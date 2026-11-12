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12.11.2026 18:11:39

MÄRKTE EUROPA/Leichte Gewinne - Tech-Sektor gibt mit Nvidia-Entwicklungen nach

Allianz
436.40 CHF 2.60%
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DOW JONES--Eine Reihe ermutigender Zahlenausweise und Ausblicke bedeutender Unternehmen haben den europäischen Aktienmärkten am Donnerstag zu einem moderaten Plus verholfen. Allerdings bremste ein schwacher Technologie-Sektor mit den Entwicklungen rund um Nvidia die Börsen im Verlauf ein. Dieser war mit einem Minus von 0,8 Prozent der grösste Verlierer. Jensen Huang zieht sich als President, CEO und Board-Mitglied von Nvidia zurück, wie der Chip-Konzern mitteilte. Die Nvidia-Aktie kam in der Folge an der Wall Street unter Druck. Wie das Unternehmen weiter erklärte, übernimmt CFO Colette Kress die Leitung vorübergehend als Interims-CEO, die Suche nach einem neuen permanenten CEO sei bereits eingeleitet worden. Vorausgegangen waren die Enthüllungen über zwei aussereheliche Affären - eine mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin.

Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 26.772 Punkte. Bei 27.002 Punkten hatte der deutsche Leitindex im Handelsverlauf noch ein neues Rekordhoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 legte um 0,1 Prozent auf 6.399 Punkte zu. Belastet wurde das Sentiment auch von Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hält ein Abkommen mit dem Iran nach eigenen Angaben für unnötig. Trumps Schritt ist eine plötzliche Kehrtwende. In den vergangenen Tagen hatte der Präsident ranghohen Beratern und Amtskollegen noch mitgeteilt, er sei offen dafür, dass Vizepräsident JD Vance die Gespräche mit dem Iran wieder aufnehme, und hatte ihn zum Verhandeln ermächtigt. Die Hoffnungen auf ein Abkommen im Iran-Krieg schwanden damit deutlich. Die Ölpreise holten zwischenzeitliche Verluste wieder auf und drehten deutlicher ins Plus.

Daneben setzte weiter die Berichtssaison die Impulse. Allein aus dem DAX haben die Allianz, Merck KGaA, Munich Re und Siemens ihre Zahlen vorgelegt. Die Allianz hatte schon am Mittwochabend ihre Prognose des operativen Gewinns angehoben. Auch das am Donnerstag veröffentlichte vollständige Zahlenwerk überzeugte. Die Aktie des Versicherers stieg um 1,9 Prozent.

Schon zum dritten Mal in diesem Jahr hat die Merck KGaA ihre Ziele für dieses Jahr erhöht. Nach zwischenzeitlichen Gewinnen schlossen die Titel 2,3 Prozent im Minus. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen. Der Pharma- und Technologiekonzern verwies auf die bessere operative Entwicklung, günstige Währungseffekte und den möglichen Abschluss der Akquisition von Bio-Techne im Dezember als Portfolioeffekt im Unternehmensbereich Life Science.

Siemens erhöhten sich um 1,7 Prozent. Das Unternehmen hat sich ehrgeizigere Ziele für die kommenden Jahre gesetzt, wenn die Medizintechniktochter Healthineers entkonsolidiert ist. Im vierten Geschäftsquartal übertraf zudem Siemens die Markterwartungen. Zwischenzeitlich war die Aktie leicht ins Minus gerutscht, denn zwischen Siemens und Nvidia besteht seit 2022 eine strategische Partnerschaft, die Anfang 2026 nochmals erweitert wurde.

Munich Re hat derweil ihre im Oktober erhöhte Prognose bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen zum dritten Quartal bekräftigt. Die Aktie war mit einem Plus von 2,9 Prozent DAX-Tagesgewinner. Fresenius Medical Care (FMC) kamen mit der Platzierung von 13,4 Millionen FMC-Aktien zu je 39,00 Euro durch die Mutter Fresenius unter Druck. Der Kurs verlor 3,1 Prozent. Fresenius (+0,9%) hat ihren Anteil am Grundkapital von FMC auf 20 von 25 Prozent reduziert.

Patrizia sprangen um 23,2 Prozent auf 7,76 Euro nach oben. Grossaktionär First Capital Partner (FCP) will die Beteiligung am Wohnimmobilieninvestor von derzeit 58,89 auf bis zu 73 Prozent aufstocken. Hierzu will FCP ein öffentliches Teilerwerbsangebot gegen eine Barzahlung von 8,20 Euro je Aktie unterbreiten, das keine Mindestannahmequote vorsieht. Überdies plant Patrizia den Wechsel in das Kleinwertesegment Scale der Deutschen Börse, was nach Angaben aus dem Handel den Kurs daran hinderte, auf das Niveau der Offerte zu steigen.

An der Londoner Börse ging es mit der Burberry-Aktie um 8,0 Prozent aufwärts. Das Modeunternehmen hat mit seinen Umsatzzahlen überzeugt, wie Händler sagten. Auch der Zwischenbericht des Triebwerksherstellers Rolls-Royce (+2,0%) sei gut ausgefallen. In der Schweiz legte die Aktie der Online-Apotheke Docmorris um 1,4 Prozent zu. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für dieses Jahr erneut angehoben. Der Versicherer Zurich (+2,1%) sieht sich nach den ersten neun Monaten des Jahres auf gutem Wege, seine Ziele zu übertreffen. Die Aktie des Personaldienstleisters Adecco machte einen Satz von 14,7 Prozent. Das Unternehmen hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.399 +0,1 +10,4

Stoxx-50 5.522 +0,3 +12,0

DAX 26.772 +0,4 +8,9

FTSE-100 London 10.863 +0,3 +9,1

CAC-40 Paris 8.361 +0,3 +2,3

AEX Amsterdam 1.140 -0,4 +20,4

BEL-20 Brüssel 6.115 +0,2 +20,1

IBEX-35 Madrid 19.966 -0,3 +15,7

SMI Zürich 15.149 +0,6 +13,5

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:44

EUR/USD 1,1056 -0,3 -0,0033 1,1089 1,1093

EUR/JPY 176,53 -0,4 -0,6400 177,17 177,3000

EUR/CHF 0,9228 -0,1 -0,0010 0,9238 0,9237

EUR/GBP 0,8353 +0,0 0,0002 0,8351 0,8350

USD/JPY 159,66 -0,1 -0,1100 159,77 159,8200

GBP/USD 1,3235 -0,3 -0,0045 1,328 1,3280

USD/CNY 6,6704 0,0 0,0001 6,6703 6,6703

USD/CNH 6,6731 -0,0 -0,0006 6,6737 6,6740

AUS/USD 0,6806 -0,6 -0,0040 0,6846 0,6849

Bitcoin/USD 71.644,48 -3,6 -2.669,83 74.314,31 74.178,62

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,13 +0,7 0,60 86,53

Brent/ICE 94,13 +1,5 1,37 92,76

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.873,04 -2,9 -114,25 3.987,29

Silber 50,09 -3,1 -1,60 51,69

Platin 1.524,36 -0,8 -12,92 1.537,28

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 12:11 ET (17:11 GMT)

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Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
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Long 13’563.35 8.99 STBJYU
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