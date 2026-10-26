MÄRKTE EUROPA/Moody's stützt - Ibex und PSI nach Brasilien-Wahl unter Druck

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Für etwas Erleichterung sorgt die Bestätigung der Bonitätseinstufung Frankreichs mit "Aa3" durch die Ratingagentur Moody's - trotz des stetigen Anstiegs der Verschuldung und der politischen Zersplitterung, welche die Eindämmung der Kreditaufnahme erschwert. Moody's begründete dies mit der diversifizierten Wirtschaft des Landes und den starken öffentlichen Institutionen. Die Entscheidung sorgt für etwas Entspannung an den französischen Anleihemärkten. Die Rendite der 10-jährigen Benchmarkanleihe fällt unter 5 Prozent.

Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 25.369 Punkte, der Euro-Stoxx-50 hinkt etwas hinterher mit einem Plus von 0,4 Prozent. Hier belasten Verluste an der spanischen Börse nach dem Wahlausgang in Brasilien. Der spanische Ibex verliert 0,8 Prozent, der portugiesische PSI 0,6 Prozent. Der französische CAC-40 legt dagegen um 0,8 Prozent zu. Die 10-jährige US-Benchmarkanleihe zeigt sich mit 4,99 Prozent wenig verändert. Brent- Öl verbilligt sich leicht auf unter 115 Dollar das Fass, bleibt damit aber auf einem sehr hohen Niveau.

Santander und andere spanische Aktien stehen an der Madrider Börse unter Druck. Santander stürzen um 4,6 Prozent ab, Telefonica um 7 Prozent. Galp Energia rutschen in Lissabon um 10 Prozent ab. Belastend wirkt der überraschende Sieg von Luiz Inácio Lula da Silva über den konservativen Herausforderer Flavio Bolsonaro in der Stichwahl bei den brasilianischen Präsidentschaftswahlen. Bolsonaro hatte die erste Rund noch gewonnen. Die brasilianische Börse dürfte einbrechen. Santander und Telefonica sind auf dem brasilianischen Markt stark engagiert - ebenso das portugiesische Energie-Unternehmen Galp.

Im Technologiesektor richtet sich der Blick zunehmend auf die Wirtschaftlichkeit des KI-Booms. "Anleger zweifeln nicht mehr grundsätzlich am Potenzial künstlicher Intelligenz, sondern fragen immer lauter nach der Rendite der gewaltigen Infrastrukturinvestitionen", so CMC. Antworten darauf könnte die neue Berichtswoche liefern. Mit Amazon, Alphabet und Microsoft öffneten gleich mehrere Schwergewichte ihre Bücher. Ihre Geschäftszahlen und vor allem die Ausblicke auf die weiteren Investitionsausgaben dürften massgeblich darüber entscheiden, ob die zuletzt dominierenden Gewinnmitnahmen anhielten oder Anleger wieder Vertrauen in die hohen Bewertungen fassten.

Neben der Berichtssaison stehen in der laufenden Woche vor allem die Zentralbanken im Blick. Am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank über die Geldpolitik , am Donnerstag folgt die EZB. In beiden Fällen wird mit einer Bestätigung des aktuellen Leitzinsniveaus gerechnet, im Dezember könnte es dann aber so weit sein mit Erhöhungen. Mit Blick auf die EZB dürfte sich Präsidentin Christine Lagarde auch Fragen zur Lage in Frankreich ausgesetzt sehen. Die meisten Beobachter sehen hohe Hürden für eine EZB-Intervention an den Anleihemärkten, eine Destabilisierung der Eurozone dürfte sie aber nicht zulassen.

Für die Bayer-Aktie geht es nach der Vorstellung der Zwischenergebnisse der DASL-HiCaP-Studie zu Nubeqa bei Patienten mit lokalisiertem Prostatakarzinom und sehr hohem Rezidivrisiko um 2,5 Prozent nach oben. Nubeqa in Kombination mit Strahlentherapie und Androgendeprivationstherapie habe eine Verbesserung des metastasenfreien Überlebens um 58 Prozent im Vergleich zu alleiniger Strahlentherapie und Androgendeprivationstherapie gezeigt, schreibt JP Morgan. Nach Einschätzung der Analysten sind die Konsensschätzungen für Nubeqa zu niedrig.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.089,20 +0,4 20,98 6.068,22 5,1

Stoxx-50 5.332,41 +0,2 11,94 5.320,47 8,4

DAX 25.369,21 +0,7 187,56 25.181,65 3,6

MDAX 30.060,65 +0,6 184,34 27.039,42 -1,8

TecDAX 4.037,40 +0,3 13,10 3.091,28 11,4

SDAX 18.302,13 +1,1 195,55 13.062,07 6,6

FTSE 10.742,72 +0,5 52,36 10.690,36 8,2

CAC 7.840,12 +0,7 57,30 7.782,82 -3,8

SMI 14.514,35 +0,4 51,99 14.462,36 9,4

ATX 6.270,26 +0,1 6,31 6.263,95 17,7

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:24

EUR/USD 1,1207 +0,0 0,0005 1,1202 1,1197

EUR/JPY 176,25 +0,3 0,5500 175,7 175,5500

EUR/CHF 0,9255 +0,1 0,0012 0,9243 0,9236

EUR/GBP 0,8394 +0,2 0,0019 0,8375 0,8368

USD/JPY 157,27 +0,3 0,4100 156,86 156,7700

GBP/USD 1,3348 -0,2 -0,0024 1,3372 1,3378

USD/CNY 6,6677 -0,0 -0,0025 6,6702 6,6702

USD/CNH 6,6671 -0,0 -0,0019 6,6690 6,6696

AUS/USD 0,7032 -0,0 -0,0001 0,7033 0,7033

Bitcoin/USD 80.122,33 -0,4 -293,47 80.415,80 81.497,35

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,87 -2,3 -2,40 103,27

Brent/ICE 114,34 -2,0 -2,38 116,72

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.017,66 +0,6 22,14 3.995,52

Silber 54,08 +0,3 0,19 53,89

Platin 1.545,03 -0,4 -5,80 1.550,83

(Angaben ohne Gewähr)

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October 26, 2026 05:06 ET (09:06 GMT)