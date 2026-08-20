Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’363 -0.2%  SPI 20’202 -0.1%  Dow 53’463 0.2%  DAX 25’967 -0.5%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 6’436 -0.1%  Gold 4’492 -0.7%  Bitcoin 57’156 3.5%  Dollar 0.7956 -0.2%  Öl 94.0 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Moderna44811242Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commerzbank-Aktie im Fokus: Ehemalige Mitarbeiter wegen Cum-Ex-Aktiendeals angeklagt
Daimler Truck-Aktie etwas fester: Weltweiter Absatz von E-Lkw und -Bussen 2025 fast verdoppelt
Pretium Real Estate Fund stärkt Kapitalbasis im Halbjahr weiter - Aktie im Fokus
Aktie im Minus: freenet will Waipu-TV wohl vollständig übernehmen
SCHAEFFLER-Aktie fester: Autozulieferer bündelt Kräfte mit CATL aus China für Batteriesysteme
Suche...
Plus500 Depot

JD Sports Fashion Aktie 114148400 / GB00BM8Q5M07

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2026 09:59:41

MÄRKTE EUROPA/Leichte Abgaben - JD Sports brechen ein

JD Sports Fashion
0.85 CHF -15.86%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Europas Börsen sind mit kleinen Abschlägen in den Handel am Donnerstag gestartet. Das am späten Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank wird als leicht falkenhaft eingestuft. In dem Protokoll des Treffens vom 28. und 29. Juli. hiess es, dass "viele" Währungshüter zu der Einschätzung gelangten, eine Straffung der Geldpolitik werde "wahrscheinlich notwendig sein", falls die Inflation nicht zurückgeht. Allerdings waren nur "einige" der Ansicht, dass die aktuelle Zinspolitik möglicherweise nicht "ausreichend restriktiv" sei, um das Inflationsziel der Fed von 2 Prozent zu erreichen.

Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 26.000 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent nach unten. An den europäischen Anleihemärkten geht es mit den Renditen weiter etwas nach oben, während US-Staatsanleihen tendenziell niedriger rentieren. Nach dem Sprung beim Euro gegen den Dollar am Vortag legt die Einheitswährung weiter leicht zu auf 1,1680 Dollar. Gold fällt nach der Vortagesrally um 0,8 Prozent auf 4.485 Dollar die Feinunze.

Obwohl das Protokoll eher "hawkish" ausgefallen sei, erwartet James Knightley von ING, dass die US-Notenbank die Zinsen bis weit ins Jahr 2027 hinein unverändert lassen wird. Diejenigen Vertreter der Fed, die für eine Zinspause gestimmt hätten, bräuchten stärkere US-Arbeitsmarktzahlen und eine höhere Inflation, um überzeugt zu werden, so der Ökonom. Er rechne jedoch nicht damit, dass sich solche Daten einstellen werden.

Hauptthema am Markt bleibt allerdings die Entwicklung an den Anleihemärkten. Gesprächsstoff lieferte am Vortag die Ankündigung des US-Finanzministeriums, zukünftig mehr langlaufende Treasurys zurückzukaufen. Das sorgte zwar für eine gewisse Entspannung, setzte dem Dollar aber kräftig zu, was auf die Kauflaune für europäische Aktien drückte. Analysten sprachen im Kern von einer Neuauflage der "Operation Twist" der US-Notenbank, nur eben nicht durch die US-Notenbank, sondern das Finanzministerium. Dieses müsse nun mehr kurzlaufende US-Staatsanleihen begeben, um die Finanzierung für die Rückkäufe der Langläufer zu stemmen.

Die Lage im Nahen Osten bleibt derweil vertrackt nach Ablauf des ohnehin brüchigen Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran. Die Zahl der Frachtschiffe, die die Strasse von Hormus täglich passieren, ist in den zweistelligen Bereich gefallen. Ein Friedensvertrag ist nicht in Sicht. Das eröffnet Aufwärtspotenzial für den Ölpreis. Der Preis für Brent zieht um 1,2 Prozent an auf 92,68 Dollar das Fass. Damit besteht noch ein gewisser Puffer zu der für die Märkte psychologisch wichtigen Hürde von 100 Dollar.

