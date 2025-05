MÄRKTE EUROPA/Leichter - Siemens und Telekom bremsen

DOW JONES--Etwas leichter sind Europas Börsen am Donnerstag in den Handel gestartet. Die Börsen haben zunächst mit einer Flut von Quartalsdaten aus der Berichtssaison zu kämpfen. Der DAX fällt um 0,4 Prozent auf 23.443 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,6 Prozent auf 5.373 Punkte. Dazu spricht US-Notenbankchef Jerome Powell am Nachmittag. Der Markt schaut mit Argusaugen auf den Termin, denn es ist der erste Auftritt Powells nach der Senkung der US-Zölle.

Mit Blick auf die Istanbuler Gespräche zum Ukraine-Krieg kehrt Ernüchterung ein. Nach aktuellem Stand werden weder der russische Staatschef Putin noch US-Präsident Trump teilnehmen. Entsprechend profitieren Rüstungswerte wie Rheinmetall mit 4,8 Prozent Plus. Der Sektor profitiert aber auch von steigenden Verteidigungsausgaben in Deutschland. "Die Regierung macht mit der Aufrüstung ernst", so ein Marktteilnehmer. Entsprechende Aussagen aus der Regierungserkärung vom Mittwoch habe Aussenminister Johann Wadephul nun bekräftigt und sich Forderungen nach Verteidigungsausgaben von 5 Prozent des BIP angeschlossen.

Kosten der China-Zölle im Fokus

Der Markt wartet nun darauf, ob sich die US-Erzeugerpreise (PPI) wie andere auch noch unbelastet von dem Zollchaos zeigen. Sie laufen Verbraucherpreisen (CPI) bis zu rund sechs Monate voraus und sind reagibler als diese. "Ganz wichtig sind auch die Zahlen der als China-Indikatoren interpretierten US-Firmen", kommentiert ein Händler. Im Fokus steht Walmart als grösster Importeur von China-Artikeln in die USA.

Der Einzelhandelskonzern legt seine Geschäftszahlen um 13.00 Uhr MESZ vor und diese könnten möglicherweise schon die steigenden Kosten durch die Zölle spiegeln. Dazu legt als chinesisches Pendant Alibaba Geschäftszahlen vor und auf Makro-Ebene werden Einzelhandelsumsätze und der Philadelphia-Fed-Index veröffentlicht. In Deutschland haben derweil die Grosshandelspreise positiv überrascht: Sie fielen sogar leicht im Vergleich zum Vormonat.

Berichtssaison tobt - Siemens und Telekom besser

In Deutschland tobt die Berichtssaison: Mit Allianz, Deutsche Telekom, Merck, RWE und Siemens haben allein aus dem DAX fünf Konzerne ihre Geschäftszahlen veröffentlicht. Bei Siemens liegen die Quartalsdaten auf ganzer Breite über den Erwartungen. Das Ergebnis je Aktie liegt über Prognose, auch Auftragseingang und Umsatz seien besser, heisst es im Handel. Mit Gewinnmitnahmen geht es dennoch 2 Prozent tiefer.

Ebenso geben Deutsche Telekom 0,6 Prozent nach, obwohl der freie Cashflow mit 5,65 Milliarden Euro die Prognosen deutlich geschlagen hat. Andere Kennziffern liegen nahe an den Erwartungen, das US-Geschäft läuft einen Tick besser, wie schon die starken Geschäftszahlen von T-Mobile US gezeigt haben. In Deutschland sank der Umsatz allerdings erneut.

Bei Allianz liegen die Daten im erwarteten Rahmen, was die Aktien um 2,8 Prozent drückt. Während der Nettogewinn mit einer Steuerrückstellung unter den Erwartungen liege, habe sich die Schaden-Kosten-Quote besser entwickelt als erwartet.

RWE hat im Unterschied zu Eon mit Gegenwind zu kämpfen. Der Gewinn ging zurück, lag aber nahe an den Prognosen. Die Aktien fallen sogar um 3,2 Prozent. Bei Merck KGaA geht es 4,7 Prozent tiefer nach einem leicht gesenkten Ausblick. Die Geschäftszahlen für das erste Quartal liegen operativ leicht über den Erwartugen.

Crash bei Ubisoft nach Zahlenausweis

Mit einem Crash von fast 20 Prozent quittieren Anleger die Geschäftszahlen von PC-Spielehersteller Ubisoft. Hier wurde ein Jahresverlust ausgewiesen, die wichtige Kennziffer Net Bookings brach um 21 Prozent ein, im Ausblick auf das laufende Jahr wird keine Verbesserung erwartet, der freie Cashflow dürfte negativ werden.

Bei RTL Group geht es 0,5 Prozent höher, obwohl der bekräftigte Ausblick als ambitioniert bezeichnet wird. Gegenwind müsse mit weiteren Kostensenkungsmassnahmen begegnet werden, sollten die Werbeeinnahmen unter Plan liegen, heisst es im Handel.

Bei Thyssenkrupp geht es fast 5 Prozent tiefer. "Hier regiert das Prinzip Hoffnung", so ein Marktteilnehmer. Die Prognose sei zwar bestätigt worden, aber nur unter der Voraussetzung sich verbessernder Rahmenbedingungen im zweiten Halbjahr. Bei ihrer Ausgliederung Nucera geht es sogar 5,2 Prozent tiefer.

Beim Finanzdienstleister MLP geht es nach starken Geschäftszahlen zum ersten Quartal um 5,4 Prozent tiefer. Hier wurde die Prognose nicht wie erhofft erhöht. Nach einem starken Quartal lese der Markt daraus, dass mit den folgenden drei Quartalen keine hohen Wachstumserwartungen mehr verbunden seien, heisst es im Handel.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.373,07 -0,6% -30,37 +10,6%

Stoxx-50 4.478,75 -0,4% -16,81 +4,7%

DAX 23.442,70 -0,4% -84,31 +18,7%

MDAX 29.588,56 +0,3% 91,42 +16,3%

TecDAX 3.778,30 -0,1% -5,02 +11,8%

SDAX 16.536,10 -0,6% -91,54 +21,7%

CAC 7.811,96 -0,3% -24,83 +6,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mi, 17:12 % YTD

EUR/USD 1,1198 +0,2% 1,1177 1,1208 +8,1%

EUR/JPY 163,39 -0,3% 163,89 164,07 +1,3%

EUR/CHF 0,9382 -0,3% 0,9411 0,9411 +0,4%

EUR/GBP 0,8437 +0,1% 0,8427 0,8430 +1,7%

USD/JPY 145,91 -0,5% 146,64 146,39 -6,3%

GBP/USD 1,3273 +0,1% 1,3261 1,3295 +6,3%

USD/CNY 7,2018 -0,1% 7,2057 7,1960 -0,2%

USD/CNH 7,2098 -0,0% 7,2098 7,2047 -1,9%

AUS/USD 0,6420 -0,1% 0,6430 0,6441 +4,5%

Bitcoin/USD 102.062,20 -1,5% 103.668,60 103.167,95 +11,8%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,12 62,89 -2,8% -1,77 -11,5%

Brent/ICE 64,11 65,85 -2,6% -1,74 -11,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 3.144,38 3.178,75 -1,1% -34,37 +23,8%

Silber (Spot) 28,38 28,83 -1,6% -0,45 +5,4%

Platin (Spot) 870,60 877,67 -0,8% -7,07 +1,4%

Kupfer 4,54 4,61 -1,4% -0,07 +11,9%

