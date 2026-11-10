MÄRKTE EUROPA/Ölpreisrückgang sorgt weiter für Kauflaune

DOW JONES--Weiter in Kauflaune zeigen sich die Börsianer in Europa am Dienstag. Rückenwind kommt weiter vom Ölpreis, der erneut nachgibt. Das lindert Inflationssorgen und befeuert Konjunkturzuversicht. Der DAX legt um 1,2 Prozent zu auf 26.575 Punkte, der Euro-Stoxx-50 klettert um 1,2 Prozent auf 6.363 Zähler. Der Brent-Ölpreis fällt um 2,3 Prozent auf 90,45 Dollar. Zeitweise kostete das Barrel Brent weniger als 90 Dollar, was zuletzt Ende August der Fall war.

Der Stoxx-Subindex der Öl - und Gaswerte liegt als einziger im Minus, er verliert 1,4 Prozent. Technologiewerte setzen ihre Erholung vom Kurseinbruch in der Vorwoche fort. Der Subindex gewinnt 0,8 Prozent. Laut den Analysten der Deutschen Bank gab es keinen offensichtlichen Auslöser für die Erholung. Die Aktienpositionierung sei nach den Bewegungen der vergangenen Woche aber deutlich untergewichtet gewesen und im Technologiesektor habe die Positionierung unter den Tiefstständen nach dem sogenannten Liberation Day gelegen.

Einen positiven Impuls erhält der Sektor Händlern zufolge davon, dass Anthropic seinen Börsengang trotz der Turbulenzen um KI-Aktien vorantreibt. Das Unternehmen hinter "Claude" will noch im November an die Börse., die Details ihres geplanten Börsengangs bekanntgab. Anthropic strebt eine Bewertung von 1,33 Billionen Dollar an und will 825 Millionen Aktien platzieren zum Stückpreis von 70 bis 78 Dollar. Manche Marktteilnehmer dürften aber inzwischen auch den Sieg der Demokraten bei der US-Zwischenwahl mit den mutmasslich negativen Folgen für das KI-Geschäft entspannter sehen, heisst es.

Bei den Marktzinsen tut sich in Europa wenig, in den USA ziehen sie leicht an, nachdem sich US-Notenbankgouverneur Christopher Waller nicht nur für eine Zinserhöhung im Dezember ausgesprochen hat, sondern sogar einen grossen Zinsschritt nach oben ins Gespräch brachte, sollte die Kerninflation im Oktober im Monatsvergleich mehr als 0,3 Prozent betragen. Für die am Nachmittag anstehenden Daten werden 0,2 Prozent prognostiziert, in der Kern-Jahresrate 2,7 Prozent. Bei der Gesamtrate rechnen Ökonomen mit 0,3 bzw. 3,9 Prozent.

Unternehmensseitig bewegen Quartalszahlen. Bei Infineon sind sie im Rahmen der sehr hohen Erwartungen ausgefallen. Ermutigend sei, dass Infineon die Umsatzprognose für Datenzentren-Stromversorgungslösungen erhöht habe. Die Aktie zieht um 4,2 Prozent an. Aber auch andere Halbleiteraktien sind gesucht. Aixtron steigen um 1,7 Prozent, BE Semiconductor um 3,1 und STMicro um 1,7 Prozent. Elmos Semiconductor fallen dagegen um 4,8 Prozent zurück. Das Unternehmen erzielte zwar zweistellige Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis, die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen aber nur.

Siemens Energy fallen nach der sehr starken Erholung am Vortag dagegen um 1,7 Prozent zurück, wohingegen ABB und Schneider Electric um bis zu 1 Prozent zulegen. Die Siemens-Aktie legt um 1,6 Prozent zu. Hier steht am Donnerstag der Quartalsbericht auf dem Programm.

Rüstungsaktien setzen ihre Erholung ebenfalls fort. Neben den KI-Werten waren sie Hauptverlierer des Wahlsiegs der Demokraten in den USA. Nach dem Plus des Branchenindex von über 4 Prozent am Montag, legt dieser um weitere 2,4 Prozent zu und ist damit der Tagessieger.

Henkel hat im Rahmen finaler Geschäftszahlen seinen Optimismus bekräftigt und den Ausblick erhöht. Die Aktie verteuert sich um 3,9 Prozent. Jungheinrich hat bei der Vorlage von Geschäftszahlen zwar die Mittelfristziele gesenkt, doch liegen diese immer noch über den Konsenserwartungen. Hier geht es um 3,3 Prozent aufwärts.

Der Düngemitelhersteller K+S hat vornehmlich wegen höherer Logistik- und Energiekosten etwas weniger verdient, den Mittelpunkt der Jahresgewinnprognose aber leicht angehoben. Für die Aktie geht es um 3,9 Prozent nach unten. Höhere Preise sowie deutlich höhere Absatzmengen bei Auftausalzen trieben zwar den Umsatz an, konnten negative Kosteneffekte im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt aber nicht auffangen.

TAG Immobilien hat in den ersten neun Monaten 2026 dank steigender Mieteinnahmen den operativen Gewinn zweistellig gesteigert und darauf den Gewinnausblick angehoben. Der Kurs zieht um 0,9 Prozent an.

Für eine Hausse von 13 Prozent sorgt bei Mayr Melnhof in Wien der Verkauf eines Grossteils des Verpackungsgeschäfts. Aktionäre sollen daraus eine Sonderausschüttung von rund einer halben Milliarde Euro erhalten.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.363,02 +1,2 72,57 6.290,45 9,9

Stoxx-50 5.496,26 +0,9 47,42 5.448,84 11,8

DAX 26.575,22 +1,2 308,03 26.267,19 8,5

MDAX 31.272,82 +0,6 200,07 27.039,42 2,1

TecDAX 4.067,71 +0,5 19,57 3.091,28 12,3

SDAX 18.125,25 +0,8 141,51 13.062,07 5,5

FTSE 10.838,38 +0,5 55,51 10.782,87 9,1

CAC 8.328,37 +1,2 95,07 8.233,29 2,2

SMI 15.064,91 +0,8 118,76 14.946,15 13,5

ATX 6.670,85 +1,7 108,39 6.562,46 25,2

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:15

EUR/USD 1,1213 -0,1 -0,0010 1,1223 1,1202

EUR/JPY 177,44 +0,1 0,2400 177,2 177,0000

EUR/CHF 0,9199 +0,0 0,0002 0,9197 0,9199

EUR/GBP 0,8351 +0,0 0,0003 0,8348 0,8347

USD/JPY 158,24 +0,2 0,3400 157,9 158,0000

GBP/USD 1,3424 -0,1 -0,0016 1,344 1,3416

USD/CNY 6,6703 -0,0 -0,0024 6,6727 6,6727

USD/CNH 6,6679 -0,0 -0,0014 6,6693 6,6711

AUS/USD 0,6906 -0,3 -0,0020 0,6926 0,6913

Bitcoin/USD 74.261,56 -0,9 -683,36 74.944,92 74.891,04

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,22 -1,9 -1,63 86,85

Brent/ICE 90,45 -2,3 -2,12 92,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.075,41 -1,5 -63,63 4.139,04

Silber 52,31 -2,1 -1,10 53,41

Platin 1.551,18 -1,6 -25,60 1.576,78

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 08:06 ET (13:06 GMT)