MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - DAX-Allzeithoch in Sichtweite

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleinen Aufschlägen sind Europas Börsen in den Handel am Dienstag gestartet. Das Geschäft sollte sich beleben, da die Börsen in London und an der Wall Street, die zu Wochenbeginn geschlossen waren, nun wieder Impulse setzen werden. Dennoch wird der Handel angesichts des Endes der Berichts- und der auslaufenden Dividendensaison wohl weiter ruhig verlaufen. Wichtige Konjunkturdaten stehen am Berichtstag nicht zur Veröffentlichung an.

Der DAX steigt kurz nach Eröffnung um 0,2 Prozent auf 18.821 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert kaum verändert bei 5.063 Stellen. Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig bewegt bei 1,0872 Dollar. An den Anleihemärkten ist es ebenfalls ruhig.

Verbraucherpreise aus Deutschland und der Eurozone im Wochenverlauf

Die nächsten Impulse könnten Verbraucherpreise aus Deutschland und der Eurozone im Wochenverlauf setzen. Mit Blick auf die europäischen Zahlen geht die Commerzbank davon aus, dass die Inflationsrate im Mai leicht auf 2,5 Prozent gestiegen ist, nachdem sie zwei Monate bereits stagniert hatte. Die Kernrate werde wohl ihren Abwärtstrend vorerst beenden und wie im Vormonat 2,7 Prozent betragen, heisst es. Grund hierfür sei ein weiter kräftiger Preisanstieg bei Dienstleistungen.

"Nach dem gestrigen US-Feiertag geht die Börsenwoche erst heute richtig los". So niedrig wie gestern sei das Handelsvolumen bei den 40 DAX-Werten zuletzt am letzten Handelstag des Jahres 2023 gewesen, so QC Partners. Von daher müsse sich heute erst zeigen, ob die gestrigen Kursgewinne nachhaltig sind. Nach dem positiven gestrigen Handelstag sei das Allzeithoch bei 18.893 wieder in Reichweite.

Immofinanz (+0,1%) ist mit einem starken ersten Quartal ins Jahr gestartet. Die Mieterlöse stiegen um 11,5 Prozent auf 143,2 Millionen Euro. Das operative Ergebnis wuchs um 26,4 Prozent auf 104,3 Millionen Euro. Das Konzernergebnis hat Immofinanz mit 49,7 Millionen Euro mehr als verdoppelt. SRC Research bestätigt nach den Zahlen die Kaufempfehlung und hebt das Kursziel auf 24 von 20 Euro an. Die Gesellschaft habe beim Portfolioumbau bereits nach anderthalb Jahren grosse Fortschritte erzielt.

ABN kauft Hauck Aufhäuser Lampe

Hauck Aufhäuser Lampe wechselt den Besitzer. Die niederländische ABN Amro (+0,7%) übernimmt die Frankfurter Privatbank für 672 Millionen Euro von dem chinesischen Konglomerat Fosun International. Mit der Übernahme stärkt die ABN Amro ihr deutsches Privatkundengeschäft der Tochter Bethmann Bank und festigt seine Position als einer der drei grössten Vermögensverwalter in Deutschland. Das verwaltete Vermögen wird sich dann auf rund 70 Milliarden Euro belaufen.

Für Symrise geht es im DAX um 2,9 Prozent nach oben - die Deutsche Bank empfiehlt das Papier zum Kauf.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.063,30 +0,1% 4,10 +12,0%

Stoxx-50 4.502,76 -0,1% -5,48 +10,0%

DAX 18.821,57 +0,2% 46,86 +12,4%

MDAX 27.344,23 +0,2% 62,75 +0,8%

TecDAX 3.441,13 +0,0% 1,30 +3,1%

SDAX 15.254,65 +0,1% 17,10 +9,3%

FTSE 8.310,58 -0,1% -7,01 +7,6%

CAC 8.123,40 -0,1% -9,09 +7,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,54 -0,01 -0,03

US-Zehnjahresrendite 4,46 -0,00 +0,58

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:55 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0875 +0,2% 1,0876 1,0859 -1,5%

EUR/JPY 170,58 +0,1% 170,56 170,28 +9,6%

EUR/CHF 0,9919 -0,0% 0,9921 0,9923 +6,9%

EUR/GBP 0,8514 +0,1% 0,8512 0,8500 -1,9%

USD/JPY 156,87 -0,0% 156,84 156,82 +11,3%

GBP/USD 1,2773 +0,0% 1,2777 1,2776 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2617 +0,0% 7,2589 7,2599 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 67.816,81 -2,8% 67.902,11 69.792,77 +55,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,71 77,72 +1,3% +0,99 +8,5%

Brent/ICE 83,08 83,10 -0,0% -0,02 +8,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,3 35,00 -2,0% -0,70 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.344,35 2.351,00 -0,3% -6,66 +13,7%

Silber (Spot) 31,45 31,73 -0,9% -0,27 +32,3%

Platin (Spot) 1.049,55 1.057,58 -0,8% -8,03 +5,8%

Kupfer-Future 4,83 4,82 +1,6% +0,08 +23,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2024 03:31 ET (07:31 GMT)