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13.11.2026 13:28:39
MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Vor US-Preisdaten dominiert Vorsicht
DOW JONES--Im Verlauf des Freitagshandels geben die europäischen Börsen leicht nach. Anleger halten sich im Vorfeld der US-Erzeugerpreise am frühen Nachmittag zurück. Die Erwartungen an diese dürften aber schon vorsichtiger sein, nachdem am Dienstag die Verbraucherpreise mit einem unerwartet deutlichen Anstieg negativ überrascht hatten. Indessen sind die US-Anleiherenditen am Donnerstag kräftig gestiegen und ziehen am Freitag weiter an. Zehnjährige US-Anleihen rentieren mit 5,14 Prozent. Der DAX sinkt um 0,1 Prozent auf 26.749 Punkte, nachdem er am Donnerstag erstmals die Marke von 27.000 Punkten überwunden hat. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,2 Prozent nach auf 6.389 Punkte.
Die Entwicklungen um Nvidia, die im Rücktritt von CEO Jensen Huang ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben, belasten derweil weiter die Technologiewerte mit Kursverlusten von durchschnittlich 0,3 Prozent nur noch leicht. Denn die Zweifel an den Investitionen in den KI-Sektor sind weitgehend ausgeräumt. So plant SpaceX Investitionen von 74 Milliarden Dollar für neue Rechenzentren in Texas und Arizona. Im Halbleitersektor geben Infineon um 0,7 Prozent nach, ASML um 0,9 und BE Semiconductor um 1 Prozent.
Recht gelassen reagiert die Aktie von Mercedes-Benz (+0,2%) auf die Drohung des Autokonzerns, nicht mehr in Deutschland zu investieren. "Das ist natürlich taktisch mit Blick auf Verhandlungen mit der IG Metall, zeigt aber, mit welch harten Bandagen künftig gekämpft wird", so ein Händler. Der Markt werde sich auf Streiks und Produktionsunterbrechungen in der Branche vorbereiten.
Die beiden Versorger im DAX, Eon und RWE, gewinnen 1,6 und 0,8 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf einen Bericht der Welt, wonach die Bundesregierung aus geostrategischen Erwägungen heraus die Anteile der beiden Unternehmen am Atomtechnikkonzern Urenco übernehmen will.
CTS Eventim verbessern sich um 2,3 Prozent. Das Ticket-Unternehmen hat im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, seine Jahresziele aber bestätigt. Der Vorstand zeigte sich optimistisch für den Rest des Jahres.
Trotz insgesamt guter Geschäftszahlen sackt die Aktie des Schweizer Luxusgüterkonzerns Richemont um 4,5 Prozent ab. Beobachter monieren dass das Schmuckgeschäft weniger stark gewachsen sei als angenommen und das Wachstum sich sequenziell verlangsamt habe. Als durchwachsen werden die Zahlen von Ams-Osram bezeichnet, deren Kurs um 6,4 Prozent fällt.
Gut kommen die Zahlen des britischen Versicherers Aviva (+2,4%) an. JP Morgan lobt die Schaden-Kosten-Quote, die besser ausgefallen sei als angenommen. Derweil hat der italienische Branchenriese Assicurazioni Generali (-1,6%) enttäuscht. Im dritten Quartal habe nur das Lebengeschäft positiv überrascht, so Analyst William Hawkins von Keefe, Bruyette & Woods.
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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD
Euro-Stoxx-50 6.389,22 -0,2 -9,76 6.398,98 10,3
Stoxx-50 5.510,94 -0,2 -11,32 5.522,26 12,1
DAX 26.748,85 -0,1 -23,03 26.771,88 9,2
MDAX 30.678,99 -0,6 -179,14 27.039,42 0,2
TecDAX 4.092,08 -0,4 -16,58 3.091,28 13,0
SDAX 17.815,23 -0,8 -138,40 13.062,07 3,7
FTSE 10.869,60 +0,1 6,51 10.863,09 9,4
CAC 8.352,38 -0,1 -8,98 8.361,36 2,5
SMI 15.079,62 -0,5 -69,81 15.149,43 13,7
ATX 6.701,97 +0,2 16,08 6.685,89 25,8
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:03
EUR/USD 1,1048 -0,1 -0,0005 1,1053 1,1067
EUR/JPY 176,83 +0,1 0,1500 176,68 176,9500
EUR/CHF 0,9262 +0,3 0,0030 0,9232 0,9236
EUR/GBP 0,8354 +0,1 0,0008 0,8346 0,8360
USD/JPY 160,04 +0,1 0,1900 159,85 159,9000
GBP/USD 1,3223 -0,0 -0,0004 1,3227 1,3238
USD/CNY 6,6711 +0,0 0,0007 6,6704 6,6704
USD/CNH 6,6736 +0,0 0,0006 6,6730 6,6733
AUS/USD 0,6788 -0,3 -0,0020 0,6808 0,6809
Bitcoin/USD 69.238,85 -3,2 -2.248,29 71.487,14 71.594,52
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 88,60 -0,2 -0,14 88,74
Brent/ICE 96,21 +0,4 0,39 95,82
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 3.894,56 +0,5 18,21 3.876,35
Silber 50,03 +0,0 0,02 50,01
Platin 1.519,39 +0,1 0,81 1.518,58
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
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