Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’476 0.2%  SPI 20’351 0.2%  Dow 53’417 0.3%  DAX 26’210 0.4%  Euro 0.9373 0.2%  EStoxx50 6’471 0.4%  Gold 4’636 -0.3%  Bitcoin 64’694 2.2%  Dollar 0.8040 0.2%  Öl 91.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
Gerresheimer-Aktie deutlich leichter: Interim-Chef Röhrhoff verlässt Konzern früher als geplant
Arbonia-Aktie tiefrot: Organisches Wachstum - operatives Ziel wegen SAP-Problemen gesenkt
SMG-Aktie springt an: Profitabilität gesteigert - Führungswechsel
Leonteq-Aktie klettert: Neuer VRP nominiert - Frey stellt Forderungen
Suche...
ETF Sparplan

Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 09:46:39

MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet trotz US-Sorgen - BIP stützt

Volkswagen
7.40 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Gut behauptet sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Der DAX steigt um 0,4 Prozent auf 26.222 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,4 Prozent auf 6.473 Zähler. Stützend wirkt die Hochrevision des deutschen BIP im zweiten Quartal. Dies unterstreicht die Einschätzung vieler Volkswirte, dass die Stimmung schlechter sei als die Lage. Dies macht auch Hoffnung auf einen guten Ifo-Index im Vormittagsverlauf.

Bei den Branchen zeigen sich sämtliche Bewegungen unterhalb von 1 Prozent - das Schlusslicht stellt der Automobilsektor mit 0,7 Prozent Minus. Gesucht sind Finanz- und Reisewerte, Rüstung erholt sich von den Vortagsverlusten. Unternehmensnachrichten sind allerdings kaum vorhanden, im Fokus stehen nur die US-Anleihemärkte nach der Rede von US-Finanzminister Scott Bessent am Vorabend.

Dabei dominiert Vorsicht, denn mit den Nvidia-Zahlen und US-Inflationsdaten am Mittwoch sowie der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh auf der Notenbanker-Konferenz am Freitag stehen noch wichtige Ereignisse bevor. Dazu werden am Nachmittag das US-Verbrauchervertrauen und die US-Häuserverkäufe veröffentlicht. Bei beiden Datenreihen wird mit Anzeichen für eine immer schwächer werdende Kaufkraft der US-Konsumenten gerechnet.

USA bekommen steigende Renditen nicht in den Griff

Sorgen macht vor allem der US-Bondmarkt. Auch die Wirkung der Bessent-Rede vom Vorabend sei wieder verpufft, heisst es in Kommentaren. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen liegt danach wieder über 4,70 Prozent. Entsprechend verbuchten besonders zinsempfindliche Technologiewerte an der Nasdaq Abgaben. Laut CNBC erwägt Bessent sogar, die Liquiditätsreserve der Fed von knapp 1 Billion Dollar anzuzapfen, um die langfristigen US-Renditen zu senken. Dies sehe aber eher nach ersten Panikanzeichen als einem Plan aus, heisst es im Handel.

An der enormen Kreditnachfrage durch Staatsverschuldung und KI-Investoren ändere es nichts, zusammen mit der galoppierenden US-Inflation verlangten Langfrist-Investoren einfach höhere Renditen. Höhere Kreditkosten führten zu höheren Renditen, insbesondere ohne glaubwürdigen Haushaltsplan, sagt Sonali Basak, Chef-Investmentstrategin bei iCapital.

US-Drohungen gegen Iran gehen auch gegen China

Dazu drohte Bessent nach dem Scheitern des Krieges gegen den Iran mit harten Wirtschaftssanktionen und betonte die Sekundärsanktionen gegen Länder, die Geschäfte mit dem Iran betreiben. UBS-Chef-Volkswirt Paul Donovan meint dazu, "die kritische Frage ist, ob die USA auch den grössten Öl-Kunden des Irans sanktionieren werden (China)".

Händler reagieren bislang gelassen auf die Aussagen. "Die eigentliche Ankündigung wirkte weit weniger dramatisch als erwartet, mit einer grossen Kluft zwischen Rhetorik und Substanz", sagt Jorge Leon, Leiter der geopolitischen Analyse bei Rystad Energy. "Diese grossspurigen Behauptungen der Trump-Regierung werden sehr schnell wieder zurückgenommen", sagt Mike O'Rourke, Chefmarktstratege bei JonesTrading: "Aus Marktsicht werden sie meist ignoriert".

