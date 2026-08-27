Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’650 0.4%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9366 -0.2%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’614 0.4%  Bitcoin 64’653 1.6%  Dollar 0.8037 -0.2%  Öl 89.0 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Ur-Kryptowährung im Aufwind: Bitcoin steigt erneut über 80'000 US-Dollar
Accelleron-Aktie sackt dennoch ab: Starkes Halbjahr bringt Prognose-Upgrade
MindMaze-Aktie zweistellig höher: Noch im Verlust, aber riesiges Potenzial
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Suche...

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 18:21:41

MÄRKTE EUROPA/Leichter - Nvidia-Zahlen stützen Technologieaktien

Siemens Energy
140.48 CHF -1.90%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Europas Börsen haben sich am Donnerstagmittag meist leichter präsentiert. Besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen von Nvidia stützten den Technologiesektor, setzten aber keine grösseren Akzente an den Gesamtmärkten. Der Chipgigant legte bessere Umsätze und Ergebnisse vor. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal lag über den Prognosen. Wichtig aus Marktsicht war aber vor allem die Prognose für 2028: Nvidia hat ein Umsatzwachstum von 70 Prozent in Aussicht gestellt, Analysten gingen bislang nur von 45 Prozent aus. Der KI-Investitionsboom scheint mithin intakt.

Der wenig KI-lastige DAX gewann 0,3 Prozent auf 26.367 Punkte, der Euro-Stoxx-50 schloss dagegen 0,7 Prozent im Minus. Für Technologieaktien ging es europaweit kräftiger um 1,8 Prozent nach oben. Infineon gewannen 3,6 Prozent, Aixtron 0,9 Prozent oder STMicroelectronics 3 Prozent. ASML gaben jedoch 0,8 Prozent nach. Siemens Energy und ABB, eigentlich als Ausrüster von KI-Datenzentren ebenfalls potenzielle Nutzniesser einer höheren Nachfrage, konnten Gewinne nicht halten und verloren 0,6 bzw. 0,5 Prozent.

Das Börsenumfeld blieb insgesamt freundlich angesichts der in den vergangenen Tagen wieder sich mehrenden Hinweise, die auf eine diplomatische Lösung im Nahen Osten hoffen lassen. Der Ölpreis zog nach der jüngsten Korrektur wieder leicht an. Brent ging mit rund 89 Dollar das Fass um, notierte damit aber auf einem für die Börsen unkritischen Niveau. Einziger Wermutstropfen waren die weiter auf hohem Niveau rentierenden Anleihemärkte. Mit 4,66 Prozent lag die Rendite der 10-jährige US-Treasurys nur knapp unter den Hochs bei 4,75 Prozent. Niveaus ab 5 Prozent werden von Analysten als problematisch für die Aktienmärkte eingestuft.

Die Blicke richten sich nun auf die Rede von Fed-Chairman Kevin Warsh in Jackson Hole am Freitag. Dieses bietet Warsh laut Julius Bär die Gelegenheit, seine Kommunikation anzupassen, die er in jüngster Zeit bewusst undurchsichtig angelegt habe. Sein bisheriger Ansatz sei eine Kombination aus demonstrativer Entschlossenheit im Kampf gegen die hohe Inflation bei gleichzeitigem Verzicht auf eine konkrete geldpolitische Strategie zur Senkung der Inflation. "Dieser Ansatz untergräbt nach und nach die Glaubwürdigkeit der Fed als Inflationsbekämpfer und wirft Fragen hinsichtlich des Wertes des US-Dollars auf", heisst es.

Auch andere Unternehmen aus dem Technologiesektor überzeugten. So setzten starke Salesforce-Geschäftszahlen einen positiven Impuls für die SAP-Aktie. Salesforce hat im zweiten Quartal dank der gestiegenen Nachfrage nach ihren Angeboten für Künstliche Intelligenz und Daten einen höheren Gewinn und Umsatz verbucht und zudem ihre Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic erweitert. Salesforce hat daraufhin die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr angehoben. SAP gewannen 5,5 Prozent.

Auffallend schwach zeigten sich die Aktien französischer Banken. BNP Paribas, Societe Generale und Credit Agricole verloren 4 bis 5 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf neue Sorgen um die Staatsfinanzen und eine am Abend anstehende TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten für die Wahl im kommenden Jahr. Der linksextreme Kandidat Jean-Luc Mélenchon habe am Dienstagabend Aufmerksamkeit erregt, als er die Forderung erneuerte, die derzeit von der Banque de France gehaltenen französischen Staatsschulden zu streichen, so die Deutsche Bank. Die Rendite französischer 10-jähriger Staatsanleihen ist jüngst auf das höchste Niveau in der gesamten Eurozone gestiegen. Beobachter halten es für möglich, dass die Ratingagentur Fitch Frankreich am morgigen Freitag erneut abstuft. Auch französische Infrastrukturaktien verbuchten deutliche Verluste. Eiffage verbilligten sich um 7,4, Bouygues um 3,7 und Vinci um 3,9 Prozent. Der französische Leitindex CAC-40 schloss 1,7 Prozent niedriger.

