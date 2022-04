MÄRKTE EUROPA/Leichter - Starker US-Inflationsanstieg im Fokus

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt dominierten am Dienstag die Verkäufer. Der deutsche Leitindex eroberte im Verlauf eine wichtige psychologische Marke zurück. Die US-Börsen verbuchen am Dienstag Gewinne. In Fernost schafften es China-Börsen im späten Verlauf doch noch ins Plus.