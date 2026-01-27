Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’198 0.4%  SPI 18’264 0.4%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’960 0.1%  Euro 0.9223 -0.1%  EStoxx50 5’969 0.2%  Gold 5’081 1.4%  Bitcoin 68’590 -0.1%  Dollar 0.7781 0.1%  Öl 65.1 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
BCJ-Aktie: BC Jura kommt nicht an Rekordjahr heran
DocMorris-Aktie leichter: Wandelanleihen im Millionen-Nennwert zurückgekauft
Roche-Aktie gesucht: Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker
Landis+Gyr-Aktie schwächer: Kooperation mit Mitsubishi Electric für Stromnetz-Apps
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight
Suche...
eToro entdecken

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.01.2026 09:40:42

MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus - Gewinnmitnahmen in Puma

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
50.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Mit leichten Kursgewinnen sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Der DAX klettert um 0,1 Prozent auf 24.955 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 5.968 Punkte. Unter den gesuchten Branchen stehen Banken einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank mit 0,9 Prozent Plus ganz oben. Auch Bauwerte und Versicherer zeigen sich mit Aufschlägen. Technologie-Werte notieren nur 0,4 Prozent höher. Mit Abgaben von bis zu 1,1 Prozent zeigen sich dagegen Rohstoffe- und Chemie-Aktien. Weiter intakt bleibt auch der "Sell America"-Trade, damit fliesst Anlagekapital in andere Regionen der Welt.

Die Zollerhöhung auf bestimmte südkoreanische Waren auf 25 von 15 Prozent wird vom Markt nicht wirklich ernstgenommen. Bei Zolldrohungen sei der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden, sagt Thomas Altmann von QC Partners. Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten.

Vor der wichtigen US-Zinsentscheidung am Mittwochabend stehen weiter die Dollar-Schwäche und eventuelle Interventionen beim Yen im Blick. Die Fed-Sitzung wird mit Spannung erwartet, da sich die Amtszeit von Chairman Jerome Powell dem Ende zuneigt. Marktteilnehmer rechnen damit, dass er seine übliche rhetorische Zurückhaltung aufgeben könnte.

Daneben wartet der Markt auf weitere Zahlen aus der Berichtssaison. Am Mittag könnten UPS interessant als Vorlage für die Aktien von Deutsche Post werden, sowie RTX für MTU und Rheinmetall. Boeing wird mit Blick auf Airbus erwartet. Am Abend schaut man für die Technologie-Werte auf Texas Instruments und bei Europas Luxus-Aktien auf LVMH.

Puma mit neuem Grossaktionär

Bei den Einzelaktien stehen Puma im Fokus. Hier hat die Marktspekulation recht bekommen, mit Anta Sports bekommen sie einen neuen Grossaktionär. Der chinesische Sportartikelhersteller übernimmt den Anteil von 29,06 Prozent an Puma von der Familie Pinault für 1,51 Milliarden Euro. Anta hat 35 Euro je Puma-Aktie bezahlt. Anta Sports will damit seine globale Markenpräsenz stärken. Nach einem Kursprung von knapp 20 Prozent zur Eröffnung haben schnelle Gewinnmitnahmen eingesetzt, da Anta eine vollständige Übernahme ausschliesst. Aktuell notieren Puma nur noch 2,7 Prozent höher bei 22,18 Euro.

Die starken Vorgaben aus Asien können Europas Technologie-Werte nicht aufnehmen. Im DAX steigen Infineon nur um 0,79Prozent, auch STMicro und ASML klettern nur um bis zu 1,0 Prozent nach oben.

Roche legen um 1,2 Prozent zu. Hier wurden Erfolge in einer Phase-2-Studie bei ihrem Abnehm-Medikamentenkandidaten. "Das ist ein gigantischer Markt, aber eine Phase-2-Studie heisst, dass es bis zum marktreifen Produkt noch lange dauert", so ein Händler zum geringen Kursplus.

Bei BASF hat sich JP Morgan skeptisch geäussert und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Kursziel wurde zudem auf 36 von 40 Euro gesenkt. BASF sei einer der teuersten Zykliker, heisst es zur Begründung. Die Aktien fallen um 2,4 Prozent auf 45,21 Euro.

