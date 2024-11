MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Grifols mit angeblicher Offerte unter Druck

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt ist mit kleinen Abgaben in die neue Woche gestartet. Das negative Umfeld an den globalen Börsen drückte auf die Stimmung. Dazu ist die Luft nach der Trump-Rally erst einmal raus, vor allem auch an den US-Märkten. Bremsend wirkte daneben der jüngste Dämpfer für die Zinssenkungserwartungen durch US-Notenbankchef Powell. "Eigene positive Impulse sind aktuell kaum vorhanden", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 19.189 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verlor 0,2 Prozent auf 4.786. Am Devisenmarkt erholt sich der Euro und stieg auf 1,0586 Dollar.

Entwicklung um Ukraine rückt Rüstung wieder in den Fokus

Im deutschen Rüstungssektor gewannen Rheinmetall vor dem Kapitalmarkttag am Dienstag 1,2 Prozent. Hensoldt stiegen um 2,1 und Renk um 5 Prozent. "Trump wird die Europäer drängen, sich um ihre eigene Sicherheit zu kümmern", so ein Marktteilnehmer. Dazu ist die Branche in den Blickpunkt gerückt worden, nachdem US-Präsident Joe Biden den ukrainischen Streitkräften erstmals erlaubt hat, Langstrecken-Raketen aus westlicher Produktion für Angriffe auf russisches Territorium einzusetzen.

Commerzbank legten 2,5 Prozent zu. Der Aktienkurs könnte im Fall einer Fusion mit Unicredit (-0,5%) nach Meinung von Keefe, Bruyette & Woods um 35 Prozent steigen, sollte ein Deal aber ausfallen, auch 20 Prozent verlieren.

In der zweiten Reihe erholten sich Thyssenkrupp um 1,8 Prozent. Der Konzern will die Marine-Sparte an die Börse bringen. In der vierten Reihe machten Datagroup einen Satz um 12,3 Prozent. Das Unternehmen will zur Steigerung des Shareholder Value unter anderem eigene Aktien zurückkaufen und möglicherweise die Digitalisierungstochter Almato abspalten und an die Börse bringen.

Eine erneute Gewinnwarnung warf Sto zurück. Der Kurs des Bauzulieferers fiel um 5,4 Prozent. Der Dämmungsspezialist hatte seine Jahresprognose zum zweiten Mal binnen vier Monaten gekappt.

Formycon zogen um 0,2 Prozent an. Für das Biotechnologieunternehmen stehen nach der Marktzulassung der FDA für ein Mittel gegen Netzhauterkrankungen auch in Europa die Chancen für eine Zulassung gut. Ein Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur hat das Präparat empfohlen.

Delivery Hero hat Details zu dem geplanten Börsengang von Talabat bekannt gegeben. Die Preisspanne für die Talabar-Papiere wurden auf 1,50 bis 1,60 Dirham festgelegt. Innerhalb der Bezugsfrist, die am 19. November 2024 beginnen wird, und planmässig am 28. November 2024 enden soll, werden Investoren rund 3,5 Milliarden Aktien angeboten. Abhängig vom endgültigen Angebotspreis werde der Bruttoerlös zwischen 5,2 bis 5,6 Milliarden Dirham liegen, also etwa 1,4 bis 1,5 Milliarden Dollar. Delivery Hero verloren 4 Prozent - die Aktionäre dürften auf eine etwas ambitioniertere Bewertung gehofft haben.

Brookfield prüft angeblich Kaufgebot für Grifols

Mit Abschlägen von 2,1 Prozent auf 10,90 Euro reagierten Grifols auf ein angebliches Übernahmeangebot von rund 7 Milliarden Euro für den spanischen Blutplasmaspezialisten. Wie El Confidencial schreibt, plane Brookfield ein Angebot von 10,50 Euro pro Grifols-Aktie. Das liegt unter dem Schlusskurs vom Freitag bei 11,12 Euro. Die Grifols-Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um 30 Prozent gefallen, nachdem der Hedgefonds Gotham City Research Anfang des Jahres Fragen zur Finanzberichterstattung des Unternehmens aufgeworfen hatte.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.786,25 -8,60 -0,2% +5,9%

Stoxx-50 4.260,41 -4,21 -0,1% +4,1%

Stoxx-600 502,84 -0,28 -0,1% +5,0%

XETRA-DAX 19.189,19 -34,60 -0,1%

FTSE-100 London 8.109,32 +45,71 +0,6% +4,3%

CAC-40 Paris 7.278,23 +8,60 +0,1% -3,5%

AEX Amsterdam 865,37 +2,87 +0,3% +10,0%

ATHEX-20 Athen 3.378,52 -24,57 -0,7% +8,2%

BEL-20 Bruessel 4.153,50 -6,64 -0,2% +12,0%

BUX Budapest 79.253,01 +1481,89 +1,9% +30,7%

OMXH-25 Helsinki 4.385,19 -20,38 -0,5% -2,4%

ISE NAT. 30 Istanbul 10.362,48 -1,41 -0,0% +29,2%

OMXC-20 Kopenhagen 2.268,60 -14,37 -0,6% -0,7%

PSI 20 Lissabon 6.428,13 -14,68 -0,2% +0,3%

IBEX-35 Madrid 11.674,80 +38,90 +0,3% +15,6%

FTSE-MIB Mailand 33.758,43 -433,36 -1,3% +12,7%

OBX Oslo 1.353,34 -1,26 -0,1% +13,4%

PX Prag 1.675,98 -0,22 -0,0% +18,5%

OMXS-30 Stockholm 2.506,91 -3,07 -0,1% +4,5%

WIG-20 Warschau 2.184,70 -4,05 -0,2% -6,8%

ATX Wien 3.570,29 +14,42 +0,4% +2,8%

SMI Zuerich 11.639,60 +12,56 +0,1% +4,5%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0586 +0,5% 1,0541 1,0544 -4,2%

EUR/JPY 163,85 +0,6% 163,01 163,31 +5,3%

EUR/CHF 0,9369 +0,2% 0,9355 0,9364 +1,0%

EUR/GBP 0,8362 +0,1% 0,8341 0,8348 -3,6%

USD/JPY 154,79 +0,1% 154,65 154,85 +9,9%

GBP/USD 1,2660 +0,3% 1,2638 1,2632 -0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2354 -0,1% 7,2497 7,2377 +1,6%

Bitcoin

BTC/USD 91.247,70 +2,0% 91.937,70 89.496,50 +109,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,86 67,02 +2,7% +1,84 -2,7%

Brent/ICE 73,04 71,04 +2,8% +2,00 -2,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 47,07 45,75 +2,9% +1,33 +20,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.609,13 2.563,20 +1,8% +45,93 +26,5%

Silber (Spot) 31,18 30,25 +3,1% +0,93 +31,2%

Platin (Spot) 968,40 942,72 +2,7% +25,68 -2,4%

Kupfer-Future 4,12 4,06 +1,5% +0,06 +4,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

