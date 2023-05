MÄRKTE EUROPA/Leichte Verluste - Istanbuler Börse begrüsst Erdogan-Sieg

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben sich am Montag mit kleinen Abgaben präsentiert. Zwar haben US-Präsident Joe Biden und der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy eine grundsätzliche Einigung über die Anhebung der US-Schuldengrenze erzielt. Dieser müssen aber noch beide Kammern des Kongresses zustimmen. "Für ein finales Aufatmen ist es noch zu früh. Aber es darf einmal kräftig durchgeatmet werden", so QC Partners. Das Geschäft verlief ruhig. Durch das Zusammenfallen von Pfingstmontag, dem US-amerikanischen Memorial Day und dem britischen Frühlingsfeiertag blieben die Börsen in den USA, der Schweiz, Österreich, Grossbritannien, Dänemark und Norwegen ganz geschlossen.

Neuwahlen in Spanien im Juli

Der DAX gab um 0,2 Prozent auf 15.953 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 verlor 0,4 Prozent auf 4.320 Punkte. In Madrid fielen die Kurse um 0,1 Prozent. Die Sozialisten haben bei den Kommunalwahlen eine schwere Wahlschlappe einstecken müssen. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat daraufhin überraschend vorgezogene Parlamentswahlen angekündigt. Er habe König Felipe VI. seine Entscheidung mitgeteilt, "das Parlament aufzulösen und Parlamentswahlen anzusetzen", sagte Sánchez in einer Fernsehansprache am Montag. Statt wie bislang vorgesehen im Dezember sollen die Spanier demnach bereits am 23. Juli über ihr neues Parlament abstimmen.

Mit Kursgewinnen von 4,1 Prozent reagierte die Börse in Istanbul auf die Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die türkische Landeswährung Lira gab dagegen nach und bewegt sich zum US-Dollar in der Nähe ihres Rekordtiefs. Nach Auszählung von über 99 Prozent der abgegebenen Stimmen hatte Erdogan in der Stichwahl am Sonntag 52 Prozent der Stimmen erhalten, sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu 48 Prozent. Bis zu den Kommunalwahlen im März kommenden Jahres dürften einige kleinere politische Kurswechsel vorgenommen werden, meint Wolfgano Piccoli, Co-President, Political Risk Advisory bei Teneo. Priorität dürfte für Erdogan haben, bis dahin ein Gefühl von wirtschaftlicher Stabilität zu bewahren.

Das böse Erwachen aus den Meisterschaftsträumen brachte den Kurs von Borussia Dortmund zum Einsturz. Er gab um 27 Prozent nach. In einem dramatischen Finish konnte Rekordmeister Bayern München am Wochenende erneut den Meistertitel für sich verbuchen.

Nach dem jüngsten spekulationsgetriebenen Anstieg gaben Suse am Montag mit Gewinnmitnahmen um 6,4 Prozent nach. Suse hatten am Freitag mit Berichten haussiert, laut denen Private-Equity-Firmen weiterhin ein Gebot für das Softwareunternehmen in Erwägung ziehen. Interesse wird etwa EQT nachgesagt. Zuletzt gab es vermehrt Übernahme-Spekulationen, die sich allerdings zumindest bislang nicht bewahrheitet haben. Das jüngste Gebot von Silverlake für Software AG hat zu einem gestiegenen Interesse der Anleger für den Sektor geführt.

Talanx-Position in Lateinamerika positiv gesehen

Talanx stiegen um 2,1 Prozent. Ein Marktteilnehmer beurteilte den Zukauf von Talanx in Lateinamerika positiv. "Mit der Übernahme des dortigen Geschäfts von Liberty Mutual Insurance wird Talanx dort einer der Top-Versicherer", sagte er. Daneben sollte auch die Aufnahme in die MSCI-Indizes am Mittwochabend den Kurs stützen. Talanx hat durch die Tochtergesellschaft HDI International einen Kaufvertrag zum Erwerb des Lateinamerikageschäfts von Liberty Mutual Insurance abgeschlossen. Der Kaufpreis beläuft sich unter dem Vorbehalt marktüblicher Anpassungsklauseln auf rund 1,38 Milliarden Euro.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.320,01 -17,49 -0,4% +13,9%

Stoxx-50 4.023,24 -4,47 -0,1% +10,2%

Stoxx-600 460,87 -0,54 -0,1% +8,5%

XETRA-DAX 15.952,73 -31,24 -0,2% +14,6%

FTSE-100 London Feiertag

CAC-40 Paris 7.303,81 -15,37 -0,2% +12,8%

AEX Amsterdam 764,10 -3,76 -0,5% +10,9%

ATHEX-20 Athen 3.004,40 +27,40 +0,9% +33,4%

BEL-20 Bruessel 3.641,37 -10,79 -0,3% -1,6%

BUX Budapest Feiertag

OMXH-25 Helsinki 4.536,65 -5,38 -0,1% -5,9%

ISE NAT. 30 Istanbul 5.263,69 +206,50 +4,1% -11,5%

OMXC-20 Kopenhagen Feiertag

PSI 20 Lissabon 5.866,03 +4,80 +0,1% +2,5%

IBEX-35 Madrid 9.180,10 -11,00 -0,1% +11,6%

FTSE-MIB Mailand 26.617,35 -96,05 -0,4% +12,7%

OBX Oslo Feiertag

PX Prag 1.313,02 -4,65 -0,4% +9,3%

OMXS-30 Stockholm 2.258,64 -13,55 -0,6% +10,5%

WIG-20 Warschau 1.980,39 -3,73 -0,2% +10,5%

ATX Wien 3.081,49 -8,03 -0,3% -0,2%

SMI Zuerich Feiertag

* zu Vortagsschluss

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,44 -0,10 -0,13

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:03 Uhr Fr, 17:17 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0714 -0,1% 1,0739 1,0704 +0,1%

EUR/JPY 150,29 -0,3% 150,68 150,57 +7,1%

EUR/CHF 0,9682 -0,3% 0,9714 0,9712 -2,2%

EUR/GBP 0,8668 -0,2% 0,8691 0,8683 -2,1%

USD/JPY 140,28 -0,3% 140,36 140,65 +7,0%

GBP/USD 1,2361 +0,1% 1,2358 1,2328 +2,2%

USD/CNH (Offshore) 7,0847 +0,2% 7,0736 7,0736 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 27.622,50 -0,8% 28.011,10 26.803,04 +66,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,54 72,67 -0,2% -0,13 -9,1%

Brent/ICE 76,62 76,98 -0,5% -0,36 -8,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 24,81 24,52 +1,2% +0,29 -68,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.946,01 1.946,50 -0,0% -0,49 +6,7%

Silber (Spot) 23,20 23,33 -0,5% -0,12 -3,2%

Platin (Spot) 1.030,00 1.026,63 +0,3% +3,38 -3,6%

Kupfer-Future 3,66 3,68 -0,3% -0,01 -4,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

