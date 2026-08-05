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Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

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05.08.2026 09:54:39

MÄRKTE EUROPA/Hausse geht weiter - Fresenius mit guten Zahlen gesucht

Fresenius
43.81 CHF 0.24%
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DOW JONES--Die europäischen Börsen bleiben am Mittwoch zunächst auf Rekordjagd. Das Umfeld zeigt sich weiterhin positiv. Die Ölpreise notieren wieder unter 80 Dollar das Fass. Laut US-Finanzminister Scott Bessent stehen die USA und der Iran unmittelbar vor der Einigung auf eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus. Nachbörslich in den USA negativ aufgenommene Quartalszahlen von SpaceX und AMD tun der guten Stimmung keinen Abbruch. In beiden Fällen fielen die Geschäftszahlen besser als von Analysten erwartet aus. Bei AMD belastete, dass SpaceX künftig bei Nvidia statt bei AMD Chips kauft. Bei SpaceX haben sich die Investoren offenbar an den hohen KI-Investitionsplänen gestört.

Der DAX steigt 0,4 Prozent auf 26.316 Punkte und markiert ein weiteres Allzeithoch. Charttechniker sehen Anschlusspotenzial im DAX bis zunächst 27.000 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent nach oben. An den Anleihemärkten geben die Renditen leicht nach, was grundsätzlich positiv für die Aktienmärkte ist.

Laut CMC ist die relative Stärke des DAX in den vergangenen Tagen bemerkenswert. Geschuldet sei dies vor allem der hohen Nachfrage gerade von ausländischen Investoren. "Im Gegensatz zu vielen US-Unternehmen sind die deutschen Anteilsscheine günstiger bewertet. Viele Anleger wurden in der aktuellen Sommersaison aber auch schlicht auf dem falschen Fuss erwischt und müssen nun den Kursen hinterherlaufen", heisst es. Zudem stützen überwiegende ordentliche Quartalszahlen und -ausblicke.

Mit Blick auf den Geschäftsbericht von Siemens Energy (+1,2%) ist im Handel von starken Geschäftszahlen die Rede. Sowohl auf der Umsatz- wie auch der Ergebnisseite seien die Erwartungen geschlagen worden. Als besonders stark hebt ein Teilnehmer den Auftragseingang hervor. Dieser stieg um 8,5 Prozent auf 17,9 Milliarde Euro - das sind rund eine Milliarde mehr als vom Markt erwartet. Wermutstropfen sei der nur bestätigte Ausblick, an diesem könnten sich einige Anleger stören.

Die Fresenius-Aktie kommt nach Zweitquartalszahlen sogar auf ein Plus von 5,1 Prozent. Das organische Wachstum liege 100 Basispunkte über der Prognose, das EBIT 4 Prozent sowie der Gewinn 5 Prozent, befindet JP Morgan. Die Anhebung der Gewinnprognose dürfte Aufwärtsrevisionen bei den Konsensschätzungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zur Folge haben, heisst es.

Infineon verlieren nach Veröffentlichung der Drittquartalszahlen dagegen 4,2 Prozent. Die Umsätze entsprechen laut Jefferies den Erwartungen, während die Margen auf Segmentebene diese leicht verfehlt hätten. Hauptbelastungsfaktor für die Aktie dürfte der Ausblick auf das vierte Quartal sein. Infineon stellt eine Segmentmarge von 23 Prozent in Aussicht, was klar unter der Erwartung von 24,4 Prozent liegt.

Novo Nordisk (-3,9%) hat deutlich über den Erwartungen liegende Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Laut JP Morgan liegt der bereinigte Umsatz 10 Prozent über den Schätzungen und der bereinigte operative Gewinn 16 Prozent darüber. Stören dürften sich die Anleger an nur im Rahmen der Erwartungen liegenden Zahlen für Ozempic und die orale Form von Wegovy.

Trotz solider Geschäftszahlen geben Vonovia um 1,7 Prozent nach. Wie JP Morgan anmerkt, gestalten sich die Kapitalmarktaktivitäten weiterhin schwierig mit geringeren Umsätzen bei wiederkehrenden Verkäufen. Das Management habe angemerkt, dass das Umfeld für Verkäufe herausfordernd bleibe - ein wesentlicher Pfad für den Verschuldungsabbau, worauf das Hauptaugenmerk der Investoren gerichtet bleibe.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.501,76 +0,2 15,06 6.486,70 12,3

Stoxx-50 5.509,74 +0,1 3,96 5.505,78 12,0

DAX 26.315,51 +0,4 113,16 26.202,35 7,5

MDAX 32.687,69 +0,4 127,78 27.039,42 6,8

TecDAX 3.971,66 -0,3 -10,32 3.091,28 9,7

SDAX 18.686,17 +0,3 46,74 13.062,07 8,8

FTSE 10.918,21 +0,4 38,83 10.879,38 9,9

CAC 8.679,31 +0,1 12,68 8.666,63 6,5

SMI 14.495,88 +0,2 32,65 14.463,23 9,3

ATX 6.661,08 +0,1 4,07 6.657,01 25,0

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:10

EUR/USD 1,1537 +0,1 0,0008 1,1529 1,1521

EUR/JPY 181,93 +0,0 0,0700 181,86 181,5000

EUR/CHF 0,9334 +0,1 0,0007 0,9327 0,9320

EUR/GBP 0,8569 -0,0 -0,0003 0,8572 0,8566

USD/JPY 157,69 -0,0 -0,0300 157,72 157,5400

GBP/USD 1,3459 +0,1 0,0011 1,3448 1,3443

USD/CNY 6,7473 -0,1 -0,0059 6,7532 6,7532

USD/CNH 6,7473 0,0 -0,0003 6,7476 6,7470

AUS/USD 0,7043 -0,0 -0,0001 0,7044 0,7035

Bitcoin/USD 64.028,00 -0,4 -282,87 64.310,87 64.029,33

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 76,12 +0,5 0,35 75,77

Brent/ICE 80,07 +0,9 0,71 79,36

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.165,45 +2,2 89,44 4.076,01

Silber 61,74 +3,8 2,23 59,51

Platin 1.772,68 +2,2 38,15 1.734,53

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

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August 05, 2026 03:55 ET (07:55 GMT)

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