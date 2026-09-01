MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Zinsanstieg bremst

DOW JONES--Knapp behauptet sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Der weltweite Inflations- und damit auch Zinsanstieg sorgt für Vorsicht und Kaufzurückhaltung. Dazu kommt der sich hinziehende US-Iran-Konflikt mit den in der Folge dauerhaft hohen Energiepreisen. Sie fressen sich durch die Lieferketten und treiben die Inflation an. Brent-Öl verteuert sich um weitere 1,3 Prozent auf 91,63 Dollar.

Der DAX fällt um 0,3 Prozent auf 26.181 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zeigt sich nahezu unverändert bei 6.421 Zählern, er wird gestützt von festeren Kursen bei Ölaktien . Leidtragende steigender Ölpreise sind zugleich wie üblich vor allem Transport- und- die Reisewerte, wozu unter anderem die Fluglinienpapiere gehören.

Der klar stärker als erwartete Anstieg der Inflation in Frankreich und Spanien im August wurde zuletzt bereits vor allem den Ölpreisen zugeschrieben, in Deutschland lag die Inflationsrate mit 2,9 Prozent laut den Daten vom Montag ebenfalls höher als erwartet, wenn auch nur leicht. Mit Argusaugen wird nun auf die EU-Inflation geblickt, die am Vormittag mitgeteilt wird. Ökonomen rechnen mit 3,3 Prozent, nach 2,9 Prozent im Juli.

Anleihen stehen daher weiter unter Abgabedruck. Die deutsche Zehnjahresrendite steigt weiter auf 3,35 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit 15 Jahren. Dazu trägt auch bei, dass seit dem falkenhaften Auftritt von US-Notenbankchef Warsh in Jackson Hole die Erwartung für US-Zinserhöhungen auf 66 Prozent von davor rund 30 Prozent geschossen ist. Den Euro stützt der Renditeanstieg hierzulande denn auch nicht, er gibt auf 1,1592 Dollar leicht nach.

Zunächst für keinen grösseren Impuls sorgen die Revisionen der Industrie-Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland. In Frankreich ging es etwas nach unten in der Zweitlesung, in Deutschland nach oben - in beiden Fällen liegen die Indizes im Expansion anzeigenden Bereich. In China ist der von Ratingdog ermittelte Index der Industrie im August etwas gestiegen. Er liegt zudem - anders als der staatliche Index - zugleich im Expansion anzeigenden Bereich.

Bei den Einzelunternehmen ist die Nachrichtenlage weiter dünn. Mit einem Plus von 5 Prozent glänzen Novartis. Der Pharmakonzern hat einen Studienerfolg mit einem MS-Medikament erzielt und will dessen Zulassung bei den Aufsichtsbehörden beantragen. Analysten rechnen mit einem "Blockbuster"-Status und möglichen Umsätzen im Milliardenbereich.

Im DAX geht es für Symrise um 1,7 Prozent nach oben, nach einer Kaufempfehlung durch Jefferies. Merck gewinnen 2,3 Prozent und RWE 1,5 Prozent. jeweils angetrieben von positiven Analystenkommentaren. In Zürich fällt der Kurs des Symrise-Konkurrenten Givaudan um 0,6 Prozent, nachdem Jefferies der Aktie die Kaufempfehlung entzogen hat.

Im MDAX verbessern sich Hugo Boss nach dem sanften Anstieg der Vortage weiter um 0,6 Prozent. Die britische Frasers Group, Hugo Boss' grösster Aktionär, plant bei dem Modekonzern weiter aufzustocken auf mehr als 50 Prozent von derzeitigen 47,89 Prozent.

Kräftig aufwärts um 3,4 Prozent geht es in Paris für Air Liquide, weil Elliott Management laut einem Bericht eine Beteiligung an dem Industriegasekonzern aufbaut.

Besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen des britischen Grosshandels- und Logistikunternehmens Bunzls treiben den Kurs um 2,9 Prozent an.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.422,38 +0,0 2,22 6.420,16 10,9

Stoxx-50 5.434,55 +0,1 5,26 5.429,29 10,5

DAX 26.181,49 -0,3 -76,62 26.258,11 6,9

MDAX 32.621,88 -0,3 -102,67 27.039,42 6,5

TecDAX 4.077,66 -0,1 -5,02 3.091,28 12,6

SDAX 18.921,62 -0,1 -13,79 13.062,07 10,2

FTSE 10.781,75 -0,4 -42,51 10.824,26 8,6

CAC 8.365,74 +0,4 31,24 8.334,50 2,7

SMI 14.348,06 +0,4 61,63 14.286,43 8,1

ATX 6.783,58 +0,2 15,34 6.768,24 27,4

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:55

EUR/USD 1,1597 -0,2 -0,0019 1,1616 1,1617

EUR/JPY 185,56 -0,0 -0,0100 185,57 185,5800

EUR/CHF 0,939 +0,0 0,0002 0,9388 0,9389

EUR/GBP 0,8567 -0,1 -0,0006 0,8573 0,8572

USD/JPY 159,99 +0,2 0,2600 159,73 159,7200

GBP/USD 1,3533 -0,1 -0,0014 1,3547 1,3551

USD/CNY 6,7218 +0,0 0,0021 6,7197 6,7197

USD/CNH 6,7231 +0,1 0,0053 6,7178 6,7189

AUS/USD 0,7157 -0,1 -0,0009 0,7166 0,7166

Bitcoin/USD 78.761,99 -0,1 -102,91 78.864,90 78.570,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,95 +1,4 1,19 85,76

Brent/ICE 91,79 +1,4 1,30 90,49

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.426,98 -0,5 -21,31 4.448,29

Silber 66,53 +0,0 0,01 66,52

Platin 1.808,73 +1,0 17,81 1.790,92

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)