wandelanleihe zeichnen, verkaufen typischerweise die zugrundeliegende Aktie.

Nach der überraschenden Ankündigung des Rücktritts von Finanzvorstand Christian Wallentin gibt die Aktie von Auto1 um 3,1 Prozent nach. Ursächlich sollen familiäre Gründe sein. CEO Christian Bertermann wird das Finanzressort zusätzlich übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Die Ankündigung sorgt an der Börse für leichte Verunsicherung, Analysten erwarten allerdings keine signifikanten Auswirkungen auf das operative Geschäft.

Nach einer Verkaufsempfehlung durch die Deutsche Bank verlieren Beiersdorf 1,5 Prozent. Nach den Aufschlägen vom Vortag geben Rheinmetall um 3 Prozent nach. Dagegen sind die zuletzt ebenfalls sehr volatile SAP im frühen Geschäft gefragt und steigen um 2,3 Prozent.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.360,46 -0,8 -52,71 6.413,17 9,8

Stoxx-50 5.382,15 -0,7 -37,04 5.419,19 9,4

DAX 25.875,03 -0,5 -132,60 26.007,63 5,7

MDAX 32.420,82 -0,4 -123,48 27.039,42 5,9

TecDAX 4.046,76 +0,3 10,38 3.091,28 11,7

SDAX 18.753,46 -0,2 -37,69 13.062,07 9,2

FTSE 10.793,05 -0,2 -18,61 10.811,66 8,7

CAC 8.251,78 -0,8 -66,20 8.317,98 1,3

SMI 13.960,28 -0,7 -97,33 14.057,61 5,2

ATX 6.864,27 -0,6 -41,31 6.905,58 28,9

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:45 Uhr

EUR/USD 1,1639 +0,1 0,0016 1,1623 1,1627

EUR/JPY 178,33 -0,4 -0,6500 178,98 179,2900

EUR/CHF 0,9407 +0,0 0,0001 0,9406 0,9406

EUR/GBP 0,8587 +0,1 0,0005 0,8582 0,8586

USD/JPY 153,21 -0,5 -0,7500 153,96 154,1900

GBP/USD 1,3553 +0,1 0,0016 1,3537 1,3540

USD/CNY 6,707 -0,1 -0,0035 6,7105 6,7105

USD/CNH 6,7043 -0,0 -0,0016 6,7059 6,7068

AUS/USD 0,7228 +0,2 0,0015 0,7213 0,7219

Bitcoin/USD 79.404,62 +1,2 915,74 78.488,88 78.717,19

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,53 +1,6 1,50 93,03

Brent/ICE 99,9 +2,0 1,98 97,92

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.408,01 +1,2 53,82 4.354,19

Silber 66,79 +1,6 1,03 65,75

Platin 1.858,90 +2,5 45,34 1.813,57

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 04:13 ET (08:13 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AUTO1

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AUTO1

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:18 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 AUTO1 Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:20 SG-Marktüberblick: 09.09.2026
09:09 Novartis belastet erneut
09:00 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08:34 Rohstoffe: aktiver Ansatz macht sich bezahlt
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
08.09.26 Logo WHS Broadcom nach Zahlen: KI-Boom – warum fällt die Aktie?
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’633.08 19.94 S6CB3U
Short 14’956.40 13.86 SD2BJU
Short 15’523.99 8.92 S1B4JU
SMI-Kurs: 13’945.11 09.09.2026 10:14:34
Long 13’493.35 19.97 STBJYU
Long 13’163.08 13.66 SYBDXU
Long 12’610.23 8.84 S33BNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 19.30 -0.92% AUTO1

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor 5 Jahren verdient
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt
Sandoz-Aktie letztlich stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zurich-Aktie im Minus: Rückzahlungsoption für nachrangige Euro-Anleihe ausgeübt
Steigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Novartis Aktie News: Novartis knickt am Nachmittag ein
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Dienstagabend südwärts

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.