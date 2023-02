MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - AMS-Osram brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Dienstag mit kleinen Abgaben in den Handel gestartet. An der Gemengelage hat sich über Nacht kaum etwas geändert. Die zuletzt wieder gestiegenen Zinserwartungen drücken auf die Stimmung. Anleihen bieten mit ihren Zinsen eine Alternative für Investoren, auch mit Blick auf die niedrigen Risikoprämien bei Aktien. In der Nacht hatte die Notenbank von Australien die Leitzinsen angehoben, begleitet von falkenhaften Kommentaren. Im frühen Geschäft stehen zudem Einzeltitel nach Geschäftszahlen im Blick. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 15.328 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 4.210 nach oben.

Nun wird auf Fed-Chef Jerome Powell geblickt, seine Rede im Economic Club of Washington wird für 17:00 Uhr MEZ erwartet. Anleger werden nach Hinweisen auf die Reaktion der Zentralbank auf die US-Arbeitsmarktzahlen am vergangenen Freitag suchen. Das Hauptaugenmerk werde darauf liegen, ob Powell die Ansicht der Zentralbank unterstreiche, dass kurzfristige Zinssätze bei mehr als 5 Prozent ihren Höhepunkt erreichten, sagt Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank, im Vergleich zur aktuellen Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent.

"Es darf spekuliert werden, ob Powell den starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag zum Anlass nimmt, um Zinssenkungen in diesem Jahr eine noch klarere Absage zu erteilen. Wenn die Börsen anfangen, nach dem Ende der Erhöhungen einen konstant hohen Zins einzupreisen, dann dürfte das sowohl am Aktien- als auch am Rentenmarkt schmerzhaft werden", kommentiert der Vermögensverwalter QC Partners.

Ionos veröffentlicht Ausgabepreis

Das Wachstum in Deutschland wird irgendwo nahe null erwartet, mehrheitlich wird von einer Stagnation gesprochen. In dem Umfeld, das nicht wirklich für Börsengänge spricht, wagt Ionos den IPO. Die Spanne wurde am Vortag auf 18,50 zu 19,50 Euro gesenkt, im Tagesverlauf soll der Ausgabepreis veröffentlicht werden, gefolgt von dem ersten Handelstag am Mittwoch.

Der Ausblick von AMS-Osram wird im Handel als belastend gewertet. Der Spezialist für Licht und optische Sensorik erwartet eine schwache Nachfrage in wichtigen Märkten, die Umsatz und Marge im ersten Quartal belasten dürfte. Die Geschäftszahlen zum vierten Quartal hätten die Markterwartung minimal verfehlt, heisst es zudem. Die Aktie bricht im frühen Geschäft gleich um 14,5 Prozent ein.

Keine Neuigkeiten kann die Citigroup in den Kommentaren von Siemens Energy zur geplanten Kapitalerhöhung (KE) von "bis zu" 1,5 Milliarden Euro ausmachen. Dies entspreche früheren Aussagen. Angesichts des besseren Cashflows in den vergangenen Quartalen dürfte sich das Interesse der Investoren in der Telefonkonferenz vor allem um die Frage drehen, ob die KE geringer ausfallen könnte. Dennoch gibt das Papier zunächst 1,7 Prozent nach.

Für Teamviewer geht es gleich um 13 Prozent nach oben. Die für 2023 in Aussicht gestellten "Billings" (abgerechnete Umsätze) lägen über der Konsensschätzung, die Mitte der EBITDA-Prognosespanne impliziere eine Anhebung der entsprechenden Konsensschätzung um 1 Prozent, so RBC.

BP erhöht Aktienrückkaufprogramm

BP ziehen im frühen Geschäft um 3,8 Prozent an. Und dies, obgleich der Nettogewinn mit 4,8 Milliarden Dollar unter der Konsensschätzung von 5 Milliarden ausgefallen ist. Stützend wirken die um 10 Prozent angehobene Dividende sowie das auf 2,75 Milliarden Dollar angehobene Aktienrückkaufprogramm im ersten Quartal. Die Schätzung von RBC Capital Markets liegt bei lediglich 2 Milliarden Dollar.

Während die Analysten von Jefferies die Geschäftszahlen zum Schlussquartal der BNP Paribas (+1,2%) als "unspektakulär" einstufen, werten sie den Ausblick auf 2025 sowie den Aktienrückkauf positiv. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital soll 2025 etwa 12 Prozent betragen, was leicht oberhalb des Konsens liege. Neben dem Aktienrückkauf in Höhe von 5 Milliarden Euro plant die Bank eine Dividende von 3,90 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von rund 6 Prozent entspreche.

Das Schwergewicht Linde wird zum letzten Mal als DAX-Konzern die Quartalsergebnisse veröffentlichen, bevor die Gesellschaft am 27. Februar den Deutschen Aktienindex verlassen wird. Als Branchenführer dürfte Linde keine Probleme gehabt haben mit der Durchsetzung von deutlichen Preiserhöhungen bei Kunden. Dazu sollte das Nordamerika-Geschäft weiterhin in der Bilanz glänzen. Linde wird die Ergebnisse um 12.00 Uhr MEZ veröffentlichen. Der Kurs gibt mit dem Markt 0,2 Prozent ab.