Die Geschäftszahlen von Pernod Ricard waren nach Einschätzung von RBC "sicher nicht katastrophal", lagen aber leicht unter den Konsensschätzungen. Das organische Umsatzwachstum im vierten Quartal habe 60 Basispunkte unter Konsens gelegen; ansonsten fielen die Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen aus, was durch ein gutes viertes Quartal in der Region Asien bzw. Rest der Welt begünstigt worden sei. Der Ausblick für 2027 liege etwas unter dem aktuellen Konsens. Für die Aktie ging es an der Pariser Börse um 4,6 Prozent nach unten.

Gerresheimer (+4,4%) hat im ersten Quartal 2026 auf vorläufiger Basis den Umsatz leicht erhöht, beim bereinigten EBITDA sowie bei der Marge aber einen deutlichen Rückgang verbucht. Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet der Konzern jedoch ein deutlich stärkeres Geschäft und eine operative Ergebnisverbesserung. Nach endgültigen Zahlen gewannen Fielmann 2,2 Prozent. Den Ausblick hatte das Unternehmen jüngst gesenkt. Die Anleger blicken offenbar zuversichtlicher in die Zukunft.

Daneben überzeugte Delivery Hero. Sowohl der Umsatz als auch das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr haben die Erwartungen geschlagen. Der Lieferdienst hat daraufhin die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Delivery Hero legten 0,3 Prozent zu auf 39,55 Euro. Uber hat die Übernahme der Berliner für 41,50 Euro je Anteilsschein angekündigt.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.425 -0,7 +11,7

Stoxx-50 5.442 -1,0 +11,7

Stoxx-600 652 -0,7 +10,8

DAX 26.367 +0,3 +7,3

FTSE-100 London 10.878 -0,8 +9,5

CAC-40 Paris 8.462 -1,7 +3,8

AEX Amsterdam 1.108 -0,4 +16,5

ATHEX-20 Athen 6.875 -0,8 +28,5

BEL-20 Brüssel 5.861 -0,4 +15,4

BUX Budapest 150.755 -0,7 +35,8

OMXH-25 Helsinki 6.493 +0,1 +13,9

OMXC-20 Kopenhagen 1.650 -1,0 +2,6

PSI 20 Lissabon 9.446 -0,6 +14,3

IBEX-35 Madrid 20.067 -0,9 +15,9

FTSE-MIB Mailand 52.883 -1,2 +17,7

OBX Oslo 2.022 -0,4 +26,6

PX Prag 2.811 -0,5 +4,7

OMXS-30 Stockholm 3.326 -0,2 +15,4

WIG-20 Warschau 150.954 -1,6 +30,9

ATX Wien 6.758 -1,2 +26,9

SMI Zürich 14.543 -1,1 +9,6

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:15

EUR/USD 1,1651 +0,0 0,0002 1,1649 1,1652

EUR/JPY 185,57 -0,0 -0,0500 185,62 185,6600

EUR/CHF 0,9361 -0,2 -0,0022 0,9383 0,9383

EUR/GBP 0,8569 +0,0 0,0002 0,8567 0,8569

USD/JPY 159,26 -0,0 -0,0300 159,29 159,3100

GBP/USD 1,3595 +0,0 0,0002 1,3593 1,3595

USD/CNY 6,7198 -0,0 -0,0027 6,7225 6,7225

USD/CNH 6,719 -0,0 -0,0026 6,7216 6,7234

AUS/USD 0,7196 +0,4 0,0029 0,7167 0,7169

Bitcoin/USD 80.428,69 +2,5 1.988,64 78.440,05 78.086,58

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,61 +0,5 0,38 82,23

Brent/ICE 88,86 +1,2 1,02 87,84

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.608,95 +0,4 16,92 4.592,03

Silber 69,42 +1,9 1,32 68,10

Platin 1.839,25 +0,5 9,97 1.829,28

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2026 12:22 ET (16:22 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
26.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
26.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS NVIDIA schockt die Skeptiker: Umsatz verdoppelt – Aktie vor der nächsten Rallye?
14:38 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
10:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa - Starke Zwischenbilanz / Eli Lilly - Überzeugende Resultate
09:39 Marktüberblick: Banken und Stahlwerte gesucht
09:28 Schwergewichte bremsen SMI ein
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’941.98 19.79 SNQBQU
Short 15’254.89 13.78 S8UB1U
Short 15’826.34 8.92 SABWMU
SMI-Kurs: 14’386.56 27.08.2026 17:30:00
Long 13’751.07 19.92 SYB31U
Long 13’442.28 13.85 SHB7NU
Long 12’850.20 8.92 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie sackt zweistellig ab: Halbjahresbericht enttäuscht
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Stadler-Aktie springt mit +22% auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Abend
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Siemens Energy-Aktie kaum verändert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Goldpreis: Hochspannung vor aktuellen Inflationsdaten
Nach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich uneins

Top-Rankings

Ken Fishers Portfolio im zweiten Quartal 2026
Ken Fisher-Depot
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreich ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.