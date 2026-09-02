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Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa Aktie 121909511 / IT0005508921

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02.09.2026 09:49:40

MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Banken vorne mit hohen Renditen

Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa
11.36 EUR -0.14%
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DOW JONES--Europas Börsen sind mit kleinen Abgaben in den Handel am Mittwoch gestartet. Die Ölpreise ziehen weiter an, wenngleich nicht mehr so stark wie am Vortag. Die militärischen Schlagabtausche zwischen dem Iran und den USA setzen sich unvermindert fort. Brent geht in der Zwischenzeit bei knapp 95 Dollar das Fass um; damit rückt die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar wieder in Sichtweite. Die Rendite 10-jähriger Treasurys liegt in der Zwischenzeit bei 4,80 Prozent. Einige Strategen glauben, dass ein Niveau von 5 Prozent zu einem ernsten Problem für die Aktienmärkte werden könnte.

Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 25.878 Punkte, der Euro-Stoxx-50 sinkt um 0,1 Prozent auf 6.363 Stellen. Am Devisenmarkt tut sich wenig; der Euro geht bei 1,1577 Dollar um.

Die steigende Inflation setzt die Zentralbanken zunehmend unter Handlungsdruck. Am Morgen hat die neuseeländische Notenbank die Zinsen um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent erhöht. Eine Zinsanhebung durch die EZB in der kommenden Woche gilt als ausgemacht, eine Anhebung durch die US-Notenbank auf ihrer September-Sitzung wird von den Märkten nach der falkenhaften Rede von Fed-Chairman Kevin Warsh mit knapp 60 Prozent eingepreist. Am Nachmittag trifft die kanadische Zentralbank ihre geldpolitische Entscheidung.

"Die Stimmung unter den Investoren ist nicht grundsätzlich schlecht, sie werden nur vorsichtiger und schaffen Liquidität", heisst es bei CMC. An Wirtschaftsdaten steht am Nachmittag die Veröffentlichung der ADP-Arbeitsmarktdaten an. Erwartet wird für August ein Stellenaufbau von 47.000. Daneben veranstaltet Bayer einen Kapitalmarkttag zu Crop Science.

Mit Aufschlägen von 0,4 Prozent führen Banken die Gewinnerliste in Europa an. Die Branche ist ein Profiteur des hohen Renditeniveaus an den Anleihemärkten. Dieses treibt das Fixed Income Geschäft. Deutsche Bank gewinnen - auch gestützt durch eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs - 1,6 Prozent, Commerzbank 1 Prozent, ING 1,5 Prozent oder BBVA 0,8 Prozent. Tagesgewinner im DAX sind Adidas mit plus 2 Prozent nach einer Hochstufung durch Barclays.

Als grundsätzlich positiv wird im Handel der Verkauf des Geschäfts mit Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln und Mineralstoffen durch Nestle eingestuft. Die Sparte geht für 1 Milliarde Dollar an die Private-Equity-Gesellschaft Yellow Wood Partners. Nestle konzentriere sich damit verstärkt auf das Kerngeschäft, heisst es. Ganz überraschend komme die Ankündigung allerdings nicht. Das Nestle-Papier gibt 0,9 Prozent nach.

Für Gea geht es um 2,3 Prozent auf 65,30 Euro nach unten. Belastend wirkt nach Angaben aus dem Handel eine Platzierung von 5 Millionen Gea-Stücken. Diese sollen aus dem Besitz der Kuwait Investment Authority stammen. Die Titel sollen in einer Spanne zwischen je 64,85 Euro und 65,50 Euro angeboten worden sein.

Erwartungsgemäss reagiert die Hugo-Boss-Aktie nicht auf das überraschende Ende des Aktienrückkaufprogramms des Modekonzerns. Das erst am 8. September gestartete Programm wird bis auf Weiteres eingestellt. Die Entscheidung folgt auf die Mitteilung des grössten Aktionärs Frasers Group, die Mehrheit an dem Modekonzern übernehmen und die Unterstützung für Aufsichtsratschef Stephan Sturm überprüfen zu wollen. Im Handel sieht man den Gebotspreis von Frasers von 38 Euro je Aktie als Boden für das Papier. Hugo Boss gewinnen 0,3 Prozent auf 39,13 Euro.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.362,50 -0,1 -6,48 6.368,98 9,9

Stoxx-50 5.399,86 -0,2 -9,90 5.409,76 9,8

DAX 25.878,09 -0,4 -92,02 25.970,11 5,7

MDAX 31.900,03 -0,9 -273,23 27.039,42 4,2

TecDAX 4.006,94 -0,4 -17,91 3.091,28 10,6

SDAX 18.573,39 -0,8 -157,05 13.062,07 8,1

FTSE 10.759,85 -0,3 -29,43 10.789,28 8,3

CAC 8.280,67 -0,3 -21,18 8.301,85 1,6

SMI 14.299,89 -0,2 -34,90 14.334,79 7,8

ATX 6.769,87 +0,2 11,68 6.758,19 27,1

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1577 -0,1 -0,0015 1,1592 1,1595

EUR/JPY 184,8 -0,5 -0,8700 185,67 185,5900

EUR/CHF 0,9411 +0,1 0,0005 0,9406 0,9408

EUR/GBP 0,8569 -0,1 -0,0008 0,8577 0,8566

USD/JPY 159,61 -0,4 -0,5600 160,17 160,0400

GBP/USD 1,3508 -0,1 -0,0007 1,3515 1,3529

USD/CNY 6,7219 +0,0 0,0017 6,7202 6,7202

USD/CNH 6,7237 +0,0 0,0016 6,7221 6,7213

AUS/USD 0,7144 0,0 0,0000 0,7144 0,7154

Bitcoin/USD 77.548,01 +0,2 119,26 77.428,75 77.804,24

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,95 -0,3 -0,27 90,22

Brent/ICE 94,91 +0,3 0,26 94,65

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.324,04 -0,1 -4,56 4.328,60

Silber 63,98 -0,4 -0,27 64,25

Platin 1.733,33 -0,4 -6,84 1.740,17

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 03:49 ET (07:49 GMT)

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Long 13’415.74 13.99 SVBOKU
Long 12’857.59 8.90 BSUR4U
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