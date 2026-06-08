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Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa Aktie 121909511 / IT0005508921

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08.06.2026 09:49:40

MÄRKTE EUROPA/Nahost und Chip-Einbruch bremsen

Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa
9.90 EUR 11.51%
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DOW JONES--Leichter sind die europäischen Börsen am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Die Aktienmärkte werden von zwei Seiten in die Mangel genommen - über die Zinsseite nach dem Schock über den starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag einerseits und eine erneute Eskalation im Nahost-Konflikt andererseits. Nach einem Angriff Israels auf den Libanon schlug der Iran zurück, worauf wiederum Israel den Iran angriff, obwohl US-Präsident Trump versuchte hatte, Israels Premier Netanjahu davon abzuhalten. Der Brent-Ölpreis schiesst wie üblich nach oben. Der DAX verliert 0,7 Prozent auf 24.588 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,7 Prozent auf 6.020 Zähler.

Der "Payroll-Schock" aus den USA greife direkt die extrem hohen Aktienbewertungen an, heisst es im Handel, nachdem die Zahl der neu geschaffenen Stellen in den USA im Rahmen des US-Arbeitsmarktbericht für Mai doppelt so hoch wie erwartet ausgefallen war und Zinssenkungshoffnungen zunichte gemacht hatte. Zugleich ist die Erwartung einer US-Zinserhöhung per September auf über 38 Prozent gestiegen - verglichen mit 19,5 Prozent eine Woche zuvor. Die 10-jährigen US-Zinsen schnellten von unter 4,50 auf zeitweise über 4,60 Prozent nach oben - die zehnjährige Bundesanleihe rentiert auf dem höchsten Niveau seit zwei Wochen.

Darauf war der Nasdaq-Index am Freitag um über 4 Prozent eingebrochen. Der wichtige SOX-Index der US-Chipaktien sackte sogar um über 10 Prozent ab. Die europäischen Technologiewerte halten sich noch wacker. So geben ASML nur 1,2 Prozent nach, STMicro halten sich unverändert und Infineon können wie erhofft die nötige Stabilisierung erreichen und legen 0,3 Prozent zu.

Als Belastungsfaktor wird auch der Börsengang von SpaceX gesehen. Marktteilnehmer hatten auch ohne den "Payroll-Schock" schon mit Abgabedruck auf Technologiewerte gerechnet, weil in den Portfolios der Fonds Platz geschaffen und Liquidität generiert werden muss, um SpaceX-Aktien zu zeichnen. Der Börsengang soll fast 80 Milliarden Dollar bringen.

Kräftig nach unten geht es im Luftfahrt-Bereich: Der Branchenverband Iata hat eine Gewinnwarnung für die Fluglinien ausgesprochen. Wegen der Krise im Nahen Osten und der Folge einer Preisexplosion bei Kerosin rechnet er in der Branche 2026 mit Gewinnen von 23 Milliarden Euro verglichen mit 45 Milliarden im Jahr zuvor. Lufthansa, MTU Aero und Airbus fallen bis zu 2,4 Prozent - auch gedrückt von steigenden Redölpreisen.

Gesucht sind französische Telekommunikationstitel. Das Übernahmeangebot eines Konsortiums für SFR stützt. "Die Anzahl der Konkurrenten reduziert sich von vier auf drei - damit dürften die Preisschlachten im Mobilfunkbereich ein Ende finden", sagt ein Händler. Entsprechend steigen Orange um 1,5 Prozent und Bouygues um 0,6 Prozent gegen den schwachen Gesamtmarkt.

In Italien steht der Bankensektor im Fokus. Dort kommt es zu einem Übernahmewettkampf um die Banca Monte dei Paschi, die Aktien springen um 9,7 Prozent empor. Nachdem zunächst die Banco BPM (-1,3%) den Vorschlag einer Fusion unterbreitet hatte, grätscht nun die Intesa Sanpaolo dazwischen und bietet in einen Mix aus eigenen Aktien und Cash umgerechnet aktuell knapp 31 Milliarden Euro. Intesa fallen 3,7 Prozent.

Kräftige Auswirkungen haben auch die Umstufungen durch Banken. So hat die UBS bei Voestalpine die Kaufempfehlung zurückgezogen und Exane BNP die Titel von CTS Eventim sogar auf "Underperform" gesenkt. Beide Aktien fallen um je 5 Prozent. Bei Remy Cointreau geht es 1,7 Prozent höher, hier stützt die Hochstufung der UBS.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.019,59 -0,7 -42,48 6.062,07 3,9

Stoxx-50 5.152,70 -0,7 -36,59 5.189,29 4,8

DAX 24.587,76 -0,7 -171,29 24.759,05 0,4

MDAX 32.195,80 -0,8 -270,80 27.039,42 5,2

TecDAX 4.057,69 -0,4 -16,45 3.091,28 12,0

SDAX 18.280,79 -0,8 -153,03 13.062,07 6,4

FTSE 10.338,50 -0,3 -29,55 10.368,05 4,1

CAC 8.169,88 -0,6 -48,36 8.218,24 0,3

SMI 13.294,31 -0,7 -93,92 13.388,23 0,2

ATX 5.991,66 -1,5 -92,51 6.084,17 12,5

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:10

EUR/USD 1,1524 +0,0 0,0005 1,1519 1,1549

EUR/JPY 184,58 -0,1 -0,1200 184,7 185,1300

EUR/CHF 0,9188 +0,2 0,0015 0,9173 0,9176

EUR/GBP 0,864 +0,0 0,0003 0,8637 0,8631

USD/JPY 160,18 -0,1 -0,1100 160,29 160,2800

GBP/USD 1,3337 -0,0 -0,0002 1,3339 1,3379

USD/CNY 6,7838 +0,3 0,0183 6,7655 6,7655

USD/CNH 6,7859 -0,1 -0,0051 6,7910 6,7848

AUS/USD 0,7053 +0,1 0,0008 0,7045 0,7074

Bitcoin/USD 63.264,92 +2,3 1.395,50 61.869,42 60.733,07

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,36 +4,2 3,82 90,54

Brent/ICE 97,22 +4,4 4,13 93,09

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.300,28 -0,7 -28,52 4.328,80

Silber 67,01 -1,2 -0,80 67,81

Platin 1.763,41 -0,8 -13,39 1.776,80

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 03:50 ET (07:50 GMT)

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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
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❌ Parker-Hannifin Corp
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:45 Marktüberblick: Sell-off im Technologiesektor
09:10 SMI sehr stabil
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Deutlicher Rücksetzer
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
05.06.26 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Roche Holding AG, Nestle SA, Cie Financiere Richemont SA, Novartis AG
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’931.31 19.76 S8MBFU
Short 14’222.14 13.75 SX4B2U
Short 14’734.46 8.98 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’283.52 08.06.2026 09:40:48
Long 12’830.98 19.34 SXEBDU
Long 12’559.37 13.90 SJQBZU
Long 12’021.12 8.92 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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