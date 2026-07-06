MÄRKTE EUROPA/Keine grossen Themen zum Wochenstart

DOW JONES--Wenig verändert werden Europas Börsen am Montagmorgen erwartet. Die Vorgaben aus Asien sind uneinheitlich, grosse Themen stehen noch nicht an. Mit Spannung wird am Nachmittag auf den ISM-Service-Index aus den USA geblickt. Er gilt auch als einer der wichtigen Barometer für den Arbeitsmarkt , da die meisten Amerikaner im Dienstleistungsbereich arbeiten. In Deutschland wird auf den Sentix-Index geachtet, der als Vorbote des Ifo-Indikators gilt.

Die steigende Marktbreite weg von den wenigen KI-Aktien kommt indes gut an. Besonders der exportlastige DAX-Index folgt den gesunden Vorgaben des S&P-500 ex KI-Aktien. Marktteilnehmer beobachten diesen genau, da die grossen Indizes allesamt durch die enorme Gewichtung der KI-Aktien verzerrt sind.

Allerdings sei die jüngste Erholung in den Sektoren Gesundheitswesen, Industrie und Finanzen "noch nicht genug, um eine gesunde Rotation auszurufen", meint Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management: "Eine echte Rotation ist, wenn Kapital von einem Teil des Marktes in einen anderen fliesst, ohne die Möbel zu verrücken. Was wir letzte Woche sahen, fühlte sich eher so an, als ob alle gleichzeitig einen überfüllten Raum verlassen und hoffen, dass der Flur breit genug ist".

Etwas ruhiger ist es um den Iran-US-Krieg geworden. Beim Öl schlagen mittlerweile sogar wieder Opec-Meldungen durch. So gibt der Ölpreis nach der Ankündigung, die Fördermenge erneut zu erhöhen, nach. Gold sinkt im asiatischen Handel leicht. Gleichwohl dürften schwächere US-Arbeitsmarktdaten und niedrigere Energiepreise Anleger dazu veranlassen, ihre Wetten auf Zinserhöhungen der Fed zurückzuschrauben, so das globale Wirtschafts- und Marktforschungsteam von UOB. Nicht verzinsliche Anlagen wie Gold werden typischerweise durch ein Umfeld höherer Zinsen belastet.

Leicht positiv für das Sentiment zur Aktie von Continental werten Händler die Ankündigung der Sonderdividende aus dem Verkauf der Sparte Contitech. "Das ist alles wie erwartet, nachdem der Verkaufsprozess abgeschlossen worden ist, aber die geplante Ausschüttung liegt eher im oberen Bereich der Schätzungen", sagt ein Händler. Conti will rund 2,5 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausschütten.

===

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:00

EUR/USD 1,1427 -0,1 -0,0008 1,1435 1,1441

EUR/JPY 185,21 +0,4 0,6800 184,5300 184,5400

EUR/CHF 0,9197 +0,2 0,0015 0,9187 0,9189

EUR/GBP 0,8566 0,0 0,0000 0,8566 0,8565

USD/JPY 162,06 +0,4 0,6900 161,3700 161,2800

GBP/USD 1,3338 -0,1 -0,0013 1,3351 1,3357

USD/CNY 6,7883 +0,1 0,0086 6,7797 6,7797

USD/CNH 6,7918 +0,1 0,0077 6,7841 6,7838

AUS/USD 0,6931 -0,1 -0,0009 0,6940 0,6934

Bitcoin/USD 63.035,62 +0,5 337,66 62.697,96 62.128,67

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 69,07 +0,6 0,38 68,69

Brent/ICE 72,09 -0,0 -0,03 72,12

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.148,29 -0,6 -27,09 4.175,38

Silber 61,71 -1,1 -0,69 62,40

Platin 1.635,95 -0,1 -2,02 1.637,97

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)