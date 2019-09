MÄRKTE EUROPA/Ölpreissprung zieht Aktienmärkte nach unten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Europa notieren am Montagmittag im Minus. Die Anleger sind erst einmal vorsichtiger geworden, nachdem sich bei der Ölversorgung ein möglicher neuer Brandherd abzeichnet. Nach den Angriffen auf zwei saudi-arabische Raffinerien und deren Wirkungen auf die weltweite Energieversorgung rechnen Analysten mit kurzfristig steigende Risikoaufschlägen auf den volkswirtschaftlich bedeutenden Ölpreis. Über den weiteren Verlauf der geopolitisch eskalierten Lage nach dem Angriff bleiben die Meinungen geteilt. Der Preis für ein Barrel Brent steigt um knapp 9 Prozent auf 65,58 Dollar.

Unter Druck stehen in Folge die Aktien von Touristikunternehmen und Fluggesellschaften, deren Branchenindex um 0,8 Prozent nachgibt. Kursgewinner sind dagegen die Ölwerte, deren Sektor-Index um 2,7 Prozent in die Höhe springt. Der DAX notiert am Mittag 0,6 Prozent leichter bei 12.396 Zählern. Der Euro-Stoxx-50 gibt 0,7 Prozent nach auf 3.527 Punkte. Gesucht sind die sicheren Häfen wie Staatsanleihen und Gold .

"Die Frage ist, wie lange die Ölproduktion in Saudi-Arabien unter den Drohnen-Angriffen leidet", sagt ein Marktteilnehmer. Sollten es zwei Wochen oder länger werden, könnten die Ölpreise nachhaltiger steigen. US-Präsident Donald Trump hat bereits reagiert und die nationalen Ölreserven in den USA freigegeben. Er macht den Iran für die Anschläge verantwortlich. Dieser hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. Bekannt zu den Anschlägen hatten sich am Wochenende die Huthi-Rebellen aus dem Jemen. In den Einrichtungen des Staatskonzerns Aramco in Abkaik und Churais war nach den Angriffen am frühen Samstagmorgen Feuer ausgebrochen.

Bedrohung für den Frieden in der Golfregion

Von einer bislang beispiellosen Gefährdung der Welt-Rohölversorgung sprechen die Analysten von Jefferies. Bei einer der betroffenen Anlagen, Abqaiq, handele es sich um die grösste Raffinerie der Welt, und in Abhängigkeit vom Zeitraum, in dem sie nicht arbeiten könne, werde ein politischer Preisaufschlag in den Ölpreis eingearbeitet werden. Grössere Gefahr geht nach Ansicht von Jefferies allerdings aus von der Bedrohung für den Frieden in der Golfregion.

Analyst Amarpreet Singh von Barclays rechnet nicht mit dramatischen Folgen des Angriffs auf die saudischen Ölexporte. Im Lande würden derzeit 188 Millionen Barrel gebunkert, ebenso wie 97 Millionen Barrel Destillate. Trotzdem rechnet Singh mit steigenden Preisen, was im Handel mit der insgesamt heikleren geopolitischen Lage begründet wird.

Wirecard treibt Wachstum in China mit Unionpay-Kooperation voran

Der Zahlungsdienstleister Wirecard arbeitet künftig enger mit dem chinesischen Kreditkartenanbieter Unionpay zusammen und ist eine globale strategische Partnerschaft eingegangen. Wirecard verspricht sich dabei ein stärkeres Wachstum in China. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehe der Ausbau der weltweiten Akzeptanz von Unionpay als digitale Zahlungsmethode über alle Kanäle hinweg. Mit einem Plus von 1,2 Prozent stellt die Aktie den Gewinner im DAX.

Eine Prognosesenkung drückt Compugroup um 3,8 Prozent. Das Unternehmen rechnet nun für das Gesamtjahr nur noch mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 175 bis 190 Millionen Euro. Bislang hatte Compugroup 190 bis 205 Millionen prognostiziert.

AMS senkt Messlatte für Osram-Übernahme

Osram legen um 0,5 Prozent zu auf 37,71 Euro. Die Aktie steht mit dem Senken der Mindestannahmeschwelle durch AMS auf 62,5 von 70 Prozent im Blick. AMS bietet 38,50 Euro. Bei Osram stehen die Zeichen aber weiter auf Ärger, denn deren CEO will die Aktien nicht andienen. Auch die Arbeitnehmervertreter stimmten dagegen. Vorstand und Aufsichtsrat von Osram wiederum empfehlen den Aktionären die Annahme der Offerte, trotz Bedenken wegen des Preises. AMS fallen in der Schweiz um 3 Prozent.

Mit ihrem angestrebten Aktientausch schmieden unterdessen TLG und Aroundtown vermutlich den nächsten DAX-Kandidaten aus der Immobilienbranche. Dabei geht es auch um Grand City, an der Aroundtown 39 Prozent hält. Sollten die drei Unternehmen irgendwann komplett verschmelzen, würden sie eine Marktkapitalisierung von etwa 15 Milliarden Euro in die Waagschale werfen, nach dem derzeitigen Stand. TLG hatte am Wochenende mitgeteilt, man halte ungeachtet der jüngsten Abschläge an der geplanten Fusion fest.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.527,02 -0,65 -23,09 17,51

Stoxx-50 3.201,00 -0,25 -7,99 15,98

DAX 12.402,96 -0,53 -65,57 17,46

MDAX 25.989,62 -1,02 -267,91 20,39

TecDAX 2.872,33 0,01 0,26 17,23

SDAX 11.203,80 -0,97 -110,18 17,82

FTSE 7.351,42 -0,22 -16,04 9,50

CAC 5.614,13 -0,73 -41,32 18,67

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,48 -0,03 -0,72

US-Zehnjahresrendite 1,83 -0,07 -0,85

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:35 Uhr Fr, 17:48 % YTD

EUR/USD 1,1044 -0,26% 1,1071 1,1075 -3,7%

EUR/JPY 118,98 -0,21% 119,38 119,72 -5,4%

EUR/CHF 1,0946 +0,08% 1,0943 1,0961 -2,8%

EUR/GBP 0,8868 +0,08% 0,8881 0,8890 -1,5%

USD/JPY 107,73 +0,04% 107,84 108,12 -1,8%

GBP/USD 1,2454 -0,34% 1,2462 1,2457 -2,4%

USD/CNY 7,0656 -0,19% 7,069 7,0794 +2,7%

Bitcoin

BTC/USD 10.299,25 +0,06% 10.324,50 10.312,49 +176,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,29 54,85 +8,1% 4,44 +23,4%

Brent/ICE 65,32 60,22 +8,5% 5,10 +18,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.504,03 1.488,92 +1,0% +15,12 +17,3%

Silber (Spot) 17,85 17,45 +2,3% +0,40 +15,2%

Platin (Spot) 959,00 951,11 +0,8% +7,89 +20,4%

Kupfer-Future 2,65 2,68 -1,0% -0,03 +0,4%

