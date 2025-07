MÄRKTE EUROPA/Rekorde purzeln - DAX und FTSE-100 auf Allzeithoch

DOW JONES--Die Stimmung unter Investoren ist unverändert gut gewesen, auch wenn am Nachmittag die Kurse etwas schwächer notierten. Erneut sorgte US-Präsident Donald Trump für Schlagzeilen, die auch Impulse für die Aktienmärkte lieferten. Die Ankündigung eines Zolls von 50 Prozent auf Kupfer-Importe in die USA wirkte nach und schob den Minensektor in Europa um 3,4 Prozent nach oben. Dass Trump nun die Zollkeule gegen Brasilien schwang, überraschte, da er hier von seiner Argumentation abwich. Trump kündigte gegenüber Brasilien vor allem aus politischen Gründen einen Zoll von 50 Prozent ab dem 1. August an, was die dortigen Finanzmärkte belastete. Nachgelagert belastete dies auch einige spanische Banken, die dort aktiv sind. So verloren Banco Santander 2,8 Prozent. Der DAX schloss 0,4 Prozent leichter bei 24.457 Punkten, das neue Rekordhoch lag bei 24.639 Zählern. Der Euro-Stoxx-50 verlor um 0,1 Prozent auf 5.438 Punkte.

Auch der FTSE-100-Index markierte ein Rekordhoch. Die Unberechenbarkeit der US-Politik helfe dem FTSE-100 angesichts seiner defensiven Eigenschaften, da die Aktien inmitten der Turbulenzen als potenziell widerstandsfähiger angesehen würden, hiess es von Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown.

US-Kupfer-Zölle und Pre-Close-Calls im Fokus

Klare Kursgewinner in Europa waren die Minen-Aktien. Bei Rio Tinto, Anglo American und BHP ging es um bis zu 4 Prozent nach oben - ebenso in Deutschland mit dem Kupferschmelzer Aurubis (+1,7%). Die Trump-Zölle gegen Kupfer haben den Preis in den USA stark steigen lassen. Das macht alle Minen mit hohem US-Enhagement zu Gewinnern.

Nach Einschätzung der DZ-Analysten könnte sich für Aurubis als Multimetallunternehmen und grössten Kupferproduzenten Europas aus der aktuellen Entwicklung sowohl operative als auch strategische Chancen ergeben - insbesondere durch die starke Position im Recyclinggeschäft und die regionale Präsenz in Europa und den USA. Unklar bleibe jedoch, ob die US-Zölle auf Kupferimporte tatsächlich in Kraft träten, da sie insbesondere der US-Wirtschaft schadeten.

Mit plus 4,2 Prozent stellte die Aktie von BMW den DAX-Gewinner. Analysten bewerten die Vorab-Aussagen (Pre-Close) des Automobilherstellers positiv. So soll die Automarge im zweiten Quartal über 5 Prozent liegen, damit werde das Erreichen des Ziels für 2025 wahrscheinlicher. Der freie Cashflow soll gegenüber dem Vorquartal zulegen.

Barry Callebaut verkauft weniger Schokolade

Mit einem Kurseinbruch von 13,4 Prozent zeigten sich die Aktien von Schokoladenhersteller Barry Callebaut in der Schweiz. Die enormen Preissteigerungen bei Schokolade und Kakao hinterliessen ihre Spuren. Bei Barry Callebaut drückte sich dies in einem kräftigen Volumenrückgang von 6,3 Prozent nach neun Monaten aus, was noch unter der schlechtesten Analystenschätzung lag und sich im dritten Quartal nochmals beschleunigte. Die Analysten von Vontobel errechneten daraus einen Absturz von 9,5 Prozent in den vergangenen drei Monaten und sprachen sogar von einem "Volumen-Kollaps" im Bereich Gobal Cocoa von 22,6 Prozent. Ursache sei der Preisanstieg bei Kakaobohnen, der zu einem Wechsel im Konsumentenverhalten geführt habe. Dies sei nun bereits die dritte Ausblickssenkung in diesem Jahr.

Nordex legten um 3,2 Prozent zu. Hier wurden erneut gute Auftragszahlen vermeldet. Die von Gerresheimer (+4,5%) veröffentlichten Zeitquartalszahlen entsprachen den Konsensschätzungen, harren aber die Erwartungen von Warburg übertroffen. Fielmann (+2,1%) habe starke Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt, kommentierte Baader Helvea. Die neuen Ziele für 2030 überzeugten.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.438,27 -0,1% +11,2%

Stoxx-50 4.572,20 +0,5% +5,6%

Stoxx-600 552,93 +0,5% +8,3%

XETRA-DAX 24.456,81 -0,4% +23,3%

CAC-40 Paris 7.902,25 +0,3% +6,7%

AEX Amsterdam 927,32 +0,9% +4,6%

ATHEX-20 Athen 4.949,20 +0,3% +38,1%

BEL-20 Brüssel 4.547,00 +0,9% +5,7%

BUX Budapest 99.997,81 -0,1% +26,1%

OMXH-25 Helsinki 4.880,80 +1,0% +11,9%

OMXC-20 Kopenhagen 1.794,45 +1,8% -16,1%

PSI 20 Lissabon 7.747,77 -0,6% +22,2%

IBEX-35 Madrid 14.141,60 -0,8% +21,4%

FTSE-MIB Mailand 40.528,17 0,0% +19,4%

OBX Oslo 1.537,95 +0,6% +15,0%

PX Prag 2.182,62 +0,7% +23,2%

OMXS-30 Stockholm 2.580,29 +1,7% +2,1%

WIG-20 Warschau 2.850,58 -1,6% +32,2%

ATX Wien 4.505,40 +0,3% +22,7%

SMI Zürich 12.131,94 +1,0% +3,5%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1687 -0,3% 1,1723 1,1708 +13,2%

EUR/JPY 171,15 -0,2% 171,48 171,53 +5,2%

EUR/CHF 0,9318 +0,1% 0,9308 0,9316 -0,9%

EUR/GBP 0,8614 -0,1% 0,8626 0,8617 +4,2%

USD/JPY 146,45 +0,1% 146,28 146,51 -7,0%

GBP/USD 1,3568 -0,1% 1,3588 1,3587 +8,6%

USD/CNY 7,1511 -0,0% 7,1542 7,1576 -0,8%

USD/CNH 7,1805 -0,0% 7,1824 7,1851 -2,1%

AUS/USD 0,6572 +0,5% 0,6536 0,6530 +5,6%

Bitcoin/USD 111.486,35 +0,5% 110.910,15 108.859,65 +17,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,75 68,38 -2,4% -1,63 -5,0%

Brent/ICE 68,71 70,19 -2,1% -1,48 -6,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.319,16 3.313,81 +0,2% 5,35 +26,2%

Silber 31,56 31,03 +1,7% 0,53 +11,3%

Platin 1.169,27 1.153,42 +1,4% 15,85 +31,7%

Kupfer 5,58 5,44 +2,4% 0,13 +32,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

