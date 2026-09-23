MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus - Siltronic nach Platzierung unter Druck

DOW JONES--Mit leicht positiven Vorzeichen sind die europäischen Aktienmärkte zur Wochenmitte in den Handel gestartet. Die Anleger hoffen auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt. Laut US-Präsident Donald Trump ist ein Treffen zwischen US-Offiziellen und iranischen Delegierten am Rande der UN-Generalversammlung "sehr produktiv" verlaufen. Auch hat sich Trump für ein Treffen mit dem iranischen Präsident Massud Peseschkian offen gezeigt, der sich aktuell in New York aufhält. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung hat Trump dem Iran allerdings zugleich mit der Vernichtung gedroht, sollte das Land nicht auf seine Forderungen eingehen.

Der DAX legt um 0,1 Prozent auf 25.606 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 6.350 Punkte nach oben. Mit 99,20 Dollar das Fass notiert Brent weiterhin knapp unter der Marke von 100 Dollar. Die Rendite der 10-jährigen Treasurys zeigt sich wenig verändert bei 4,96 Prozent.

Positive Signale von der Konjunkturfront setzen derweil die französischen und deutschen Einkaufsmanagerindizes für September. Diese sind in beiden Fällen über den Erwartungen ausgefallen. Entsprechend dürften auch die gesamteuropäischen Indizes besser ausfallen.

Mit Aufschlägen von 0,3 Prozent zeigen sich die Aktien von Roche. Vorläufige Daten der Phase 3 zeigen laut Vontobel, dass Sefaxersen eine positive Wirkung bei einer spezifischen Art von Nierenerkrankung hat. Sefaxersen erzielte statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserungen bei der Verringerung der Proteinurie. Das Medikament könnte das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen und potenziell den langfristigen Bedarf an Dialyse oder Nierentransplantationen reduzieren. Für die Aktie des Dialyseanbieters FMC geht es um 0,9 Prozent nach unten.

Nach Aufschlägen zur Eröffnung notieren JD Sports nun 1,3 Prozent im Minus. Die Halbjahreszahlen sind einen Tick besser als erwartet ausgefallen. Der Gewinn je Aktie liegt laut Bernstein 2,1 Prozent über dem Konsens. Allerdings zeigen die Zahlen laut Shore zugleich, dass das Umfeld schwierig bleibt. Adidas geben um 0,3 Prozent nach und Puma notieren 0,2 Prozent leichter.

Für die KWS-Aktie geht es um 7,3 Prozent nach unten. Im Handel ist von schwachen Zahlen die Rede. Während der Umsatz die Markterwartung nur knapp verfehlt habe, liege die Ergebnisseite deutlich unter den Prognosen. Der Umsatz ging um 3 Prozent auf 1,627 Milliarden Euro zurück. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sank um 2,1 Prozent auf 343,1 Millionen Euro.

Nach einer erneuten Platzierung durch Wacker Chemie (+2,7%) verlieren Siltronic 4,2 Prozent auf 79,25 Euro. Wacker Chemie hat im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 2,2 Millionen Siltronic-Aktien abgestossen und seinen Anteil auf diesem Weg auf nun rund 15 Prozent reduziert. Die Stücke wurden zu je 77,25 Euro je Aktie platziert. Wie die Erfahrung nach Platzierungen zeigt, könnte sich die Siltronic-Aktie rasch erholen.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.349,94 +0,4 25,22 6.324,72 9,6

Stoxx-50 5.386,87 +0,5 25,75 5.361,12 9,5

DAX 25.605,58 +0,1 26,73 25.578,85 4,5

MDAX 31.513,25 -0,1 -16,66 27.039,42 2,9

TecDAX 4.032,57 +0,0 1,56 3.091,28 11,3

SDAX 18.404,34 -0,0 -6,50 13.062,07 7,2

FTSE 10.755,71 +0,4 47,38 10.708,33 8,3

CAC 8.192,85 +0,5 37,94 8.154,91 0,5

SMI 14.012,38 +0,4 58,99 13.953,39 5,6

ATX 6.964,87 +0,6 44,50 6.920,37 30,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1417 -0,3 -0,0030 1,1447 1,1470

EUR/JPY 180,13 -0,0 -0,0400 180,17 180,6000

EUR/CHF 0,9389 -0,0 -0,0001 0,9390 0,9416

EUR/GBP 0,8582 +0,1 0,0007 0,8575 0,8576

USD/JPY 157,76 +0,3 0,3900 157,37 157,4300

GBP/USD 1,3299 -0,3 -0,0040 1,3339 1,3372

USD/CNY 6,7065 +0,1 0,0069 6,6996 6,6953

USD/CNH 6,7078 +0,1 0,0092 6,6986 6,6923

AUS/USD 0,7084 -0,4 -0,0028 0,7112 0,7121

Bitcoin/USD 86.154,25 -0,1 -78,69 86.232,94 86.298,50

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,71 -0,9 -0,81 90,52

Brent/ICE 99,2 -0,1 -0,05 99,25

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.323,13 -0,7 -31,61 4.354,74

Silber 65,53 -2,3 -1,54 67,08

Platin 1.790,14 -2,3 -42,37 1.832,51

(Angaben ohne Gewähr)

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September 23, 2026 04:04 ET (08:04 GMT)