MÄRKTE EUROPA/Moderate Aufschläge domiieren das Börsengeschehen

LONDON (Dow Jones)--An den europäischen Börsen überwiegen am Montag moderate Gewinne. Von der Euphorie der US-Börsen zum Wochenschluss und aktuell in Asien ist aber nichts zu spüren. Am Pfingstmontag bleiben die Börsen unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz geschlossen. Für Kauflaune in Asien und mit deutlich abgeschwächter Dynamik in Europa sorgt die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump die eigentlich für Montag geplanten Strafzölle gegen Mexiko auf unbestimmte Zeit ausgesetzt hat. Dazu gesellen sich besser als erwartet ausgefallene Handelsdaten aus China und Hoffnungsschimmer von den G20-Treffen in Japan in Sachen Handelskonflikte. "Der Fokus des Handelskonflikts hat sich nun wieder Richtung China verschoben", sagt ein Analyst der SEB.

Euro-Stoxx-50 und Euro-Stoxx steigen um jeweils um 0,3 Prozent. In London und Paris zeigen sich die Kurse etwas fester bis freundlich. Für etwas Ernüchterung und Zurückhaltung an den europäischen Aktienmärkten sorgen die Äusserungen von Boris Johnson, der als Favorit auf die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May gehandelt wird. Er kündigte eine harte Linie bei den Brexitverhandlungen mit der EU an und ist auch bereit, auf ein Abkommen mit der EU zur Not ganz zu verzichten.

Das Hauptthema stellt aber der Konflikt in Nordamerika: Nach tagelangen Verhandlungen haben die USA und Mexiko sich im Streit um Migration und Strafzölle auf ein Abkommen geeinigt. Trump erklärte, die Vereinbarung könne "sehr erfolgreich" sein, wenn der südliche Nachbar sich entsprechend bemühe. Mexiko sagte in einer gemeinsamen Erklärung "beispiellose Massnahmen" im Kampf gegen die illegale Einwanderung in Richtung der USA zu.

Derweil haben die G20-Finanzminister die Dringlichkeit einer globalen Besteuerung von Internetkonzernen bekräftigt. Für die Märkte entscheidender ist aber der Umstand, dass die G20 wegen der diversen Handelskonflikte bereit steht, "weitere Massnahmen zu ergreifen". Allerdings offenbarte das Treffen einmal mehr auch die Uneinigkeit der Mitglieder in Handelsfragen. Vor allem die USA wollten bestimmte Formulierungen am Ende nicht mittragen. US-Finanzminister Steven Mnuchin versuchte, die Risiken des Handelsstreits herunterzuspielen. Zeitgleich zum Treffen der Finanzminister kamen am Wochenende im japanischen Tsukuba auch die G20-Handels- und Digitalminister zusammen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte, es sei trotz der Konflikte im Welthandel gelungen, in der Abschlusserklärung "den freien, fairen, diskriminierungsfreien, transparenten, vorhersehbaren und stabilen Welthandel" zu unterstreichen.

Im Handel setzt man auf den G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Ende des Monats in Osaka. US-Präsident Trump wird sich dort mit Chinas Präsident Xi Jinping treffen. Sollten Trump und Xi Jinping keine Einigung erreichen, sei Washington bereit, weitere Strafzölle zu erheben, warnte US-Finanzminister Steven Mnuchin.

Unter den Einzelwerten sinken Ferguson in London um 3,6 Prozent. Das Unternehmen für Sanitär- und Heizungsprodukte hatte Umsatzzahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Zwar stiegen die Erlöse insgesamt, in Grossbritannien - dem zweitgrössten Markt für das Unternehmen - gingen diese aber zurück. Nach positiven Studienergebnissen zu einem Diabetesmittel klettern die Titel des Pharmariesens Astrazeneca um 0,8 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.386,87 0,25 8,49 12,84

Stoxx-50 3.129,13 0,31 9,64 13,37

DAX Feiertag 14,08

MDAX Feiertag 16,19

TecDAX Feiertag 13,75

SDAX Feiertag 14,63

FTSE 7.370,44 0,53 38,50 8,97

CAC 5.385,14 0,39 21,09 13,83

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,24 0,02 -0,48

US-Zehnjahresrendite 2,13 0,04 -0,55

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1297 -0,27% EUR/USD 1,1285 -1,5%

EUR/JPY 122,74 -0,10% EUR/JPY 122,06 -2,4%

EUR/CHF 1,1195 -0,06% EUR/CHF 1,1159 -0,6%

EUR/GBP 0,8888 -0,08% EUR/GBP 0,8874 -1,2%

USD/JPY 108,65 +0,16% USD/JPY 108,18 -0,9%

GBP/USD 1,2710 -0,17% GBP/USD 1,2714 -0,4%

Bitcoin Bitcoin

BTC/USD 7.733,75 +1,24% BTC/USD 7.681,00 +107,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 54,21 53,99 +0,4% 0,22 +14,6%

Brent/ICE 63,52 63,29 +0,4% 0,23 +15,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.327,24 1.340,71 -1,0% -13,47 +3,5%

Silber (Spot) 14,78 15,01 -1,5% -0,23 -4,6%

Platin (Spot) 802,83 807,00 -0,5% -4,17 +0,8%

Kupfer-Future 2,64 2,63 +0,6% +0,01 +0,0%

===

