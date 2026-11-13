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13.11.2026 18:12:42

MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Technologie-Sektor gibt deutlich nach

X-Energ a
8.95 CHF -6.74%
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DOW JONES--Mit leichten Abgaben haben die europäischen Aktienmärkte zum Wochenausklang den Handel beendet. Die mit Spannung erwarteten US-Erzeugerpreise fielen im Oktober auf Monatssicht leicht unter der Erwartung aus trafen in der Kernrate, ohne die volatilen Faktoren Nahrungsmittel und Energie, die Schätzungen der Analysten. Gleichwohl verfestigten sie die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte auf der Sitzung im Dezember. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 26.750 Punkte, nachdem er am Donnerstag erstmals die Marke von 27.000 Punkten übersprungen hatte. Der Euro-Stoxx-50 gab um 0,2 Prozent nach auf 6.387 Punkte. Die US-Anleiherenditen legten weiter zu. Zehnjährige US-Anleihen rentierten mit 5,14 Prozent.

Unter Druck stand der Technologie-Sektor, der mit einem Minus von 1,7 Prozent der grösste Verlierer in Europa war. Teilnehmer verwiesen auf die schwachen Vorgaben von der Wall Street wo es für die Nasdaq-Indizes kräftig abwärts ging. In der kommenden Woche stehen für die KI-Branche zudem zwei entscheidende Bewährungsproben an, hiess es. Nvidia wird am Dienstag seine Quartalszahlen vorlegen. Ausserdem wird am Donnerstag der Börsengang von Anthropic erwartet, einem der grössten Nutzer von Nvidia-Chips. Im Halbleitersektor gaben Infineon um 4,3 Prozent nach und waren damit schwächster DAX-Wert. ASML fielen um 2,8 Prozent und für die Aktien von BE Semiconductor ging es um 2,5 Prozent nach unten.

Relativ gelassen reagierte die Aktie von Mercedes-Benz (+0,2%) auf die Drohung des Autokonzerns, nicht mehr in Deutschland zu investieren. "Das ist natürlich taktisch mit Blick auf Verhandlungen mit der IG Metall, zeigt aber, mit welch harten Bandagen künftig gekämpft wird", sagte ein Händler. Der Markt werde sich auf Streiks und Produktionsunterbrechungen in der Branche vorbereiten.

Die beiden Versorger im DAX, Eon und RWE, gewannen 1,7 und 0,6 Prozent. Diese profitierten von ihrem Status als defensive Werte. Marktteilnehmer verwiesen auch auf einen Bericht der Welt, wonach die Bundesregierung aus geostrategischen Erwägungen heraus die Anteile der beiden Unternehmen am Atomtechnikkonzern Urenco übernehmen will.

CTS Eventim verbesserten sich um 1,7 Prozent. Das Ticket-Unternehmen hat im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, seine Jahresziele aber bestätigt. Der Vorstand zeigte sich optimistisch für den Rest des Jahres.

Leicht unter Druck standen die Rüstungswerte. Nach den diversen Gewinnwarnungen von CSG und Rheinmetall belasteten nun auch die absehbaren Friedensgespräche im Ukraine-Krieg. "Die langfristigen Perspektiven der Rüstungsbranche sinken natürlich, sobald die Munitionslager wieder gefüllt sind und mit neuer Technik aufgerüstet wurde", sagte ein Händler. Rheinmetall verloren 0,9 Prozent und bei Renk ging es um 0,4 Prozent nach unten.

Trotz insgesamt guter Geschäftszahlen verlor die Aktie des Schweizer Luxusgüterkonzerns Richemont 3,8 Prozent. Beobachter monierten dass das Schmuckgeschäft weniger stark gewachsen sei als angenommen und das Wachstum sich sequenziell verlangsamt habe. Als durchwachsen wurden die Zahlen von Ams-Osram bezeichnet, deren Kurs um 9,1 Prozent einknickte.

Gut kamen die Ergebnisse des britischen Versicherers Aviva (+3,4%) an. JP Morgan lobte die Schaden-Kosten-Quote, die besser ausgefallen sei als angenommen. Derweil hat der italienische Branchenriese Assicurazioni Generali (-1,1%) enttäuscht. Im dritten Quartal habe nur das Lebengeschäft positiv überrascht, so Analyst William Hawkins von Keefe, Bruyette & Woods.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.387 -0,2 +10,5

Stoxx-50 5.523 +0,0 +12,3

DAX 26.750 -0,1 +9,3

FTSE-100 London 10.901 +0,4 +9,4

CAC-40 Paris 8.369 +0,1 +2,6

AEX Amsterdam 1.141 +0,1 +19,9

BEL-20 Brüssel 6.120 +0,1 +20,4

IBEX-35 Madrid 20.020 +0,3 +15,4

SMI Zürich 15.106 -0,3 +14,2

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:03

EUR/USD 1,1033 -0,2 -0,0020 1,1053 1,1067

EUR/JPY 176,44 -0,1 -0,2400 176,68 176,9500

EUR/CHF 0,9253 +0,2 0,0021 0,9232 0,9236

EUR/GBP 0,835 +0,1 0,0004 0,8346 0,8360

USD/JPY 159,9 +0,0 0,0500 159,85 159,9000

GBP/USD 1,3209 -0,1 -0,0018 1,3227 1,3238

USD/CNY 6,671 +0,0 0,0006 6,6704 6,6704

USD/CNH 6,674 +0,0 0,0010 6,6730 6,6733

AUS/USD 0,6774 -0,5 -0,0034 0,6808 0,6809

Bitcoin/USD 68.585,99 -4,1 -2.901,15 71.487,14 71.594,52

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,40 -0,4 -0,34 88,74

Brent/ICE 95,87 +0,1 0,05 95,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.877,49 +0,0 1,14 3.876,35

Silber 48,96 -2,1 -1,05 50,01

Platin 1.489,03 -1,9 -29,55 1.518,58

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 12:12 ET (17:12 GMT)

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Long 14’437.06 19.42 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
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