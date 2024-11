MÄRKTE EUROPA/Leichter - US-Notenbankchef Powell bremst

Von Herbert Rude

DOW JONES--Nach dem Aufwärtsschub vom Donnerstag setzen am Freitag erst einmal Gewinnmitnahmen ein und drücken an den europäischen Aktienmärkten auf die Kurse. Der DAX fällt um 0,5 Prozent auf 19.161 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,7 Prozent auf 4.799 Punkte nach. Händler verweisen auf US-Notenbankchef Jerome Powell, der bereits an den US-Börsen die Stimmung gedämpft hatte. Powell thematisierte die starke US-Wirtschaft und betonte, die Fed habe daher keine Eile bei künftigen Zinssenkungen.

Allerdings zeigt sich das Umfeld trotzdem relativ ruhig: Der Euro erholt sich sogar etwas von den jüngsten Tiefs und steht bei knapp 1,0560 Dollar. Am europäischen Rentenmarkt zeichnen sich zunächst keine grossen Veränderungen ab. Die Ölpreise liegen wieder auf Talfahrt, was die Stimmung für die Anleihen stützt. Trotzdem können sich die Öl - und Gaswerte gut behaupten, ihr Stoxx-Branchenindex steigt um 0,2 Prozent und ist damit einer der wenigen Indizes mit grünen Vorzeichen.

Der Index der Versicherungstitel kann sich mit einem Plus von 0,1 Prozent ebenfalls gut behaupten. Gestützt wird er von Generali, die Aktien des Konzerns notieren 4,4 Prozent höher. Händler verweisen auf die Neunmonatszahlen des Versicherers: Die Schaden-Kosten-Quote und der operative Gewinn haben sich noch etwas besser entwickelt als erwartet.

Die Rote Laterne hält der Index der Pharmawerte, er fällt um 2,1 Prozent. Der Stoxx-Technologieindex gibt um 1,6 Prozent nach.

Im DAX fallen Sartorius um 5 Prozent. Mercedes-Benz geben 2,2 Prozent ab und Daimler Truck 1,2 Prozent. Auf der anderen Seite ziehen Siemens Energy um 1,3 Prozent an. Continental gewinnen 0,9 Prozent.

Im Blick steht aber auch der Optionsverfall an den Terminbörsen. Am Mittag laufen die November-Optionen auf die Indizes aus, am Abend die Optionen auf die Einzelaktien. Für eine gewisse Spannung könnten beim DAX noch die Basispreise von 19.100 und 19.300 Punkten sorgen. Hier laufen auf der Call- und Put-Seite grössere Kontrakte aus.

Kurssprung bei Evotec - Gebot für 11 Euro nicht hoch

Mit einem weiteren Kurssprung um gut 16 Prozent auf 10,03 Euro reagieren Evotec auf ein Übernahmeangebot. Das Biotechnologie-Unternehmen hatte am Vorabend ein Angebot vom US-Konkurrenten Halozyme zu 11 Euro bekommen. Am späten Abend bestätigte Evotec das Angebot und hob hervor, es sei ohne jedwede Kontaktaufnahme mit dem Management erfolgt. "Die Evotec-Mitteilung klingt sehr angesäuert, Unterstützung vom Management ist da wohl kaum zu erwarten", kommentierte ein Händler. Dazu sei der genannte Preis "sehr schlecht". Evotec sei nur zuletzt deutlicher abgerutscht, das ganze Frühjahr über sei die Aktie im Schnitt für 14 Euro umgegangen, im Vorjahr sogar bei über 20 Euro: "Eine Übernahme auf diesem Niveau wäre ein absolutes Black-Friday-Schnäppchen."

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.798,97 -0,7% -34,56 +6,1%

Stoxx-50 4.272,64 -0,9% -37,78 +4,4%

DAX 19.161,33 -0,5% -102,37 +14,4%

MDAX 26.341,52 -0,5% -132,89 -2,9%

TecDAX 3.349,80 -1,1% -36,01 +0,4%

SDAX 13.344,63 -0,2% -31,86 -4,4%

FTSE 8.045,22 -0,3% -25,97 +4,4%

CAC 7.260,01 -0,7% -51,79 -3,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,35 +0,01 -0,22

US-Zehnjahresrendite 4,44 +0,00 +0,56

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:35 Uhr Do, 17:28 % YTD

EUR/USD 1,0563 +0,3% 1,0545 1,0580 -4,4%

EUR/JPY 164,34 -0,2% 164,65 164,78 +5,6%

EUR/CHF 0,9373 -0,0% 0,9367 0,9381 +1,0%

EUR/GBP 0,8340 +0,3% 0,8317 0,8319 -3,9%

USD/JPY 155,58 -0,5% 156,21 155,73 +10,4%

GBP/USD 1,2666 +0,0% 1,2676 1,2717 -0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2356 -0,2% 7,2419 7,2383 +1,6%

Bitcoin

BTC/USD 87.893,15 +0,3% 87.825,45 88.503,95 +101,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,78 68,70 -1,3% -0,92 -4,2%

Brent/ICE 71,54 72,56 -1,4% -1,02 -4,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 45,79 46,37 -1,3% -0,58 +22,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.563,60 2.567,25 -0,1% -3,66 +24,3%

Silber (Spot) 30,31 30,48 -0,5% -0,17 +27,5%

Platin (Spot) 944,30 939,00 +0,6% +5,30 -4,8%

Kupfer-Future 4,08 4,09 -0,2% -0,01 +3,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

