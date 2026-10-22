Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.6%  SPI 20’388 -0.5%  Dow 52’281 -1.1%  DAX 25’182 -0.8%  Euro 0.9238 0.4%  EStoxx50 6’068 -0.3%  Gold 3’996 -0.7%  Bitcoin 67’117 0.7%  Dollar 0.8252 0.5%  Öl 116.9 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335ABB1222171Galderma133539272Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagabend
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Droht Volkswagen der grösste Konflikt in der Firmengeschichte?
Roche erzielt Fortschritte mit Nierenmedikament Sefaxersen
Anthropic-IPO im Blick: Neue KI-Sicherheitswarnungen rücken Bewertung und Risiken in den Fokus
Suche...

flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2026 18:10:41

MÄRKTE EUROPA/Schwach - KI-Sorgen ziehen Technologiewerte nach unten

flatexDEGIRO
20.61 CHF -6.51%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Nur durchwachsen ausgefallene Quartalszahlen von US-Technologieunternehmen weckten neue Bedenken im Hinblick auf die Rentabilität der hohen KI-Investitionen. Daneben zog der Ölpreis wieder kräftig an; Brent kostete zu Börsenschluss wieder mehr als 111 Dollar das Fass. Im Handel wurde auf Medienberichte verwiesen, laut denen USA und Israel an neuen Angriffsplänen auf den Iran nach den US-Zwischenwahlen arbeiteten. Händler verwiesen zudem auf erneute Angriffe auf die saudische Energieinfrastruktur, vermutlich durch Huthi-Rebellen. Auch stieg die Rendite der französischen 10-jährigen Benchmarkanleihen wieder über die kritische 5 Prozent-Marke.

Der DAX gab 1,1 Prozent auf 25.372 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 verlor 1,9 Prozent. Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihe fiel um 15 Basispunkte auf 5,00 Prozent. Im Prinzip positiv für die Börsen waren die gesunkenen Marktzinsen vielmehr Ausdruck einer Flucht in den "sicheren" Anleihehafen. An den Devisenmärkten gab der Euro leicht nach auf 1,1209 Dollar.

Am Kassamarkt stiegen die 10-jährigen französischen Renditen bei Staatsanleihen über die gefürchtete 5-Prozentmarke auf 5,07 Prozent. Der Rendite-Spread zu deutschen Bundesanleihen legte auf 168 Basispunkten (Bp) zu. Wie die Deutsche Bank anmerkte, wurde der Rekord-Spread zwischen beiden Anleihen im November 2011 im Rahmen der Eurozonen-Schuldenkrise mit 189 Bp erreicht. Fundamentale Sorgen machte die anstehende Neubewertung des Ratings von Frankreich durch die Agentur Moody's am Freitagabend. Hier könnte eine Abstufung drohen.

Der europäische Technologiesektor verlor 1,6 Prozent. Die Unsicherheit wegen der hohen KI-Investitionen erlebte ein Comeback. Zwar wurde die Investitionsprognose bei Meta Platforms angehoben, bei Tesla wurde sie aber gesenkt. Der Halbleiterausrüster Lam Research wartete zudem mit einer schwächer als erwartet ausgefallenen Gewinnprognose auf. Die Aktien von Infineon gaben um 6 Prozent nach, Suss verloren 7,7 Prozent und Aixtron 9,8 Prozent. Siemens Energy sanken um 8,6 Prozent und waren damit Tagesverlierer im DAX. Auch für das Hochtief-Papier ging es in dem KI-Strudel um 4,7 Prozent nach unten. In Europa verloren ASML 5 Prozent und STMicro 4,9 Prozent.

SAP konnten sich nach positiv aufgenommen Geschäftszahlen dem Abverkauf entziehen und schlossen 3,2 Prozent fester. Der Softwarekonzern legte sehr ordentliche Geschäftszahlen vor. Im Fokus stand das bessere Cloud-Wachstum. Dies zeige, so die Deutsche Bank, dass die Nachfragedynamik die jüngste Erholung des Aktienkurses klar unterstütze. Das SAP-Angebot der "Autonomous Enterprise" gewinne spürbar an kommerzieller Zugkraft, was die Debatte, KI zerstöre SAP bzw. Software, auf absehbare Zeit beenden dürfte.

Der schwedische Finanzinvestor EQT greift nach Qiagen: Gemeinsam mit den Staats- und Pensionsfonds ADIA und CPP haben die Schweden ein freiwilliges Barübernahmeangebot für den Diagnostik- und Laborausrüster unterbreitet. Mit 46,50 Euro je Aktie bietet das Konsortium einen Aufschlag von gut 40 Prozent auf den unbeeinflussten Kurs vom 8. Juli und bewertet Qiagen mit insgesamt 10,8 Milliarden Euro. Die Qiagen-Aktie gewann 4,9 Prozent auf 44,93 Euro.

Sartorius hatte in den ersten neun Monaten mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und der anhaltend positiven Entwicklung der relevanten Endmärkte bestätigte der Vorstand seine Gesamtjahresprognose für den Konzern und die Sparte Bioprocess Solutions. Die Titel stiegen um 3,6 Prozent. Auch Merck KGaA lagen mit Aufschlägen von 2,9 Prozent gut im Markt.

Für Flatexdegiro ging es um 6,1 Prozent nach unten. Die Ergebnisse für das dritte Quartal lägen leicht unter den Erwartungen, hiess es von der Deutschen Bank. Vossloh (+1,8%) ist bei erstmals vollständiger Einbeziehung von VTT Europa in den ersten neun Monaten um 19,6 Prozent gewachsen. Der Bahntechnikkonzern bestätigte die im Sommer gesenkte Jahresprognose. Nach einer Gewinnwarnung verloren Krones 3 Prozent.

