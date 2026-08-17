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17.08.2026 13:32:39

MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - SIG Group mit Kurseinbruch nach CEO-Wechsel

Steyr Motors
26.56 EUR -19.95%
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DOW JONES--Überwiegend leicht nach oben geht es mit den europäischen Aktienmärkten am Montagmittag. Der DAX bewegt sich kaum von der Stelle und verliert aktuelle 2 Punkte auf 26.438 Punkte. Er liegt damit weiterhin in Reichweite seines Rekordhochs bei 26.573,50 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 notiert 0,3 Prozent höher bei 6.557 Punkten. In Europa stellen die Technologiewerte mit Plus 1,1 Prozent den grössten Gewinner. Der Euro tendiert etwas fester bei 1,1588 Dollar, während Brentöl mit Aufschlägen von 0,7 Prozent bei 89,11 Dollar das Fass umgeht. An den Anleihemärkten ist es nach dem jüngsten Renditeanstieg zu Wochenbeginn ruhig, das insgesamt hohe Renditeniveau bleibt indes ein latenter Risikofaktor.

Marktteilnehmer verfolgen weiterhin aufmerksam die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Konfliktes sind ins Stocken geraten. US-Präsident Donald Trump deutete am Freitag an, dass die USA nach Ende des Krieges die Kontrolle über die Strasse von Hormus übernehmen könnten. "Ich habe den Eindruck, dass bei den Anlegern an diesem Punkt eine gewisse 'Schlagzeilen-Müdigkeit' einsetzt", kommentiert Daniel O'Regan von Mizuho. "Ähnlich wie der Russland-Ukraine-Krieg für die Märkte allmählich zum Hintergrundrauschen wurde, schlägt der Markt nicht mehr bei jeder Iran-Meldung um 1 bis 3 Prozent aus. Das ist wahrscheinlich ein gesundes Zeichen."

Eine wichtige Stütze für die Börsen stellt die zu Ende gehende Berichtssaison dar. "Die Unternehmensgewinne wachsen kräftig genug, um die Kurse weiter zu tragen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal liefert unseres Erachtens die fundamentalen Belege für diesen Ausblick", so die DZ Bank. Zudem habe die Berichtssaison auch die Debatte, ob sich die KI-Investitionen lohnen, wieder entschärft. Die grossen Plattformkonzerne, insbesondere die führenden Cloud-Betreiber, konnten im Rahmen ihrer Berichterstattung zum zweiten Quartal belegen, dass ihren hohen Investitionen bereits spürbare Umsatz- und Ertragszuwächse gegenüberstehen.

Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass für die kommenden Tage von dieser Seite kaum Impulse zu erwarten sind. Aus dem Stoxx-600 berichten im Verlauf der Woche nur noch 30 Unternehmen, gewichtige Konjunkturdaten stehen mit den Einkaufsmanager-Indizes erst am Freitag im Kalender.

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite ist extrem dünn. Daher liefern Analysten mit ihren Umstufungen Einzelwerten Impulse. So hat die Bank of America die Aktie von Salzgitter mit "Kaufen" wieder aufgenommen, die Aktie notiert 3,6 Prozent höher. Im DAX geht es für Infineon um 0,9 Prozent nach oben, hier soll Goldman Sachs optimistischer sein.

Positiv werten die Analysten von JP Morgan bei Argenx die positiven Topline-Ergebnisse der Phase-III-Studie ALKIVIA für Vyvgart bei Myositis. Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt mit einer statistisch signifikanten Verbesserung des durchschnittlichen Total Improvement Score (TIS). Das Ergebnis bei Dermatomyositis werten sie weiterhin als ermutigend und gehen davon aus, dass Argenx zusätzliche Studien durchführen könnte, um die bestehenden Daten zu ergänzen und künftig eine regulatorische Zulassung für diese Indikation anzustreben. Die Aktie notiert 11,2 Prozent höher.

