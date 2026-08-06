Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9338 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’341 2.4%  Bitcoin 52’418 0.4%  Dollar 0.8078 -0.6%  Öl 82.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Angriff auf NVIDIA: AMD sichert sich neuen KI-Player - Aktie schwächer
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren
Suche...
ETF Sparplan

Commerzbank Aktie 21267954 / US2025976059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.08.2026 18:11:39

MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Unternehmen liefern

Commerzbank
39.40 EUR 1.55%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Donnerstag mit leichten Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 26.140 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,4 Prozent nach oben. Nach der Rally der vergangenen Tage fehlte den Indizes die Kraft für mehr. Die Hoffnung nimmt zu, dass bald eine Einigung zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus erzielt werden könnte. Iran und Oman finalisierten einen Vertragsentwurf zur Wiedereröffnung des für den Öltransport wichtigen Seeweges, der Teheran die Aufsicht über Schiffe, die in den Persischen Golf einfahren, gewährte, jedoch keine Erhebung von Maut- oder Servicegebühren erlaubte, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Daneben setzte die laufende Berichtssaison fortgesetzt positive Akzente.

Mit Aufschlägen von 6,3 Prozent führten Deutsche Telekom die Gewinnerliste im DAX mit grossem Abstand an. Hintergrund waren weniger die guten Geschäftszahlen, sondern das um bis zu 3 Milliarden Euro aufgestockte Aktienrückkaufprogramm. Aus Sicht von Berenberg ist dies ein klares Signal für die Kapitalallokation. "Aus unserer Sicht könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass ein Schritt hin zu einer Übernahme der Minderheitsanteile an T-Mobile US weniger wahrscheinlich wird, obwohl es dazu keine direkte Stellungnahme gibt", hiess es.

Bei Siemens liefen das Industrie- und das Infrastrukturgeschäft besser als gedacht. Allerdings fiel der Kurs um 4,5 Prozent. Der Enthusiasmus der Anleger für Siemens dürfte kurzfristig aufgrund des langsamen Zeitplans für die Abspaltung von Healthineers, der Unsicherheit bezüglich der makroökonomischen Nachfrage und der Risiken im Zusammenhang mit Software für künstliche Intelligenz weiterhin begrenzt sein, erläuterten die Analysten von RBC. Zudem scheine die Prognoseanhebung des deutschen Industriekonzerns weniger ausgeprägt zu sein als die der Wettbewerber.

Auch von Merck KGaA (+0,1%) und Qiagen (-0,6%) kamen gute Geschäftszahlen. Rheinmetall verloren 3,5 Prozent trotz besserer Zahlen. Der deutlich negative und schwächer als erwartet ausgefallene Free Cashflow ist laut der DZ Bank nicht überzubewerten, er beruhe auf weiterhin hohen Investitionen für Kapazitätserweiterungen, dem notwendigen Vorratsaufbau für die Folgequartale und temporären Verschiebungen von Anzahlungen.

Kursgewinne von 3,9 Prozent verbuchten Henkel. Nach den schwachen Daten von Beiersdorf seien Anleger generell skeptischer gegenüber defensiven Werten geworden und hätten dieses Segment untergewichtet. Im Bereich Konsumprodukte sei es bei Henkel auch geringer als erwartet nach oben gegangen, "das Klebstoffgeschäft reisst aber alles raus", sagte ein Händler. Auch hier schienen die Erwartungen angesichts der schleppenden deutschen Konjunktur zu zaghaft gewesen zu sein.

RWE reagierten mit Aufschlägen von 2,2 Prozent auf die Einigung von RWE U.S. Offshore mit dem US-Innenministerium auf einen Vergleich, um rechtliche Ansprüche beizulegen und Pachten für Offshore-Windprojekte vor den Küsten von New York, Kalifornien und Louisiana zurückzugeben. Grund dafür ist die fehlende Genehmigungsfähigkeit dieser Standorte auf absehbare Zeit, in die RWE zuvor über eine Milliarde US-Dollar investiert hatte. Der Vergleich sieht nach Angaben von RWE Ausgleichszahlungen in Höhe von 1,22 Milliarden US-Dollar an den Essener Konzern vor.

Scout24 stürzten um 6 Prozent ab, Händler sprachen von einer leichten Enttäuschung über die operative Marge durch den jüngsten Zukauf in Spanien. Metzler attestierte hingegen solide Ergebnisse. Die Analysten sind der Meinung, dass die vom Unternehmen in Aussicht gestellte jährliche Wachstumsrate des EBITDA eine Bewertungsprämie gegenüber dem europäischen Classifieds-Sektor rechtfertige, die sich derzeit nicht im Aktienkurs zeige.

Die Aktien der Werbeagentur-Holding WPP schlossen über 28 Prozent höher. "Die meisten Fonds dürften hier völlig untergewichtet gewesen sein", sagte ein Händler. Die Aktien-Gewichtungen bei den Fonds dominierten derzeit die Kursrichtung. Bei WPP dürften sie nach Jahren schlechter Nachrichten auf einem Minimum gewesen sein, daher der Sprung. Die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal von WPP waren durchweg besser.

Zurich Insurance fielen nach Zahlenausweis um 3 Prozent, obwohl die Kommentare zu den Geschäftszahlen durchaus wohlwollend ausfielen. Dies betraf insbesondere das Segment Leben. Allerdings gab es kritische Stimmen zur Entwicklung des US-Geschäfts.

