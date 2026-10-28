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28.10.2026 13:28:40

MÄRKTE EUROPA/Kaum bewegt vor US-Zinsentscheidung am Abend

thyssenkrupp
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DOW JONES--Insgesamt Wenig verändert zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwochmittag. Wie das Wall Street Journal berichtet, sollen die USA mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert haben, sich nach den US-Zwischenwahlen Anfang November auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz einzustellen. Das bremst die Kauflaune, auch warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. Der Brent Ölpreis zieht auf über 115 Dollar das Fass an, die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihe steigt leicht auf 5,01 Prozent. Der DAX erhöht sich um 0,2 Prozent auf 25.632 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt dagegen um 0,1 Prozent auf 6.160 Punkte nach. Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro mit 1,1135 Dollar leicht besser.

Es gilt als ausgemacht, dass die Fed das aktuelle Leitzinsniveau bestätigen wird. "Normalerweise würde man an der Stelle sagen, entscheidend ist der Ausblick. Allerdings wird Kevin Warsh hier Anleger und Börsen wohl ganz bewusst im Unklaren lassen", heisst es bei QC Partners. Die Wahrscheinlichkeit einer Dezember-Erhöhung wird aktuell mit 90 Prozent eingepreist.

Davor setzt vor allem die Berichtssaison Akzente. SK Hynix hat sehr gute Geschäftszahlen vorgelegt, was Technologieaktien Auftrieb verleiht. Am Abend berichten zudem die Technologiegiganten Alphabet und Microsoft. Anleger interessiert dabei vor allem die Frage, ob der KI-Investitionsboom weiterhin in Takt ist. Aber auch in Europa legen zahlreiche Schwergewichte Geschäftszahlen vor. Siemens Energy gewinnen 4,3 Prozent, Infineon 2,0 Prozent, Aixtron 2,8 Prozent oder ASML 1,2 Prozent.

Die Deutsche Bank (+4%) hat überzeugende Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Sie steigerte den Gewinn trotz einer schwächeren Investmentbank und einer deutlich erhöhten Risikovorsorge und schlug die Markterwartungen klar. Die Vermögenstochter DWS (-1,4%) entwickelte sich auf der Ergebnisseite zwar nicht so zufriedenstellend, hat aber sehr starke Nettomittelzuflüsse ausgewiesen. "Das ist eigentlich wichtiger", heisst es im Handel.

BASF hat ordentliche Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Diese haben auf der Umsatzseite die Erwartungen geschlagen. Das um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA kletterte um 15 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro und übertraf damit den Marktkonsens von knapp 1,5 Milliarden. Allerdings wird der Ausblick auf das vierte Quartal von Analysten als schwächlich beschrieben. BASF verlieren 0,2 Prozent.

Das organische Wachstum von Symrise von 5,3 Prozent im dritten Quartal hat laut Jefferies die Konsensschätzung um 30 Basispunkte geschlagen. Aber ein nicht überzeugender Ausblick auf das vierte Quartal schickt die Aktie um 10,1 Prozent in den Keller.

Traton liegen 0,5 Prozent im Plus. Einige Schlüsselparameter haben laut Bernstein im dritten Quartal nicht ganz überzeugt. JP Morgan sieht aber eine Verbesserung der Dynamik im abgelaufenen Quartal, da sich der stärkere Auftragsbestand aus den Vorquartalen nun in Auslieferungen niederschlage. Die endgültigen Drittquartalszahlen von Mercedes-Benz setzen keine grossen Akzente mehr - das Papier steigt um 0,9 Prozent.

Während das Gesamtergebnis von Unilever laut RBC zufriedenstellend ausgefallen ist, so sei das dritte Quartal doch eins der zwei Geschwindigkeiten gewesen. Die Prognose für das Volumenwachstum im Gesamtjahr wurde leicht von "rund 3 Prozent" auf "mindestens 3 Prozent" angehoben. Das reicht den Anlegern offenbar nicht. Unilever fallen um 3,4 Prozent, für Henkel geht es 0,6 Prozent nach unten.

Das flächenbereinigte Umsatzwachstum von Danone (+1,7%) hat laut JP Morgan mit 4,0 Prozent die Konsensprognose von 3,7 Prozent geschlagen. Die Werte dürften zur Beruhigung der Anleger mit Blick auf die wichtigsten Ertragssäulen von Danone beitragen, heisst es.

Der von Thyssenkrupp abgespaltene Werkstoffhändler TK Accelis feiert am Mittwoch sein Börsendebüt und wird bis Handelsende im MDAX geführt. Der erste Kurs lag bei 27,80 Euro, aktuell liegt der Kurs bei 30 Euro. Die Aktionäre von Thyssenkrupp hatten für jeweils 20 Aktien ein Accelis-Papier erhalten. Thyssenkrupp geben entsprechend nach.

===

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.159,93 -0,1 -4,76 6.164,69 6,4

Stoxx-50 5.356,60 -0,3 -14,81 5.371,41 8,9

DAX 25.631,73 +0,2 40,96 25.590,77 4,7

MDAX 30.463,05 -0,1 -32,42 27.039,42 -0,5

TecDAX 4.102,51 +0,2 9,87 3.091,28 13,2

SDAX 18.442,73 +0,4 69,67 13.062,07 7,4

FTSE 10.670,08 -0,2 -16,46 10.686,54 7,4

CAC 7.889,11 +0,0 1,97 7.887,14 -3,2

SMI 14.514,32 -0,6 -83,31 14.597,63 9,4

ATX 6.435,19 +0,1 5,56 6.429,63 20,8

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:43

EUR/USD 1,1135 +0,1 0,0013 1,1122 1,1139

EUR/JPY 175,8 +0,1 0,1000 175,7 175,8700

EUR/CHF 0,9235 +0,1 0,0013 0,9222 0,9224

EUR/GBP 0,8375 +0,2 0,0017 0,8358 0,8364

USD/JPY 157,88 -0,0 -0,0600 157,94 157,8600

GBP/USD 1,3292 -0,1 -0,0011 1,3303 1,3313

USD/CNY 6,6663 0,0 0,0003 6,6660 6,6660

USD/CNH 6,664 -0,0 -0,0007 6,6647 6,6641

AUS/USD 0,7036 +0,2 0,0012 0,7024 0,7032

Bitcoin/USD 80.932,25 +0,3 227,75 80.704,50 80.603,34

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,78 +1,9 1,88 99,9

Brent/ICE 115,19 +1,2 1,31 113,88

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.052,66 -0,1 -5,14 4.057,80

Silber 53,89 -0,9 -0,47 54,36

Platin 1.547,25 +0,5 6,97 1.540,28

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 08:29 ET (12:29 GMT)

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Short 15’494.16 13.90 SNBC4U
Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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