OHB legen um 4,1 Prozent zu. Hier werde positiv gewertet, dass das Unternehmen am Aufbau einer sicheren Satelliten-Konstellation der Europäischen Union beteiligt werde, so ein Marktteilnehmer. Mit einer europäischen Kommunikationsinfrastruktur für Regierung, Militär und strategische Wirtschaftszweige wolle man sich unabhängig machen von internationalen Anbietern.

SIG Group brechen ein - Abrupter CEO-Wechsel verstimmt

Bei SIG Group (-15,8%) belastet zum Start in die Woche, dass CEO Mikko Keto überraschend das Unternehmen verlässt, es ist bereits der zweite CEO-Wechsel innerhalb kurzer Zeit. Keto war erst im Frühjahr 2026 zum Unternehmen gestossen und hat für die Analysten von Vontobel frühzeitig einen konstruktiven Eindruck auf Investoren gemacht. Die Entscheidung, mit Ann-Kristin Erkens eine CEO zu ernennen, die gleichzeitig weiterhin als CFO fungiere, habe einen klaren Übergangscharakter und lasse eine wichtige Governance-Frage ungelöst, bis ein permanenter CFO-Nachfolger benannt ist. Der Kapitalmarkttag am 27. Oktober wird für die Analysten nun zu einem zentralen Katalysator. Das Management habe dann eine klare und glaubwürdige Erklärung für den Führungswechsel zu liefern.

Steyr Motors (-20,1%) hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst und die Mittelfristprognose für das Geschäftsjahr 2027 zurückgenommen. Als Grund nennt das Unternehmen Verzögerungen bei internationalen Defense-Projekten, insbesondere infolge verzögerter öffentlicher Beschaffungs-, Genehmigungs- und Abnahmeprozesse. Dadurch konnten im ersten Halbjahr 2026 ursprünglich geplante Umsätze von rund 10 Millionen Euro nicht realisiert werden.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.557,18 +0,3 17,59 6.539,59 13,2

Stoxx-50 5.517,35 +0,2 12,36 5.504,99 12,2

DAX 26.438,07 -0,0 -2,24 26.440,31 8,0

MDAX 32.458,08 -0,0 -6,31 27.039,42 6,0

TecDAX 4.093,14 -0,3 -12,73 3.091,28 13,0

SDAX 18.571,40 -0,3 -62,11 13.062,07 8,1

FTSE 10.765,11 +0,1 15,00 10.750,11 8,4

CAC 8.621,31 -0,2 -15,49 8.636,79 5,8

SMI 14.333,18 -0,4 -57,49 14.390,67 8,0

ATX 6.730,89 -0,0 -2,27 6.733,16 26,4

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:47

EUR/USD 1,1588 +0,2 0,0019 1,1569 1,1581

EUR/JPY 184,53 +0,1 0,2300 184,3 184,3300

EUR/CHF 0,9392 -0,2 -0,0015 0,9407 0,9396

EUR/GBP 0,8549 +0,1 0,0005 0,8544 0,8544

USD/JPY 159,23 -0,0 -0,0700 159,3 159,1600

GBP/USD 1,3549 +0,1 0,0019 1,353 1,3550

USD/CNY 6,7388 -0,0 -0,0024 6,7412 6,7412

USD/CNH 6,7416 -0,0 -0,0027 6,7443 6,7425

AUS/USD 0,7124 +0,6 0,0043 0,7081 0,7090

Bitcoin/USD 63.614,09 +0,9 571,24 63.042,85 62.935,68

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,67 +0,3 0,27 82,4

Brent/ICE 89,11 +0,7 0,59 88,52

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.397,57 +0,5 21,68 4.375,89

Silber 65,59 +1,4 0,94 64,66

Platin 1.754,83 +0,4 7,11 1.747,72

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2026 07:32 ET (11:32 GMT)

In eigener Sache

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Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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Long 12’838.33 8.86 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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