Die Aktien des Getränkeherstellers Diageo kamen auf ein Plus von 5,6 Prozent. Ein Händler sprach von weiter andauerndem Kaufdruck. Eine nur minimale Verbesserung von erwartet schlechten Daten reichte aus, "denn die Zeichen stehen auf Turnaround". So gingen die Verkäufe organisch zwar um 2,0 Prozent zurück, Analysten hatten aber mit bis zu 2,2 Prozent gerechnet. Als überraschend positiv unterstrich ein Händler das Wachstum in Afrika und Europa, das einen Teil der Schwäche in Nordamerika und Asien aufgefangen habe. Überdies legte die operative Marge um 116 Basispunkte zu, entsprechend stieg der organische Gewinn um 2,0 Prozent. Zusammen mit 1 Milliarde Dollar an Einsparungen reiche das für die Kursgewinne, so der Händler.

===

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.503 +0,4 +11,8

Stoxx-50 5.507 +0,1 +11,8

Stoxx-600 658 +0,2 +11,0

DAX 26.140 +0,1 +6,7

FTSE-100 London 10.888 -0,2 +9,6

CAC-40 Paris 8.669 +0,4 +6,4

AEX Amsterdam 1.111 +0,1 +16,8

ATHEX-20 Athen 6.694 -0,6 +25,1

BEL-20 Brüssel 5.776 -0,3 +13,7

BUX Budapest 148.086 -1,0 +33,4

OMXH-25 Helsinki 6.221 +0,3 +9,1

OMXC-20 Kopenhagen 1.567 +0,1 -2,6

PSI 20 Lissabon 9.176 +0,5 +11,0

IBEX-35 Madrid 20.057 +0,6 +15,9

FTSE-MIB Mailand 53.447 +0,4 +18,9

OBX Oslo 1.951 +0,4 +22,1

PX Prag 2.769 +1,3 +3,1

OMXS-30 Stockholm 3.327 -0,1 +15,4

WIG-20 Warschau 152.153 +0,7 +28,9

ATX Wien 6.704 +0,6 +25,9

SMI Zürich 14.552 -0,2 +9,7

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:15

EUR/USD 1,1520 -0,3 -0,0031 1,1551 1,1548

EUR/JPY 182,59 +0,2 0,3500 182,24 181,9800

EUR/CHF 0,9361 +0,4 0,0038 0,9323 0,9320

EUR/GBP 0,856 -0,2 -0,0018 0,8578 0,8572

USD/JPY 158,48 +0,5 0,7400 157,74 157,5400

GBP/USD 1,3455 -0,1 -0,0011 1,3466 1,3467

USD/CNY 6,7488 -0,0 -0,0009 6,7497 6,7497

USD/CNH 6,7506 +0,0 0,0025 6,7481 6,7476

AUS/USD 0,7028 -0,4 -0,0029 0,7057 0,7057

Bitcoin/USD 64.653,70 -0,2 -148,59 64.802,29 64.575,91

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 77,75 +3,4 2,53 75,22

Brent/ICE 82,43 +3,8 2,98 79,45

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.240,89 -0,1 -4,51 4.245,40

Silber 61,25 -1,3 -0,83 62,08

Platin 1.723,91 -0,6 -10,95 1.734,86

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 12:11 ET (16:11 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Commerzbank AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Commerzbank AG (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

20:35 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
20:31 Logo WHS Arbeitsmarkt-Schock: Fed muss reagieren? Palantir, SpaceX & DAX im Check
09:56 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Aufwind
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Starke Aufwärtsreaktion
06:00 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 SKUBAU
Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

20:35 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Commerzbank AG (spons. ADRs) 39.40 1.55% Commerzbank AG (spons. ADRs)
Commerzbank 35.50 0.14% Commerzbank
Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS) 29.30 0.00% Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
Deutsche Telekom AG 26.48 -0.86% Deutsche Telekom AG
Diageo plc 19.36 2.92% Diageo plc
Diageo PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs 84.00 4.35% Diageo PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs) 18.50 0.00% Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs)
Henkel KGaA St. 67.95 0.30% Henkel KGaA St.
Henkel KGaA Vz. 72.36 -0.60% Henkel KGaA Vz.
Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt 29.20 -0.68% Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt
Merck KGaA 129.55 -2.63% Merck KGaA
QIAGEN N.V. 33.90 0.30% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1’068.00 -5.82% Rheinmetall AG
RWE AG St. 51.12 -0.85% RWE AG St.
RWE AG (spons. ADRs) 56.00 0.00% RWE AG (spons. ADRs)
Scout24 67.85 -2.02% Scout24
Siemens AG (spons. ADRs) 140.00 2.94% Siemens AG (spons. ADRs)
Siemens AG 255.60 2.53% Siemens AG
WPP 2012 PLC (spons. ADRs) 23.80 5.31% WPP 2012 PLC (spons. ADRs)
WPP 2012 PLC 4.45 3.68% WPP 2012 PLC
Zurich Insurance AG (Zürich) 593.20 0.71% Zurich Insurance AG (Zürich)
Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs) 31.40 0.96% Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs)

Rheinmetall am 06.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Walmart Aktie News: Walmart gibt am Freitagabend nach
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie
Commerzbank-Aktie dennoch tiefer: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 32/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 32/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.