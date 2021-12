MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Aktie der Deutschen Bank hängt zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der moderaten Korrektur am Vortag legen die europäischen Börsen zum Start am Donnerstag zumeist leicht zu. In den USA hatten die Aktienindizes etwas höher und nahe den Tageshochs geschlossen. Der DAX liegt minimal im Plus bei 15.695 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent nach oben auf 4.240 Zähler. Der Euro kommt nach seiner kräftigen Erholung vom Vortag leicht zurück, am Anleihemarkt steigen die Kurse leicht.

Im Blick steht laut Marktteilnehmern bereits die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Freitag, bis dahin dürfte das Geschäft insgesamt ruhig verlaufen. Angesichts der Verschiebung des Fokus der US-Notenbank weg vom Arbeitsmarkt und hin zu den Inflationsgefahren hätten die Preisdaten aus Marktsicht an Bedeutung gewonnen, zumal die Fed zuletzt bereits signalisierte, den Straffungskurs zu beschleunigen.

Weiter unklar ist - zumal vor dem Hintergrund der sich verbreitenden Corona-Virusvariante Omikron - der Zeitpunkt der ersten US-Zinserhöhung. Sollte sie früher als Mitte 2022 schon kommen, müsste das an den Märkten entsprechend noch eingepreist werden, heisst es.

Belastender Pressebericht über Deutsche Bank

Im Blick steht die zunächst unveränderte VW-Aktie, denn am Nachmittag tagt der Aufsichtsrat. Neben der Verabschiedung eines mehrjährigen Investitionsplans geht es auch um die künftige Aufstellung der Konzernführung. VW-Chef Herbert Diess war zuletzt konzernintern in die Kritik geraten, Berichten zufolge wird er sich jedoch an der Konzernspitze halten können. Sollte dem nicht so sein, ist mit negativen Reaktionen in der VW-Aktie zu rechnen. Auch Informationen zu einem möglichen Börsengang der Porsche AG könnten bewegen.

Als belastend für Deutsche Bank (-1,8%) entpuppt sich ein Artikel des "Wall Street Journal". Dort heisst es, das US-Justizministerium habe die Bank darüber informiert, dass sie möglicherweise gegen eine strafrechtliche Vereinbarung verstossen habe. Sie soll es versäumt haben, über eine interne Beschwerde im Bereich nachhaltiger Geldanlage bei der Vermögensverwaltungstochter DWS (-0,1%) zu informieren.

Spannend könnte der Tag für die Aktien der Essensauslieferer Delivery Hero (-0,8%), Deliveroo (-1,1%) und Just Eat Takeaway (-1,5%) werden, denn von der EU-Kommission wird gegen 12.00 Uhr Vorschlag zur Verbesserung des Status von Mitarbeitern von Digitalplattformen erwartet. Sollten diese zukünftig möglicherweise als Angestellte behandelt werden müssen und nicht als Selbstständige, hätte das höhere Kosten zur Folge.

Biotest geben um 2,6 Prozent nach. Das Unternehmen hat den Gewinnausblick wegen Wertberichtigungen gesenkt.

In Paris ziehen Lagardere um über 4 Prozent an auf 24,06 Euro, während Vivendi minimal nachgeben. Der Medienkonzern übernimmt wie angekündigt den Anteil des aktivistischen Investors Amber Capital an Lagardere zum Stückpreis von 24,10 Euro, wodurch Vivendi dann 45,1 Prozent an Lagardere halten wird, worauf dann ein Pflichtangebot für eine vollständige Übernahme kommen muss.

Für Neste Oy geht es in Helsinki nach dem Abgang des Unternehmenschefs um 3,7 Prozent nach unten. Jefferies spricht von einem unerwarteten Schrittbei dem Ölkonzern, der für Verunsicherung sorge.

Zur Rose verlieren im Zuge einer Kapitalerhöhung rund 6Prozent an Wert. Die Online-Apotheke hat sich auf diesem Weg knapp 190 Millionen Franken besorgt, die für vor allem für Investitionen eingesetzt werden sollen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.240,11 +0,2% 7,02 +19,4%

Stoxx-50 3.737,13 +0,3% 10,35 +20,2%

DAX 15.695,02 +0,1% 7,93 +14,4%

MDAX 34.746,01 +0,1% 41,63 +12,8%

TecDAX 3.864,34 +0,1% 1,95 +20,3%

SDAX 16.594,05 +0,1% 20,02 +12,4%

FTSE 7.352,46 +0,2% 15,41 +13,6%

CAC 7.031,42 +0,2% 16,85 +26,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,34 -0,03 +0,23

US-Zehnjahresrendite 1,50 -0,03 +0,58

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:11 Mi,17:12 % YTD

EUR/USD 1,1325 -0,1% 1,1330 1,1334 -7,3%

EUR/JPY 128,45 -0,4% 128,59 129,06 +1,9%

EUR/CHF 1,0424 -0,2% 1,0432 1,0450 -3,6%

EUR/GBP 0,8576 -0,1% 0,8579 0,8576 -4,0%

USD/JPY 113,43 -0,3% 113,47 113,85 +9,8%

GBP/USD 1,3205 -0,0% 1,3208 1,3215 -3,4%

USD/CNH (Offshore) 6,3429 -0,0% 6,3407 6,3363 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 49.800,05 -0,8% 49.282,52 50.727,73 +71,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,46 72,36 +0,1% 0,10 +52,6%

Brent/ICE 75,92 75,82 +0,1% 0,10 +50,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.786,26 1.783,09 +0,2% +3,17 -5,9%

Silber (Spot) 22,35 22,43 -0,4% -0,08 -15,3%

Platin (Spot) 956,16 960,82 -0,5% -4,66 -10,7%

Kupfer-Future 4,37 4,39 -0,5% -0,02 +24,2%