Besorgte Kommentare kommen mehr vom Devisenmarkt: Denn Bessent drohte Ländern, die den US-Wünschen nicht folgten auch mit dem Rauswurf aus dem Dollar-System. Damit habe er aber unterstrichen, wie sehr mit dem Zahlungssystem auch politische Gefolgschaft verbunden sei. Das mache Chinas Systeme wie mBridge und CIPS nur noch attraktiver gegenüber Swift, heisst es.

Gleichzeitig steigt Gold weiter an. "Steigende Preise von unverzinsten Assets wie Gold bei gleichzeitig steigenden Anleiherenditen sind nicht normal und zeigen eher Zweifel am Finanzsystem", sagt ein Händler. Gold könnte wieder Richtung 5.000 US-Dollar je Feinunze laufen wegen der Kombination aus Nachfrage der Zentralbanken, Fiskalrisiken und geopolitische Unsicherheiten, sagt Analystin Rania Gule von XS.com.

Bei den Einzelaktien ist es nach Ende der Berichtssaison weiter ruhig. Im Fokus stehen VW mit ihrer Betriebsversammlung. Die Aktien notieren 0,9 Prozent leichter. Hier werden Details zu den Sparmassnahmen wie konkrete Namen zu Werkschliessungen und Pläne zum Stellenabbau erwartet.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.473,39 +0,4 25,41 6.447,98 11,8

Stoxx-50 5.500,97 +0,4 20,08 5.480,89 11,9

DAX 26.222,23 +0,4 115,63 26.106,60 7,1

MDAX 32.183,77 +0,5 152,22 27.039,42 5,1

TecDAX 4.058,49 +0,2 9,26 3.091,28 12,0

SDAX 18.525,82 +0,5 88,44 13.062,07 7,9

FTSE 10.878,26 +0,2 23,94 10.854,32 9,5

CAC 8.480,16 +0,3 27,15 8.453,01 4,1

SMI 14.464,61 +0,1 17,42 14.447,19 9,0

ATX 6.655,62 +0,6 38,10 6.617,52 25,0

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:48

EUR/USD 1,1657 -0,0 -0,0005 1,1662 1,1667

EUR/JPY 185,86 +0,2 0,3200 185,54 185,6900

EUR/CHF 0,9372 +0,2 0,0015 0,9357 0,9359

EUR/GBP 0,8546 -0,1 -0,0008 0,8554 0,8556

USD/JPY 159,42 +0,2 0,3400 159,08 159,1400

GBP/USD 1,3637 +0,1 0,0007 1,363 1,3632

USD/CNY 6,7229 +0,0 0,0010 6,7219 6,7219

USD/CNH 6,7222 +0,0 0,0018 6,7204 6,7219

AUS/USD 0,7143 -0,1 -0,0006 0,7149 0,7151

Bitcoin/USD 80.497,31 +2,0 1.574,62 78.922,69 79.343,66

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,37 -0,8 -0,64 85,01

Brent/ICE 91,66 -0,6 -0,51 92,17

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.639,02 -0,3 -12,25 4.651,27

Silber 68,29 -0,9 -0,64 68,94

Platin 1.856,95 -1,0 -19,05 1.876,00

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2026 03:47 ET (07:47 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:06 SMI kommt zum Wochenauftakt kaum vom Flec
08:59 SG-Marktüberblick: 25.08.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
24.08.26 Logo WHS Bitcoin explodiert, Nasdaq fällt: Nvidia entscheidet jetzt alles!
21.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adobe, Oracle, SAP
20.08.26 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’012.41 19.54 SJYB2U
Short 15’323.95 13.70 SJZBBU
Short 15’896.89 8.87 SJB30U
SMI-Kurs: 14’475.86 25.08.2026 09:34:32
Long 13’814.56 19.54 SGBRFU
Long 13’506.90 13.77 S1B6WU
Long 12’929.48 8.92 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo
Roche-Aktie sinkt: Tochter Genentech baut Adipositas-Pipeline aus - FDA-Zulassung für Alzheimer-Test
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursabschlägen

Top-Rankings

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.