Quartalszahlen gab es auch aus der Schweiz. Als "überraschend stark" bezeichneten Händler die Geschäftszahlen von Nestle zum dritten Quartal. "Gerade am Derivatemarkt war man deutlich skeptischer und ist stark abgesichert in die Zahlen gegangen", sagte ein Händler. Nestle gewannen 1,1 Prozent. Roche zeigte dagegen enttäuschende bereinigte Umsatztrends, und das Update des Schweizer Pharmakonzerns für das dritte Quartal dürfte Fragen zu seinem Wachstumskurs im nächsten Jahr aufwerfen, hiess es bei Jefferies. Die Aktie schloss unverändert.

Kräftig im Minus mit 4,9 Prozent schlossen die Aktien von Hermes. Es zeigte sich weiter keine Erholung in China, entsprechend schwächte sich das Umsatzwachstum ab. Der Erlös legte im dritten Quartal um 4,3 Prozent zu, während Analysten Raten von über 5 Prozent erwartet hatten. Für Kering wurde dies als schlechtes Omen gesehen. Der Konzern legte am Abend seine Geschäftszahlen vor - der Kurs fiel im Vorfeld um 1,3 Prozent.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.087 -1,9 +7,2

Stoxx-50 5.348 -1,1 +10,0

Stoxx-600 638 -1,1 +8,8

DAX 25.372 -1,1 +4,7

FTSE-100 London 10.753 -0,3 +8,3

CAC-40 Paris 7.922 -1,4 -2,8

AEX Amsterdam 1.142 -1,1 +20,1

ATHEX-20 Athen 6.773 -2,3 +26,6

BEL-20 Brüssel 5.626 +2,0 +10,8

BUX Budapest 143.326 -0,9 +29,1

OMXH-25 Helsinki 6.289 -1,4 +10,3

OMXC-20 Kopenhagen 1.572 +0,3 -2,2

PSI 20 Lissabon 9.374 -1,5 +13,4

IBEX-35 Madrid 19.324 -2,1 +11,7

FTSE-MIB Mailand 49.644 -2,5 +10,5

OBX Oslo 2.021 -1,0 +26,5

PX Prag 2.663 -1,5 -0,8

OMXS-30 Stockholm 3.244 -2,5 +12,5

WIG-20 Warschau 158.154 -1,4 +36,9

ATX Wien 6.566 -4,6 +23,3

SMI Zürich 14.552 -0,0 +9,7

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:31

EUR/USD 1,1214 -0,2 -0,0018 1,1232 1,1225

EUR/JPY 176,16 -0,8 -1,4600 177,62 177,4100

EUR/CHF 0,9225 -0,4 -0,0034 0,9259 0,9259

EUR/GBP 0,8374 -0,1 -0,0010 0,8384 0,8379

USD/JPY 157,08 -0,7 -1,0500 158,13 158,0400

GBP/USD 1,3388 -0,0 -0,0006 1,3394 1,3390

USD/CNY 6,6745 -0,0 -0,0013 6,6758 6,6758

USD/CNH 6,6737 0,0 0,0000 6,6737 6,6749

AUS/USD 0,702 -0,1 -0,0007 0,7027 0,7029

Bitcoin/USD 81.645,24 -3,5 -2.990,73 84.635,97 84.436,63

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,77 +1,7 1,62 97,15

Brent/ICE 111,32 +2,3 2,50 108,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.047,37 -2,2 -93,01 4.140,38

Silber 55,04 -5,1 -2,93 57,97

Platin 1.578,06 -3,1 -50,35 1.628,41

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 12:11 ET (16:11 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu flatexDEGIRO AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:50 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
21.10.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Tesla: Roadster fliegt, Gewinn bricht ein – was nun?
09:16 Marktüberblick: Sartorius und SAP nach Zahlen gesucht
08:54 SMI schnuppert bereits am Rekordhoch
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4’000-Dollar-Marke im Fokus
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’036.28 19.53 SKUBAU
Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 1’295.62 -1.12% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1’282.00 -4.10% ASML NV
EQT 26.90 1.59% EQT
flatexDEGIRO AG 21.14 1.54% flatexDEGIRO AG
Hermès (Hermes International) 1’107.00 -4.40% Hermès (Hermes International)
Infineon AG 46.98 -1.99% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 48.40 -2.81% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Kering 164.87 -16.84% Kering
KRONES AG 99.50 -0.70% KRONES AG
Nestle S.A. (spons. ADRs) 90.20 -2.59% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 83.70 -0.79% Nestlé SA (Nestle)
QIAGEN N.V. 41.54 0.39% QIAGEN N.V.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397.40 -0.15% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 390.90 -0.31% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh 54.04 1.48% Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
SAP SE 193.26 -1.25% SAP SE
SAP SE (spons. ADRs) 213.00 -0.47% SAP SE (spons. ADRs)
Sartorius AG St. 204.26 1.19% Sartorius AG St.
Sartorius AG Vz. 254.60 3.29% Sartorius AG Vz.
STMicroelectronics N.V. 36.23 -1.72% STMicroelectronics N.V.
STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs 36.26 -1.42% STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs
Vossloh AG 44.84 -7.33% Vossloh AG

ASML NV am 22.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Holcim-Aktie springt hoch: Deutlicher Schub bei Umsatz und Betriebsgewinn im 3. Quartal - weitere Übernahmen
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
SpaceX-Aktie stärker: Trotz Trump-Aussage - Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 43/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 43/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.