JD Sports hat ein schwächeres Trading-Update für das zweite Quartal veröffentlicht. Grund dafür ist laut RBC eine geringere Nachfrage nach Sportschuhen in den USA. Die flächenbereinigten Umsätze im ersten Halbjahr fielen um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Konsens sei von einem Minus von 2 Prozent ausgegangen. Die Prognose für den Gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr 2027 wurde im Mittelwert um 6 Prozent auf 700 bis 800 Millionen Pfund gesenkt. Der Konsens liege bei 781 Millionen Pfund, so RBC. JD Sports brechen um 12 Prozent ein, Adidas verlieren im Gefolge 1,2 Prozent, Puma 2,7 Prozent.

Laut Metzler hat Tonies robuste Geschäftszahlen vorgelegt. Der Umsatz im zweiten Quartal und das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr hätten beide die Konsenserwartungen übertroffen. Der Umsatzanstieg im zweiten Quartal von währungsbereinigt 49 Prozent sei durch ein breit angelegtes Wachstum in allen Regionen getragen worden. Die Margenkompression spiegele hauptsächlich einen ungünstigen Produktmix wider, der durch einen höheren Anteil an Tonieboxen - die geringere Bruttomargen als Figuren erzielten - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gekennzeichnet sei. Das gefällt den Anlegern offenbar nicht - Tonies fallen um 2,8 Prozent.

Bank of America nimmt die Brenntag-Aktie mit "Underperform" und einem Kursziel von 55 Euro wieder auf. Daraufhin gibt der Titel um 3,1 Prozent nach.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.438,46 -0,1 -6,00 6.444,46 11,2

Stoxx-50 5.462,57 -0,1 -4,10 5.466,67 11,1

DAX 25.999,63 -0,4 -91,70 26.091,33 6,2

MDAX 31.853,88 +0,1 31,41 27.039,42 4,0

TecDAX 4.057,04 -0,1 -2,12 3.091,28 12,0

SDAX 18.499,56 -0,2 -34,48 13.062,07 7,7

FTSE 10.716,99 -0,3 -26,36 10.743,35 7,9

CAC 8.496,47 -0,1 -5,44 8.501,91 4,3

SMI 14.394,67 +0,1 8,09 14.386,58 8,5

ATX 6.609,19 +0,3 16,28 6.592,91 24,1

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:12

EUR/USD 1,1679 +0,0 0,0002 1,1677 1,1669

EUR/JPY 185,14 +0,3 0,4600 184,68 184,8500

EUR/CHF 0,9338 +0,3 0,0028 0,9310 0,9326

EUR/GBP 0,8579 0,0 0,0000 0,8579 0,8574

USD/JPY 158,5 +0,2 0,3400 158,16 158,3900

GBP/USD 1,3611 +0,1 0,0008 1,3603 1,3608

USD/CNY 6,7237 -0,1 -0,0058 6,7295 6,7295

USD/CNH 6,7237 -0,1 -0,0075 6,7312 6,7298

AUS/USD 0,7118 -0,1 -0,0005 0,7123 0,7125

Bitcoin/USD 69.645,21 +0,8 577,35 69.067,86 68.588,13

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,16 +0,4 0,33 85,83

Brent/ICE 92,68 +1,2 1,06 91,62

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.485,54 -0,8 -35,55 4.521,09

Silber 66,59 -0,5 -0,32 66,92

Platin 1.794,99 -1,6 -29,51 1.824,50

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2026 03:59 ET (07:59 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu JD Sports Fashion PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.08.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Brenntag Halten DZ BANK
13.08.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 Brenntag Hold Warburg Research
12.08.26 Brenntag Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:35 Marktüberblick: Dollar unter Druck – Edelmetalle haussieren
08:49 Pharma-Schwergewichte erneut gefragt
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Etwas fester zur Wochenmitte
19.08.26 Logo WHS Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen - Webinarserie ab heute 18:00 Uhr
18.08.26 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’985.94 19.98 SRQBMU
Short 15’309.52 13.77 SYBKYU
Short 15’872.62 8.91 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’362.88 20.08.2026 11:10:23
Long 13’844.50 19.98 SHBTNU
Long 13’501.76 13.51 S1B6WU
Long 12’891.14 8.75 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochmittag schwächer
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
DocMorris-Aktie in Grün: Operativer Verlust nimmt deutlich ab
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.