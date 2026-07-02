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02.07.2026 08:02:39

MÄRKTE EUROPA/Kaum veränderte Eröffnung voraus

KION GROUP
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DOW JONES--Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Donnerstag starten. Am Umfeld hat sich wenig getan. Dem DAX fällt es weiter schwer, die Marke von 25.000 Punkten zu halten. "Immer wenn Anleger darauf hoffen, dass der Weg jetzt frei sein und der deutsche Leitindex nachhaltig über die runde Marke springen könnte, ziehen aus einer Richtung dunkle Wolken auf", heisst es bei CMC.

Nach einem Vortagesschluss von 25.040 Punkten könnte der DAX mit leichten Aufschlägen in den Handel starten - geprägt durch Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Der Ölpreis gibt am Morgen weiter nach. Brent notiert nur noch knapp über der Marke von 70 Dollar das Fass.

Höhepunkt des Tages ist die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten für Juni. Hier wird ein Anstieg der Zahl der Beschäftigten von 115.000 erwartet. Die Arbeitslosenquote soll bei 4,3 Prozent verharren. Die am Vortag veröffentlichten ADP-Daten waren etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Private Unternehmen schufen im Juni netto 98.000 Stellen, Ökonomen hatten mit 110.000 neu geschaffenen Stellen gerechnet.

Die Nachrichtenlage ist weiter sehr dünn. Bayer bündelt ihr US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Einheit. Die Ruveon LLC soll als Teil des Bayer-Konzerns ihren Sitz in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri haben und von Preisgestaltung und Markteinführungsstrategien bis hin zu Produktion und Logistik für alle Aspekte des US-Glyphosatgeschäfts zuständig sein. Als eigenständige Einheit könne Ruveon agiler handeln. Auf Tradegate werden die Titel 1,4 Prozent fester gehandelt.

Im Handel ist von einem positiv aufgenommenen nachbörslichen Pre-Close-Call von Continental die Rede. Offenbar sei das zweite Quartal solide verlaufen. Das Unternehmen habe sich zudem zuversichtlich geäussert, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Aktie könnte mit leichten Aufschlägen auf die Vorabinformationen reagieren, heisst es. Am Vormittag veranstaltet Kion einen Pre-Close-Call.

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DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30

EUR/USD 1,1386 +0,1 0,0010 1,1376 1,1393

EUR/JPY 184,82 -0,1 -0,1300 184,9500 185,0200

EUR/CHF 0,9205 -0,1 -0,0005 0,9210 0,9207

EUR/GBP 0,8564 -0,1 -0,0005 0,8569 0,8576

USD/JPY 162,31 -0,2 -0,2500 162,5600 162,3800

GBP/USD 1,3293 +0,2 0,0022 1,3271 1,3280

USD/CNY 6,786 -0,1 -0,0082 6,7942 6,7942

USD/CNH 6,7884 -0,1 -0,0062 6,7946 6,7937

AUS/USD 0,6893 +0,0 0,0002 0,6891 0,6903

Bitcoin/USD 60.457,39 +0,6 379,52 60.077,87 60.248,76

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 67,93 -1,0 -0,65 68,58

Brent/ICE 70,85 -1,0 -0,72 71,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.068,69 +1,0 38,80 4.029,89

Silber 59,91 +1,3 0,77 59,14

Platin 1.612,37 +2,3 35,50 1.576,87

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 02:02 ET (06:02 GMT)

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