MÄRKTE EUROPA/Gewinnmitnahmen nach Rally - Unilever auf Talfahrt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung in Folge des Abschlusses eines "Phase-1-Deals" im US-chinesischen Handelsstreit streichen Anleger am Dienstag am europäischen Aktienmarkt Gewinne ein. Am Mittag kommen die Indizes etwas deutlicher unter Druck. Den Verlierer in Euro stellt der Sektor der Konsumgüter, dessen Bewertung im Laufe des Jahres deutlich gestiegen war. