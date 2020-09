MÄRKTE EUROPA/Gewinnmitnahmen zur Eröffnung - TV-Debatte im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem fulminanten Wochenstart setzen im frühen Geschäft am Dienstag Gewinnmitnahmen ein. Im Handel stellt man sich auf ein zurückhaltendes Geschäft im Vorfeld des ersten Fernsehduells zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden ein. Dieses findet aber erst nach Handelsschluss statt. Noch liegt Biden klar vorne in den Umfragen, allerdings könnte sich das mit den Debatten ändern. Biden sei dafür bekannt, dass er gerne in Fettnäpfchen trete, heisst es im Handel.

Siegchancen von Biden derzeit bei 75 Prozent

Der DAX verliert im frühen Handel 0,6 Prozent auf 12.796 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 3.209 Punkte nach unten. Die Chancen, dass der Kandidat der Demokraten, Joe Biden, ins Weisse Haus einziehen wird, liegen laut Umfragen derzeit bei etwa 75 Prozent, heisst es bei der Deutschen Bank.

Sollte sich das Rennen in den verbleibenden fünf Wochen bis zur Präsidentschaftswahl noch einmal enger gestalten, werden nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, Investoren wohl verstärkt US-Staatsanleihen und den US-Dollar als "sichere Häfen" nachfragen. Sollte sich dagegen der Vorsprung Bidens ausweiten, rechnet Stephan mit gegensätzlichen Bewegungen, also einer höheren Nachfrage nach Risikoassets.

Derweil geht das dritte Quartal mit grossen Schritten seinem Ende entgegen. Windowdressing dürfte eine kurzfristig nicht zu vernachlässigende Rolle spielen, heisst es am Morgen von den Marktstrategen der Helaba. Schon am Vortag hatte es einige auffallende Bewegungen gegeben. Mit Aufschlägen von 15,1 Prozent notieren SLM nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank sehr fest.

Hella verkauft Sparte an VW

Als "kurzfristig positiv" wird im Handel eingestuft, dass Hella das Geschäft mit Frontkamerasoftware an Volkswagen verkauft hat. Der Kaufpreis werde nach Unternehmensangaben zu einem ausserordentlichen Ertrag von etwa 100 Millionen Euro führen, zudem Mitarbeiter zu VW wechseln. Auf der anderen Seite werde sich Hella mit dem Verkauf ein Stück weit von einem Wachstumsgeschäft verabschiedet, was längerfristig negativ gewertet werden könnte. Hella verlieren im frühen Geschäft 1,6 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.209,12 -0,44 -14,07 -14,31

Stoxx-50 2.924,65 -0,46 -13,42 -14,06

DAX 12.789,84 -0,63 -81,03 -3,47

MDAX 26.885,19 -0,30 -81,73 -5,04

TecDAX 3.062,97 -0,17 -5,30 1,59

SDAX 12.222,26 -0,47 -57,33 -2,31

FTSE 5.900,33 -0,47 -27,60 -21,41

CAC 4.825,31 -0,37 -17,96 -19,28

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,54 -0,01 -0,78

US-Zehnjahresrendite 0,65 -0,01 -2,03

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:21 Fr, 19:17 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1680 +0,13% 1,1669 1,1622 +4,1%

EUR/JPY 123,34 +0,21% 123,23 122,76 +1,2%

EUR/CHF 1,0788 -0,00% 1,0782 1,0799 -0,6%

EUR/GBP 0,9081 -0,04% 0,9075 0,9145 +7,3%

USD/JPY 105,60 +0,08% 105,60 105,63 -2,9%

GBP/USD 1,2863 +0,18% 1,2859 1,2709 -2,9%

USD/CNH (Offshore) 6,8251 +0,10% 6,8262 6,8328 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 10.731,26 -1,42% 10.686,26 10.660,51 +48,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,34 40,60 -0,6% -0,26 -29,0%

Brent/ICE 42,25 42,43 -0,4% -0,18 -31,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.882,08 1.880,90 +0,1% +1,18 +24,0%

Silber (Spot) 23,64 23,68 -0,1% -0,03 +32,5%

Platin (Spot) 881,10 885,73 -0,5% -4,63 -8,7%

Kupfer-Future 2,98 2,98 -0,0% -0,00 +5,7%

