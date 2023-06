MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Puma mit Nachholbedarf

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Donnerstag mit leichten Kursverlusten geschlossen, allerdings deutlich erholt von den Tagestiefs. Der DAX fiel um 0,2 Prozent auf 15.988 Punkte, im Tagestief stand der Index bei 15.810 Punkten. "Ein Unterschreiten der 16.000 hat das Potenzial, die Stimmung auf dem Parkett nachhaltig negativ zu beeinflussen", so Thomas Altmann von QC Partners. Laut anderen Marktteilnehmern handelte es sich aber um eine normale Konsolidierung in der alten Handelsspanne zwischen 15.600 und 16.300 Punkten, in der der DAX die nach der Rally überkauften Strukturen bereinigt. Der Euro-Stoxx-50 gab um 0,4 Prozent 4.304 Punkte nach.

Auf die Stimmung drückte die Kombination aus schwachen Konjunkturdaten und hartnäckig hoher Inflation, die noch keine Zinswende ermöglicht. In den USA sorgte am Vortag Notenbankchef Jerome Powell für Enttäuschung bei den Zinsoptimisten, die seinen bisherigen Begründungen nicht glauben und bereits ein Zinshoch oder sogar Zinssenkungen im Auge haben. Powell unterstrich erneut seinen Willen, die Inflation zu bekämpfen und wiederholte, dass noch zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr denkbar seien. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat derweil den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht und schliesst weitere Zinserhöhungen nicht aus, und in Norwegen fiel die Zinserhöhung höher als erwartet aus.

Bank of England erhöht die Zinsen gleich um 50 Basispunkte

Die Bank of England (BoE) hat den Leitzins gleich um 50 Basispunkte, und nicht wie im Konsens erwartet nur um 25 Basispunkte, nach oben genommen. Zugleich hat die BoE erklärt, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten. Dennoch reagierte das Pfund mit Abschlägen auf die Entscheidung - die Wachstumssorgen der Anleger nehmen zu. Für zinssensible britische Immobilienaktien ging es nach der Zinsentscheidung nach unten. Persimmon fielen um 2,7 Prozent, Taylor Wimpey um 1,7 Prozent oder Vistry um 3,2 Prozent.

Merck KGaA legten um 1,2 Prozent zu. Kurstreiber waren Presseberichte, wonach über den Verkauf des Merck-Pigmentgeschäfts nach China verhandelt wird. "Nach dem Kursrutsch seit der Sartorius-Warnung hat Merck einiges aufzuholen", meinte ein Händler. Solche Berichte hülfen dabei.

Sartorius gewannen nach einer Kaufempfehlung durch Berenberg 4,7 Prozent. Mit Aufschlägen von 10 Prozent lagen Puma noch besser im Markt. Im Handel wurde Nachholbedarf ausgemacht, die Aktie liegt seit Jahresbeginn fast 15 Prozent hinten. In einer aktuellen Studie verweist die RBC auf ein attraktiveres Chance/Risiko-Profil, Fortschritte bei den hohen Lagerbeständen sowie positive Entwicklungen bei der Vermarktung in China. Für Adidas ging es um 2,7 Prozent nach oben.

Mit Aufschlägen von 2,6 Prozent reagierten Covestro auf einen Medienbericht, laut dem das Unternehmen ein Übernahmegebot von ADNOC zurückgewiesen haben soll. Zum einen würden sich damit die Gerüchte über ein Gebot bestätigen, zum anderen dürften einige Anleger nun auf ein verbessertes Gebot spekulieren, erklärte man im Handel die Kursreaktion.

Kräftige Kursgewinne verzeichneten Aktien von der Solarbranche nahestehenden Unternehmen. Für Wacker Chemie ging es um 6,5 Prozent und für SMA Solar um 3,9 Prozent nach oben. Angesichts der Debatte um die Milliarden-Subventionen für den Chip-Riesen Intel und um Subventionen für niedrigere Industriestrompreise sollten auch die heimischen Firmen der Solarbranche gestützt werden, hiess es im Handel.

