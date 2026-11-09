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09.11.2026 09:36:39

MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus dank KI-Erholung und Öl-Minus

SAP
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DOW JONES--Mit leichtem Plus sind Europas Börsen am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX legt um 0,4 Prozent auf 25.923 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 um 0,6 Prozent auf 6.206 Zähler. Nachdem vergangene Woche noch die Sorge vor einem KI-Crash nach der US-Zwischenwahl umging, ist dies einer nüchternen Betrachtung gewichen. "Es war eine starke, aber reine Sektorrotation", kommentierte ein Händler. Nvidia stiegen um rund 3 Prozent, Qualcomm und Micron über 5 Prozent und Chip-Hersteller AMD sogar um 11 Prozent. Wie erhofft, hatten die günstigen Kurse für Schnäppchenkäufe gesorgt. Im DAX legen Infineon um 1,1 Prozent zu.

Grosse Signale gibt es zum Wochenstart nicht. Der Brent-Ölpreis notiert 2 Prozent schwächer unter 97 Dollar, obwohl die Huthi-Milizen am Wochenende sogar den Saudi-Aramco-Turm in Riad, und damit ein Wahrzeichen in Saudi-Arabien, angreifen konnten. Dies deute nicht auf eine schnelle Problemlösung in der Region, heisst es.

Hier setzt der Markt voll auf eine Einigung im US-Iran-Krieg, wo Verhandlungen im Hintergrund laufen. Vivek Dhar von der CBA schätzt, dass ein Abkommen zur Aufhebung der US-Seeblockade die Brent-Futures auf 70 bis 85 Dollar pro Barrel sinken lassen sollte. Bei einem reinen Waffenstillstand dürfte es nur in den Bereich von 85 bis 100 Dollar gehen.

Von den Inflationsdaten aus China geht keine Signalwirkung für Europas Börsen aus. Allerdings würden sie im Rückspiegel nur noch einmal die jüngsten Exporterfolge Chinas untermauern, was keine gute Nachricht für deutsche Autobauer sei. Klar unter Druck steht danach das Sentiment für Luxus-Aktien. Die Daten würden keine grossen Turnaround-Fantasien für den Markt in China zulassen. Entsprechend fallen LVMH und Hermes bis 2,7 Prozent, Richemont, Kering und Burberry um die 2 Prozent. Analysten hatten sich schon vergangene Woche nach diversen Quartalszahlen aus dem Sektor recht uninspiriert gezeigt und auf China als Bremsfaktor verwiesen.

Klar im Fokus der Woche stehen die neuen US-Inflationsdaten. Händler sind gespannt auf die Reaktion der Anleiherenditen, da diese zuletzt von der Flucht in "sichere Häfen" angesichts des KI-Einbruchs deutlich gedrückt worden. Mit der politischen Sicherheit der US-Wahlergebnisse im Rücken werde sich dann zeigen, wie hoch die Inflationsprämie bei US-Anleihen ist. Dies dürfte dann bis zum Jahresende die Aktienbewertung prägen.

Bei Unternehmens- und Konjunkturdaten ist es zum Wochenstart noch ruhig. Im Blick steht der neue Sentix-Index für die Konjunktur in Deutschland.

Klar im Fokus stehen die Aktien von Hochtief, die am Freitag mit Übernahmegerüchten über 5 Prozent gestiegen waren. Händler verweisen allerdings auf ein Dementi von deren Hauptaktionär ACS gegenüber der spanischen Börsenaufsicht am Wochenende. Daher geht es nun wieder 4,7 Prozent nach unten. Die Aktie werden in nächster Zeit weiter volatil erwartet.

Kräftige Kursgewinne von 4,6 Prozent gibt es bei Unicredit nach starken Zahlen. Hannover Rück geben 1,5 Prozent ab nach ihren Daten, hier waren die Aktien aber zuvor schon stark gelaufen.

Bei Gea werden die Quartalsdaten als durchwachsen gewertet, die Aktien geben 0,1 Prozent nach. Die Gewinnschätzung wurde zwar verfehlt, der Auftragseingang sei aber deutlich stärker als erwartet

Kursgewinne von 2 Prozent gibt es bei SAP dank einer Hochstufung durch JP Morgan auf "Overweight". Das Kursziel wurde drastisch erhöht auf 275 nach 175 Euro. SAP notieren derzeit bei 215 Euro.

Rheinmetall geben um 0,8 Prozent nach gegen einen erholten Rüstungssektor. Sie wurden von der Bank of America auf "Neutral" nach zuvor "Buy" abgestuft.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.205,91 +0,6 35,42 6.170,49 7,2

Stoxx-50 5.394,66 +0,5 24,19 5.370,47 9,7

DAX 25.923,07 +0,4 102,71 25.820,36 5,8

MDAX 30.725,11 +0,3 82,88 27.039,42 0,4

TecDAX 4.017,57 +0,3 12,50 3.091,28 10,9

SDAX 17.846,68 +0,0 2,97 13.062,07 3,9

FTSE 10.707,86 +0,3 33,92 10.673,94 7,8

CAC 8.157,93 +0,2 18,93 8.139,00 0,1

SMI 14.808,57 +0,1 12,07 14.796,50 11,6

ATX 6.488,75 +0,8 53,95 6.434,80 21,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1186 +0,4 0,0043 1,1143 1,1148

EUR/JPY 176,7 +0,1 0,1600 176,54 176,5400

EUR/CHF 0,9144 +0,1 0,0006 0,9138 0,9139

EUR/GBP 0,8335 -0,1 -0,0009 0,8344 0,8341

USD/JPY 157,94 -0,3 -0,5100 158,45 158,3400

GBP/USD 1,3411 +0,5 0,0062 1,3349 1,3361

USD/CNY 6,6732 -0,0 -0,0028 6,6760 6,6760

USD/CNH 6,6708 -0,0 -0,0028 6,6736 6,6714

AUS/USD 0,6892 +0,4 0,0029 0,6863 0,6876

Bitcoin/USD 74.130,30 +0,1 83,10 74.047,20 75.656,64

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,53 -1,4 -1,30 90,83

Brent/ICE 96,34 -2,0 -1,98 98,32

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.095,34 +0,7 29,71 4.065,63

Silber 52,37 +1,0 0,50 51,87

Platin 1.543,03 +0,6 9,75 1.533,28

(Angaben ohne Gewähr)

===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 03:37 ET (08:37 GMT)

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 16’269.92 8.80 SDBM5U
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Long 14’111.40 19.96 SPBTLU
Long 13’768.57 13.67 S0S2BU
Long 13’158.71 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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