MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Keine Vorschussorbeeren für Kriegsende

DOW JONES--Wenig verändert sind die europäischen Börsen am Freitag aus dem Handel gegangen. Die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran stützte. Die Positionen lägen "eng beieinander", erklärte US-Vizepräsident J.D. Vance. Entsprechend kam der Brent-Ölpreis um 1,8 Prozent zurück. Aktuell würden nun beide Seiten darauf warten, dass die andere Seite einem Vertrag zustimme, berichtete CNN.

Die sich ständig ändernde Lage wurde im Handel mit Zurückhaltung aufgenommen. Man wolle erst konkrete Fakten sehen, hiess es. In den USA freuten sich hingegen die Börsen über einen deutlich besseren Einkaufsmanager-Index Chicago, der aber in Europa kaum nachhaltig für positive Impulse sorgte. "Die US-Wirtschaft brummt noch stärker als gedacht", sagte ein Händler. Vor allem die Komponente der Auftragseingänge sprang auf ein mehr als Vierjahreshoch.

Der DAX zeigte sich davon unberührt und schloss knapp im Plus bei 25.105 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 ging 0,1 Prozent tiefer bei 6.051 Zählern aus dem Handel. Auch Aufschläge im Banksektor von 0,5 Prozent halfen dem Index kaum auf die Sprünge. Leichten Druck gab es angesichts gesunkener Ölpreise auf Energiewerte, die rund 1,0 Prozent nachgaben. Der Technologiesektor stieg 0,4 Prozent. Hier stützten Geschäftszahlen von Dell. Der Computerhardware-Hersteller sprach von einem rasanten Wachstum bei KI-Servern für Rechenzentren. Die Aktien haussierten in den USA. In Deutschland zogen Branchenwerte wie Siltronic um 9,2 Prozent an, Infineon um 1,3 Prozent.

Zudem standen Inflationsdaten aus der Eurozone in Fokus: Unter anderem legten die Preise in Frankreich im Mai um 2,8 Prozent zu. Überraschend war aber in Deutschland der Rückgang auf 2,6 nach 2,9 Prozent im Vormonat binnen Jahresfrist. Volkswirtin Ulrike Kastens vom Vermögensverwalter DWS führte dies vor allem auf den Tankrabatt zurück, unter anderem sank der Dieselpreis um fast 11 Prozent. "Positiv ist, dass es auch im Euroraum bisher keine Anzeichen für zunehmende indirekte Preiseffekte gibt", sagte Kastens. Um eine erste Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent dürfte die EZB aber nicht herumkommen.

Am deutschen Markt haussierten CTS Eventim nach Erstquartalszahlen um 10,7 Prozent. Diese waren nach Einschätzung von Baader herausragend ausgefallen. Vivendi sprangen in Paris um 3,3 Prozent. Positive Gerichtssignale stützten - nach der grossen Zerlegung des alten Konzerns muss den aktuellen Minderheitsaktionären wohl doch noch ein Pflichtangebot unterbreitet werden. Der ehemalige Medienkonzern war Ende 2024 zerschlagen worden in den TV-Sender Canal+, die Werbeagentur Havas, den Verlag Louis Hachette und den Restbestand Vivendi.

Siemens Energy setzen die seit Tagen andauernde Korrektur fort. Im Händler verwiesen auf die hohe Aktienbewertung, die den Energieausrüster in die Nähe von Chip-Werten gebracht habe. Die Aktien verloren 2,1 Prozent.

Mit optischen Minuszeichen zeigten sich viele Aktien wegen ihrer Dividendenausschüttung: So unter anderem Deutsche Bank, IVU Traffic, Kion und Springer Nature.

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Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.051 -0,1 +4,6

Stoxx-50 5.191 +0,1 +5,5

Stoxx-600 626 +0,1 +5,6

DAX 25.105 +0,1 +2,5

FTSE-100 London 10.426 -0,2 +5,0

CAC-40 Paris 8.189 -0,1 +0,5

AEX Amsterdam 1.037 -0,2 +9,0

ATHEX-20 Athen 5.959 +1,1 +11,4

BEL-20 Brüssel 5.603 -0,4 +10,3

BUX Budapest 131.453 +2,4 +18,4

OMXH-25 Helsinki 6.509 -0,6 +14,1

OMXC-20 Kopenhagen 1.539 +0,5 -4,3

PSI 20 Lissabon 9.088 -0,1 +10,0

IBEX-35 Madrid 18.279 +0,5 +5,6

FTSE-MIB Mailand 49.825 +0,4 +10,9

OBX Oslo 1.960 -0,9 +22,7

PX Prag 2.522 +1,0 -6,1

OMXS-30 Stockholm 3.124 +0,5 +8,4

WIG-20 Warschau 137.007 +0,6 +16,2

ATX Wien 6.042 +1,8 +13,4

SMI Zürich 13.505 +0,3 +1,8

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 19:29

EUR/USD 1,1674 +0,2 0,0023 1,1651 1,1651

EUR/JPY 185,87 +0,2 0,3600 185,51 185,5300

EUR/CHF 0,912 -0,1 -0,0012 0,9132 0,9132

EUR/GBP 0,8666 +0,0 0,0002 0,8664 0,8667

USD/JPY 159,21 -0,0 -0,0200 159,23 159,2100

GBP/USD 1,3468 +0,2 0,0025 1,3443 1,3440

USD/CNY 6,7662 -0,2 -0,0134 6,7796 6,7796

USD/CNH 6,7616 -0,2 -0,0110 6,7726 6,7726

AUS/USD 0,7189 +0,4 0,0026 0,7163 0,7164

Bitcoin/USD 73.761,89 +0,4 289,21 73.472,68 73.277,82

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,76 -1,3 -1,14 88,9

Brent/ICE 92,03 -1,8 -1,68 93,71

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.567,79 +1,7 75,86 4.491,93

Silber 75,65 +0,0 0,01 75,64

Platin 1.919,26 -0,2 -3,49 1.922,75

(Angaben ohne Gewähr)

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May 29, 2026 12:22 ET (16:22 GMT)