Neue Übernahmegerüchte bei Ocado

Zalando schlossen 3,9 Prozent fester, Hellofresh 17 Prozent und Delivery Hero um 5,3 Prozent. Neben positiven Analystenstimmen wirkten hier Sektorbewegungen stützend. In London sprangen Ocado gleich um 32 Prozent nach erneuten Übernahmegerüchten. Diesmal seien sie von einem Artikel in der Times ausgelöst worden, hiess es im Handel. Dort wurde darüber spekuliert, dass der Anbieter von Soft- und Hardware sowie Logistikdienstleistungen für den Online-Lebensmitteleinzelhandel für Amazon interessant sein könnte.

Für SES ging es um 7,8 Prozent an der Pariser Börse aufwärts. Der Satellitenbetreiber hat mitgeteilt, die Fusionsgespräche mit Intelsat beendet zu haben. Eine fusionierte Gruppe hätte Starlink von Elon Musk Konkurrenz machen können. Allerdings gab es spätestens seit dem überstürzten Abgang von SES-CEO Steve Collar Zweifel an einem Zustandekommen der Fusion. Das Ausscheiden von Collar sorgte für erheblichen Abgabedruck in der SES-Aktie.



Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.304,47 -18,28 -0,4% +13,5%

Stoxx-50 3.952,48 -15,20 -0,4% +8,2%

Stoxx-600 454,70 -2,31 -0,5% +7,0%

XETRA-DAX 15.988,16 -34,97 -0,2% +14,8%

FTSE-100 London 7.502,03 -57,15 -0,8% +1,4%

CAC-40 Paris 7.203,28 -57,69 -0,8% +11,3%

AEX Amsterdam 759,17 +0,01 +0,0% +10,2%

ATHEX-20 Athen 3.051,43 -25,37 -0,8% +35,5%

BEL-20 Bruessel 3.547,85 -11,28 -0,3% -4,1%

BUX Budapest 50.162,98 +42,19 +0,1% +14,5%

OMXH-25 Helsinki 4.371,81 -74,18 -1,7% -7,9%

ISE NAT. 30 Istanbul 6.060,83 +273,34 +4,7% +2,0%

OMXC-20 Kopenhagen 2.017,48 -7,67 -0,4% +9,9%

PSI 20 Lissabon 6.001,51 -55,33 -0,9% +3,8%

IBEX-35 Madrid 9.364,70 -71,70 -0,8% +13,8%

FTSE-MIB Mailand 27.410,08 -199,29 -0,7% +16,5%

OBX Oslo 1.095,70 -17,90 -1,6% +0,5%

PX Prag 1.304,92 -7,67 -0,6% +8,6%

OMXS-30 Stockholm 2.235,41 -30,22 -1,3% +9,4%

WIG-20 Warschau 2.075,51 -0,65 -0,0% +15,8%

ATX Wien 3.091,65 -38,55 -1,2% +1,4%

SMI Zuerich 11.183,42 +9,77 +0,1% +4,2%

* zu Vortagsschluss

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Mi, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,0950 -0,3% 1,0984 1,0947 +2,3%

EUR/JPY 156,51 +0,4% 155,75 155,48 +11,5%

EUR/CHF 0,9822 +0,1% 0,9808 0,9803 -0,8%

EUR/GBP 0,8591 -0,1% 0,8610 0,8600 -2,9%

USD/JPY 142,94 +0,8% 141,80 142,01 +9,0%

GBP/USD 1,2745 -0,2% 1,2758 1,2731 +5,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1998 +0,3% 7,1872 7,1829 +3,9%

Bitcoin

BTC/USD 29.883,25 +0,0% 30.125,50 29.538,13 +80,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,65 72,53 -4,0% -2,88 -12,2%

Brent/ICE 73,99 77,12 -4,1% -3,13 -11,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,18 36,74 -7,0% -2,57 -53,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.914,57 1.932,40 -0,9% -17,83 +5,0%

Silber (Spot) 22,46 22,63 -0,7% -0,17 -6,3%

Platin (Spot) 930,38 946,28 -1,7% -15,90 -12,9%

Kupfer-Future 3,88 3,91 -0,8% -0,03 +1,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags



