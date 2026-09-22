Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’905 -0.4%  SPI 19’702 -0.3%  Dow 52’049 0.7%  DAX 25’462 -0.4%  Euro 0.9402 -0.2%  EStoxx50 6’295 -0.4%  Gold 4’332 -0.3%  Bitcoin 70’756 -0.3%  Dollar 0.8209 0.0%  Öl 100.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jefferies & Company Inc.: Heidelberg Materials-Aktie erhält Buy
Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger
SAP SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral
Bitcoin vor dem Asien-Boom? Metaplanet-Chef sieht neuen Zyklus
Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag
Suche...
Plus500 Depot

TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2026 10:19:41

MÄRKTE EUROPA/Leichter - Renditen ziehen wieder an

TUI
6.06 CHF -2.54%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Nach der Erholungsrally zu Wochenbeginn geht es mit den Kursen an Europas Börsen im frühen Geschäft am Dienstag wieder leicht nach unten. Steigende Renditen werden wieder zum Hemmschuh. 10-jährige Treasurys rentieren wieder bei 4,97 Prozent nach 4,95 Prozent am frühen Morgen. Damit nähert sich das Rendite-Niveau wieder der psychologisch wichtigen Marke von 5 Prozent. Auch der Ölpreis zieht wieder leicht an. Brent geht bei knapp 102 Dollar das Fass um, ein Plus von 1,3 Prozent. Damit notiert Brent aber weiterhin deutlich unter den jüngsten Hochs um 110 Dollar.

Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 25.485 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 6.301 Punkte nach unten. Am Devisenmarkt geht der Euro wenig verändert bei 1,1442 Dollar um. Gold verliert 0,8 Prozent auf 4.310 Dollar je Feinunze.

Die Blicke richten sich zunehmend auf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping am Donnerstag. Börsianer hoffen auf positive Impulse für die Märkte. "Aus unserer Sicht sind gegenseitige Zollsenkungen das konkreteste potenzielle Ergebnis des Gipfels", heisst es bei Standard Chartered. US-Technologiekontrollen und Chinas Beschränkungen für Seltene Erden blieben die entscheidende Druckmittel auf beiden Seiten. Vereinbarungen über künftige Treffen könnten indes signalisieren, dass beide Seiten weiterhin gemeinsam versuchen, eine erneute Eskalation zu verhindern.

Positive Sektorvorgaben stützen Chipwerte teilweise, der KI-Trade hat wieder an Fahrt aufgenommnen. STMicroelectronics steigen um 0,8 Prozent und Suss Microtec um 0,2 Prozent. Infineon fallen dagegen um 0,2 Prozent, Aixtron verlieren 0,3 Prozent und ASML büssen 0,5 Prozent ein.

Kein Licht am Ende des Horizonts macht man im Handel aktuell für Immobilienaktien aus. Der Abschlag zum Net Asset Value werde zwar immer grösser, heisst es, die hohen Renditen an den Anleihemärkten seien für den hochverschuldeten Sektor aber ein Problem genauso wie die wieder geführte Debatte über Enteignungen nach dem Wahlsieg der Linken in Berlin. Vonovia verlieren 1,8 Prozent, LEG Immobilien 1,9 Prozent und Aroundtown 1,6 Prozent.

Tui hat die Prognosespanne für das laufende Jahr eingeengt. Für das Geschäftsjahr per Ende September erwartet der Konzern nun ein bereinigtes EBIT zu konstanten Wechselkursen von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Bislang hatte die Spanne auf 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro gelautet nach einem Vorjahresergebnis von 1,41 Milliarden. Die Umsatzprognose bleibt weiterhin ausgesetzt, der Trend zu immer späteren Buchungen hält weiterhin an. Der Mittelwert der neuen EBIT-Spanne entspricht mit 1,25 Milliarden Euro praktisch exakt dem Konsens. Das Tui-Papier fällt um 1,5 Prozent zurück.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.301,48 -0,3 -16,72 6.318,20 8,8

Stoxx-50 5.350,17 -0,3 -15,01 5.365,18 8,8

DAX 25.485,09 -0,4 -89,92 25.575,01 4,1

MDAX 31.218,66 -0,1 -23,30 27.039,42 2,0

TecDAX 4.011,98 +0,0 0,46 3.091,28 10,8

SDAX 18.218,28 -0,0 -1,69 13.062,07 6,1

FTSE 10.726,94 -0,1 -12,07 10.739,01 8,0

CAC 8.134,67 -0,1 -4,27 8.138,94 -0,2

SMI 13.921,65 -0,3 -34,93 13.956,58 4,9

ATX 6.890,84 -0,1 -9,72 6.900,56 29,4

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1442 -0,2 -0,0020 1,1462 1,1470

EUR/JPY 180,51 +0,1 0,1100 180,4 180,6000

EUR/CHF 0,9402 -0,1 -0,0010 0,9412 0,9416

EUR/GBP 0,8568 -0,1 -0,0004 0,8572 0,8576

USD/JPY 157,74 +0,2 0,3800 157,36 157,4300

GBP/USD 1,3351 -0,1 -0,0012 1,3363 1,3372

USD/CNY 6,7006 +0,1 0,0053 6,6953 6,6953

USD/CNH 6,7008 +0,1 0,0083 6,6925 6,6923

AUS/USD 0,7102 -0,2 -0,0013 0,7115 0,7121

Bitcoin/USD 85.465,12 -1,7 -1.509,40 86.974,52 86.298,50

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,45 +0,7 0,67 95,78

Brent/ICE 101,67 +1,3 1,33 100,34

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.309,85 -0,8 -33,31 4.343,16

Silber 65,04 -1,5 -0,99 66,03

Platin 1.780,98 -0,9 -16,58 1.797,56

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 04:19 ET (08:19 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu TUI AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TUI AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:19 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:15 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
09:13 TUI Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

09:40 Marktüberblick: Techwerte im Rallymodus
09:13 Gelungenes Début
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
21.09.26 Logo WHS Futures-Handel im Rampenlicht: Terminmärkte hautnah auf der FINANCE26
21.09.26 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
21.09.26 Kaffee im Fokus: Von der Plantage bis zur Börse
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’509.38 19.84 S2B9EU
Short 14’819.74 13.89 SL4BRU
Short 15’372.26 8.84 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’904.88 22.09.2026 10:38:27
Long 13’393.61 19.56 SJBMDU
Long 13’080.71 13.82 S4BF7U
Long 12’530.47 8.98 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

TUI AG 6.00 -2.02% TUI AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren
Bitcoin vor dem Asien-Boom? Metaplanet-Chef sieht neuen Zyklus

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.