MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus - US-Konjunkturdaten bremsen

DOW JONES--Mit leichten Gewinnen sind Europas Börsen am Freitag aus dem Handel gegangen. Nach den rasanten Kursgewinnen der Woche wurden die Aufschläge erst einmal konsolidiert. Dabei halfen US-Konjunkturdaten, die klar die inflationstreibenden Folgen der Trump-Zölle im April aufzeigten.

So stiegen die US-Import-Preise im April kräftiger als erwartet. Ohne den dämpfenden Einfluss der Ölpreise gerechnet legten sie um 0,4 Prozent zu. Dies verringert das Potenzial der US-Notenbank, die Zinsen weiter zu senken. Zudem sprangen auch die Inflationserwartungen der US-Verbraucher kräftig nach oben. Der DAX legte um 0,3 Prozent auf 23.767 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 stieg ebenfalls um 0,3 Prozent auf 5.428 Punkte.

Die Berichtssaison zum ersten Quartal ist im DAX weitgehend durch, nun folgen Hauptversammlungen und danach die Dividenden-Ausschüttungen: Am Freitag wurden im DAX Adidas, Commerzbank, Eon und Heidelberg Materials ex Dividende gehandelt.

Übernahmeangebote bei 1&1 und H&R

Gleich zwei Übernahmeangebote waren am Freitag zu vermelden. Der Kurszettel der deutschen Börse wird damit immer kürzer, denn es verschwinden mehr Unternehmen als es Börsengänge gibt.

So haussierten die Aktien von 1&1 um 20,3 Prozent auf 18,50 Euro. United Internet (+5,3%) wollen ihren Anteil auf bis zu 90 Prozent aufstocken und bieten daher 18,50 Euro je Aktie. Sie halten bereits rund 80,81 Prozent am Grundkapital. Das Angebot kam für Analysten wie von der DZ Bank überraschend: Die Investitionen in den Ausbau des Mobilfunknetzes erforderten anscheinend eine noch stabilere Eigentümerstruktur.

Auch bei H&R trieb ein Übernahmeangebot die Aktien um 30,5 Prozent auf 4,97 Euro. Für das in der Spezialchemie tätige Unternehmen bietet die H&R Holding GmbH 5,00 Euro je Aktie.

Rüstungsaktien liefen ungebremst weiter: Vor allem die deutschen Aktien profitierten von den Überlegungen, den Rüstungsetat weiter zu steigern, genannt werden nun bis zu 5 Prozent des BIP anstelle des alten Nato-Ziels von 2 Prozent. Renk-Aktien sprangen um 7,7 Prozent nach oben. Auch Hensoldt (+1,5%) und Rheinmetall (+2,4%) legten zu.

CEO-Abgang drückt Novo Nordisk

Novo Nordisk reduzierten sich um 1,8 Prozent mit dem Abgang von CEO Lars Fruergaard Jorgensen. Wie der für die Abnehm-Medikamente Ozempic und Wegovy bekannte Pharmakonzern überraschend mitteilte, hat er sich mit Jorgensen auf einen Rücktritt geeinigt. Novo Nordisk verwies auf die derzeitigen Schwierigkeiten am Markt und die Kursverluste in den vergangenen zwölf Monaten.

In Paris zeigten sich Computerspiele-Hersteller Ubisoft etwas erholt vom Crash am Vortag und stiegen um 1,4 Prozent. Eutelsat verloren dort 6,4 Prozent. Die Geschäftszahlen des Satellitenbetreibers litten unter dem Ende russischer TV-Ausstrahlungen. Dazu schliessen die Analysten von Bryan Garnier eine Kapitalerhöhung nicht aus.

Bei Luxusgüter-Hersteller Richemont läuft es dagegen sehr gut, die Aktien legten 6,9 Prozent zu. Die Umsätze sprangen um 7 Prozent, vor allem das Schmuck-Geschäft läuft brillant.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

ESTX 50 PR.EUR 5.427,53 +0,3% +10,5%

Stoxx-50 4.547,10 +0,5% +5,0%

Stoxx-600 549,26 +0,4% +7,7%

XETRA-DAX 23.767,43 +0,3% +19,0%

CAC-40 Paris 7.886,69 +0,4% +6,4%

AEX Amsterdam 930,90 +0,2% +5,7%

ATHEX-20 Athen 4.482,58 +1,2% +24,0%

BEL-20 Bruessel 4.447,35 +1,0% +3,2%

BUX Budapest 97.065,84 +1,4% +20,6%

OMXH-25 Helsinki 4.743,86 +0,3% +9,6%

OMXC-20 Kopenhagen 1.738,74 -0,5% -16,9%

PSI 20 Lissabon 7.235,99 +0,6% +12,8%

IBEX-35 Madrid 14.064,50 +1,0% +19,4%

FTSE-MIB Mailand 40.656,26 0,0% +18,2%

OBX Oslo 1.481,27 +1,2% +10,1%

PX Prag 2.191,22 +0,4% +24,0%

OMXS-30 Stockholm 2.544,04 +0,1% +2,4%

WIG-20 Warschau 2.810,35 -0,2% +28,4%

ATX Wien 4.438,00 +0,7% +20,3%

SMI Zuerich 12.335,09 +0,9% +5,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr., 8:14 % YTD

EUR/USD 1,1145 -0,4% 1,1190 1,1216 +8,1%

EUR/JPY 162,61 -0,2% 162,92 162,96 +0,0%

EUR/CHF 0,9354 -0,0% 0,9354 0,9351 +0,1%

EUR/GBP 0,8404 -0,1% 0,8410 0,8417 +1,7%

USD/JPY 145,91 +0,2% 145,62 145,29 -7,5%

GBP/USD 1,3261 -0,3% 1,3305 1,3326 +6,2%

USD/CNY 7,2033 +0,1% 7,1976 7,1905 -0,2%

USD/CNH 7,2113 +0,1% 7,2063 7,1977 -1,7%

AUS/USD 0,6396 -0,1% 0,6404 0,6428 +3,5%

Bitcoin/USD 104.374,40 +1,0% 103.295,80 103.936,25 +10,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,42 61,69 +1,2% 0,73 -14,2%

Brent/ICE 65,28 64,62 +1,0% 0,66 -13,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3186,37 3238,73 -1,6% -52,36 +23,4%

Silber 28,91 29,22 -1,1% -0,31 +4,7%

Platin 887,50 888,77 -0,1% -1,27 +1,5%

Kupfer 4,53 4,64 -2,4% -0,11 +11,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