Die Aktien von Fielmann steigen dagegen um 1,9 Prozent an. Sie wurden von Berenberg mit "Buy" gestartet. Trotz guter Finanzkennzahlen werden die Aktie gegenüber der Branche unterbewertet, so die Begründung.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.968,29 +0,2% 10,49 +2,7%

Stoxx-50 5.084,82 +0,3% 13,42 +2,9%

DAX 24.955,25 +0,1% 22,17 +1,7%

MDAX 31.732,15 -0,3% -94,10 +3,7%

TecDAX 3.731,70 +0,0% 1,70 +2,8%

SDAX 18.348,68 -0,1% -26,63 +6,6%

CAC 8.133,16 +0,0% 2,01 -0,1%

SMI 13.198,05 +0,4% 56,03 -0,9%

ATX 5.551,44 +0,5% 26,37 +3,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1856 -0,2% 1,1878 1,1883 +1,1%

EUR/JPY 183,46 +0,2% 183,13 183,01 -0,5%

EUR/CHF 0,9224 -0,1% 0,9233 0,9210 -1,1%

EUR/GBP 0,8673 -0,2% 0,8686 0,8673 -0,5%

USD/JPY 154,74 +0,4% 154,16 154,00 -1,6%

GBP/USD 1,3669 -0,1% 1,3676 1,3701 +1,5%

USD/CNY 6,9883 +0,0% 6,9874 6,9865 -0,4%

USD/CNH 6,9552 +0,1% 6,9487 6,9502 -0,4%

AUS/USD 0,6908 -0,0% 0,6910 0,6928 +3,8%

Bitcoin/USD 88.130,30 +0,1% 88.042,20 87.394,20 -2,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,46 60,63 -0,3% -0,17 +6,6%

Brent/ICE 65,30 65,59 -0,4% -0,29 +8,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.080,91 5.011,05 +1,4% 69,86 +15,4%

Silber 111,60 103,86 +7,4% 7,73 +44,9%

Platin 2.283,39 2.172,77 +5,1% 110,62 +33,8%

Kupfer 5,91 6,02 -1,8% -0,11 +3,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 03:41 ET (08:41 GMT)

Analysen zu Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:25 SG-Marktüberblick: 27.01.2026
08:57 SMI startet wenig verändert in die neue Woche
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Abwärtsdruck lässt nach
26.01.26 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
23.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’708.56 19.19 SFIBXU
Short 13’979.92 13.69 BSUSOU
Short 14’488.33 8.94 SA6BSU
SMI-Kurs: 13’198.33 27.01.2026 09:29:00
Long 12’619.39 19.92 SYWB0U
Long 12’343.68 13.99 SRZBNU
Long 11’803.24 8.94 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +35%
PUMA-Aktie mit deutlichem Kursplus: Anta Sports steigt im grossen Stil ein - Chinesischer Konzern übernimmt 29,06 %
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesst etwas höher -- Wall Street schlussendlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend in Rot
Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Nestlé
NEL ASA Aktie News: NEL ASA gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt
Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
BACHEM Aktie News: BACHEM gewinnt am Montagmittag kräftig
Revolution-Aktie mit Einbruch - Doch keine Milliardendübernahme durch Merck & Co.

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:39 Nach acht Jahren: Britischer Premier reist wieder nach China
09:37 ROUNDUP: Viele Verletzte in Odessa nach Drohnenangriff
09:32 ROUNUP: Chinesische Fila-Mutter Anta will bei Puma groß einsteigen
09:32 OTS: SOLIT Group AG / Bullion International Group (BIG), Teil der MKS PAMP ...
09:32 Rally der VORWERK-Aktie setzt sich auch am Dienstag weiter fort
09:20 Frauen und Migranten oft überqualifiziert im Job
09:19 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Puma auf 'Hold' - Ziel 20 Euro
09:15 Bas will Sozialstaatsreform ohne Leistungskürzungen
09:12 Sammelkarten-Hype flaut ab - Umsatz von Ravensburger sinkt
09:12 Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Dax wieder über 25.000 Punkte