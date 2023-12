MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - DAX steuert auf Jahresplus von 20% zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich kurz nach dem Start in den letzten Handelstag des Jahres gut behauptet. Der DAX legt um 0,2 Prozent auf 16.742 Punkte zu. Er liegt damit gut 250 Punkte unter dem Rekordhoch vom 14. Dezember. Bei den Einzelwerten finden nur kleine Kursveränderungen statt. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,4 Prozent zu. Bis auf den Subindex der Immobilienwerte liegen alle Stoxx-Subindizes im Plus. Die Veränderungen fallen aber auch hier mit minus 0,1 bis plus 0,5 Prozent sehr moderat aus.

Der Handel in Deutschland endet bereits um 14.00 Uhr, in Grossbritannien werden die Jahresschlusskurse bereits um 13.30 Uhr MEZ ermittelt. Allgemein wird mit dünnen Umsätzen gerechnet, wie bereits an den vergangenen Tagen zu beobachten. Die Nachrichtenlage ist extrem dünn, viele Akteure dürften dem Handel fern bleiben und auch die Analysten sind mehrheitlich wohl im Urlaub, so dass auch von Researchseite keine Impulse zu erwarten sind.

Gegen Mittag könnte es in der zweiten und dritten Reihe am deutschen Aktienmarkt noch zu etwas sogenanntem Window-Dressing kommen. Grosse Anleger versuchen dabei die Bewertung ihrer Positionen noch etwas "aufzuhübschen".

Pictet für europäische Aktien optimistisch

Mit Blick auf das kommende Jahr ist man bei Pictet Asset Management optimistisch. Europäische Aktien dürften sich gut entwickeln und ihre US-Pendants übertreffen. Die Gewinnerwartungen für Europa seien "viel verhaltener" als die in den USA, was weniger Raum für Enttäuschungen lasse. Die allgemeine Zurückhaltung gegenüber Eurozonen-Aktien dürfte sich umkehren, wenn sich die Wirtschaft erhole. Der Vermögensverwalter sieht das Kurs-Gewinn-Verhältnis in Europa bei 12, verglichen mit einem Wert von 19 in den USA. Eine solche Differenz sei "beispiellos".

Die von Dow-Jones Newswires ermittelten Prognosen von 13 Finanzhäusern für den DAX fallen derweil etwas ernüchternder aus. Sie bewegen sich zwischen 16.000 und 18.000 Punkten, bei einem Mittelwert von 17.223 Punkten. Gemessen am aktuellen Stand wäre damit 2024 ein deutlich magereres Plus von 3 Prozent zu erwarten, verglichen mit den rund 20 Prozent im nun endenden Jahr 2023.

DAX-Treiber Siemens und SAP unter 100 wertvollsten Konzernen

Der DAX profitierte 2023 von der Stärke seiner Schwergewichte: SAP (+0,2%) werden das Jahr mit einem Plus von rund 47 Prozent beenden, bei Siemens (+0,3%) dürften es knapp 34 Prozent werden. Beste DAX-Werte waren 2023 Rheinmetall (unverändert) und Heidelberg Materials (+0,3%) mit Kursgewinnen von je rund 57 Prozent.

Mit Siemens und SAP haben es derweil auch wieder zwei deutsche Unternehmen in die globale Rangliste der 100 wertvollsten Unternehmen per Jahresende 2023 geschafft. Wie aus einer Analyse der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft EY hervorgeht, hat sich SAP mit einem Börsenwert von 181 Milliarden Dollar auf Rang 61 von 106 verbessert. Siemens kommt mit 148 Milliarden Dollar auf den 88. Platz nach Rang 115 im Vorjahr. 2022 hatte es kein deutsches Unternehmen unter die Top 100 geschafft.

Ganz am DAX-Ende rangieren in der Jahresbilanz Zalando mit einem Minus von 36 Prozent, sowie Siemens Energy und Bayer mit Einbussen von etwa 32 bzw. 28 Prozent. Bayer litten zum einen unter den andauernden Prozessrisiken, resultierend aus der Monsanto-Übernahme im Jahr 2018 mit dem angeblich krebserregenden Unkrautvernichter Glyphosat. Zum anderen kam im November die Nachricht vom Abbruch einer Studie für einen wichtigen Medikamentenkandidaten, worauf der Kurs um rund 20 Prozent einknickte.

Siemens Energy musste wiederholt wegen Problemen bei der spanischen Windenergietochter Gamesa warnen. Als das Unternehmen im Oktober auch noch den Staat um Hilfe bat, brach der Kurs an nur einem Tag um bis zu 40 Prozent ein. Tatsächlich bat Siemens Energy aber nur um staatliche Garantien zur Aufnahme finanzieller Mittel, um die überbordenden Aufträge und Grossprojekte abarbeiten zu können. Mit der Zusage von Garantien erholte sich der Kurs zumindest von diesem Rücksetzer dann innerhalb von drei Wochen wieder.

Enapter von Unternehmensnachricht bewegt

Immerhin eine kursbewegende Nachricht gibt es von Enapter, die Aktie legt um 5 Prozent zu. Der Spezialist für Module zur Herstellung von grünem Wasserstoff geht eine exklusive Partnerschaft mit Solar Invest International ein und gewährt dem Partner die Vertriebslizenz für die USA. Als Gegenleistung zahlt Solar Invest insgesamt 25 Millionen Euro. In Folge erwartet Enapter für 2023 ein ausgeglichenes operatives Ergebnis, ursprünglich war mit bis zu minus 11 Millionen Euro gerechnet worden.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.531,48 +0,4% 17,10 +19,5%

Stoxx-50 4.092,38 +0,3% 12,06 +12,1%

DAX 16.742,26 +0,2% 40,71 +20,2%

MDAX 27.082,30 +0,1% 17,39 +7,8%

TecDAX 3.334,24 -0,1% -1,95 +14,1%

SDAX 13.923,47 -0,0% -4,41 +16,8%

FTSE 7.729,35 +0,1% 6,61 +3,6%

CAC 7.563,70 +0,4% 28,54 +16,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,94 -0,00 -0,63

US-Zehnjahresrendite 3,85 +0,01 -0,03

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17:49 % YTD

EUR/USD 1,1060 -0,0% 1,1068 1,1080 +3,3%

EUR/JPY 156,43 +0,0% 156,35 156,30 +11,5%

EUR/CHF 0,9295 -0,5% 0,9319 0,9298 -6,1%

EUR/GBP 0,8680 -0,1% 0,8677 0,8695 -1,9%

USD/JPY 141,46 +0,1% 141,27 141,06 +7,9%

GBP/USD 1,2742 +0,0% 1,2755 1,2744 +5,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1095 -0,1% 7,0962 7,1150 +2,6%

Bitcoin

BTC/USD 42.483,74 -0,4% 42.425,16 42.558,56 +155,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,14 71,77 +0,5% +0,37 -5,5%

Brent/ICE 77,76 77,15 +0,8% +0,62 -2,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,65 34,00 -4,0% -1,35 -60,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.070,97 2.065,37 +0,3% +5,61 +13,6%

Silber (Spot) 23,81 24,03 -0,9% -0,22 -0,7%

Platin (Spot) 1.005,35 1.008,00 -0,3% -2,65 -5,9%

Kupfer-Future 3,93 3,92 +0,2% +0,01 +3,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2023 04:07 ET (09:07 GMT)