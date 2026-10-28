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28.10.2026 18:11:51

MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus vor US-Zinsentscheidung

Unilever
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DOW JONES--Mit moderaten Aufschlägen haben die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch geschlossen. Wie das Wall Street Journal berichtete, sollen die USA mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert haben, sich nach den US-Zwischenwahlen Anfang November auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz einzustellen. Das bremste die Kauflaune. Auch warteten Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. Der Brent-Ölpreis zog auf über 116 Dollar das Fass an, die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihe stieg leicht auf 5,02 Prozent. Der DAX stieg um 0,4 Prozent bei 25.704 Punkten, der Euro-Stoxx-50 erhöhte sich um 0,1 Prozent auf 6.168 Punkte.

Es gilt als ausgemacht, dass die Fed das aktuelle Leitzinsniveau bestätigen wird. "Normalerweise würde man an der Stelle sagen, entscheidend ist der Ausblick. Allerdings wird Kevin Warsh hier Anleger und Börsen wohl ganz bewusst im Unklaren lassen", hiess es von QC Partners. Die Wahrscheinlichkeit einer Dezember-Erhöhung wird aktuell mit 90 Prozent eingepreist.

Davor setzte vor allem die Berichtssaison Impulse. SK Hynix hat sehr gute Geschäftszahlen vorgelegt, was Technologieaktien Auftrieb verleiht. Am Abend berichten zudem die Technologie-Konzerne Alphabet und Microsoft. Anleger interessiert dabei vor allem die Frage, ob der KI-Investitionsboom weiter in Takt ist. Siemens Energy gewannen 3,6 Prozent, Infineon 1,6 Prozent, Aixtron 3,4 Prozent oder ASML 1,3 Prozent.

Die Deutsche Bank (+4,0%) hat überzeugende Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Sie steigerte den Gewinn trotz einer schwächeren Investmentbank und einer deutlich erhöhten Risikovorsorge und schlug die Markterwartungen. Die Vermögenstochter DWS (-1,7%) entwickelte sich auf der Ergebnisseite zwar nicht so zufriedenstellend, hat jedoch sehr starke Nettomittelzuflüsse ausgewiesen. "Das ist eigentlich wichtiger", hiess es im Handel.

BASF hat ordentliche Zahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben. Allerdings wurde der Ausblick auf das vierte Quartal von Analysten als schwächlich beschrieben. BASF gewannen 1,4 Prozent. Das organische Wachstum von Symrise von 5,3 Prozent im dritten Quartal hat laut Jefferies die Konsensschätzung um 30 Basispunkte geschlagen. Aber ein nicht überzeugender Ausblick auf das vierte Quartal schickte die Aktie um 10,2 Prozent nach unten.

Traton fielen um 2,0 Prozent. Einige Schlüsselparameter haben laut Bernstein im dritten Quartal nicht ganz überzeugt. JP Morgan sieht aber eine Verbesserung der Dynamik im abgelaufenen Quartal, da sich der stärkere Auftragsbestand aus den Vorquartalen nun in Auslieferungen niederschlage. Die endgültigen Drittquartalszahlen von Mercedes-Benz setzten keine grossen Akzente mehr - das Papier erhöhte sich um 0,1 Prozent.

Während das Gesamtergebnis von Unilever laut RBC zufriedenstellend ausgefallen ist, so sei das dritte Quartal doch eins der zwei Geschwindigkeiten gewesen. Die Prognose für das Volumenwachstum im Gesamtjahr wurde von "rund 3 Prozent" auf "mindestens 3 Prozent" leicht angehoben. Das reichte den Anlegern offenbar nicht. Unilever fielen um 2,1 Prozent. Die UBS-Aktie reduzierte sich um 0,6 Prozent. Die Schweizer Bank hat im dritten Quartal "etwas enttäuschende" Zahlen vorgelegt, was die Chancen auf potenzielle Heraufstufungen einschränke, so die Analysten von Keefe, Bruyette and Woods.

Das flächenbereinigte Umsatzwachstum von Danone (+2,6%) hat laut JP Morgan mit 4,0 Prozent die Konsensprognose von 3,7 Prozent geschlagen. Die Werte dürften zur Beruhigung der Anleger mit Blick auf die wichtigsten Ertragssäulen von Danone beitragen, hiess es. Die Aktien von GSK reduzierten sich um 4,8 Prozent, nachdem der britische Pharmakonzern geringer als erwartet ausgefallene Umsätze für seinen Gürtelrose-Impfstoff Shingrix gemeldet hatte. Das meistverkaufte Produkt des Unternehmens litt vor allem unter einer Schwäche auf dem chinesischen Markt.

Der von Thyssenkrupp abgespaltene Werkstoffhändler TK Accelis feierte am Mittwoch sein Börsendebüt und wurde bis Handelsende im MDAX geführt. Der erste Kurs lag bei 27,80 Euro, der Schlusskurs bei 27,28 Euro - ein Minus von 1,9 Prozent. Die Aktionäre von Thyssenkrupp hatten für jeweils 20 Aktien ein Accelis-Papier erhalten. Thyssenkrupp gaben entsprechend nach.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.168 +0,1 +6,5

Stoxx-50 5.368 -0,1 +9,2

DAX 25.704 +0,4 +4,5

FTSE-100 London 10.695 +0,1 +7,6

CAC-40 Paris 7.887 0,0 -3,2

AEX Amsterdam 1.136 -0,4 +19,8

BEL-20 Brüssel 5.816 +0,2 +14,3

IBEX-35 Madrid 18.884 -1,5 +10,7

SMI Zürich 14.581 -0,1 +10,0

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:43

EUR/USD 1,1147 +0,2 0,0025 1,1122 1,1139

EUR/JPY 176,32 +0,4 0,6200 175,7 175,8700

EUR/CHF 0,9241 +0,2 0,0019 0,9222 0,9224

EUR/GBP 0,8372 +0,2 0,0014 0,8358 0,8364

USD/JPY 158,15 +0,1 0,2100 157,94 157,8600

GBP/USD 1,3313 +0,1 0,0010 1,3303 1,3313

USD/CNY 6,666 0,0 0,0000 6,6660 6,6660

USD/CNH 6,6632 -0,0 -0,0015 6,6647 6,6641

AUS/USD 0,7041 +0,2 0,0017 0,7024 0,7032

Bitcoin/USD 80.433,66 -0,3 -270,84 80.704,50 80.603,34

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 103,02 +3,1 3,12 99,9

Brent/ICE 116,25 +2,1 2,37 113,88

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.042,19 -0,4 -15,61 4.057,80

Silber 53,70 -1,2 -0,66 54,36

Platin 1.535,90 -0,3 -4,38 1.540,28

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 13:12 ET (17:12 GMT)

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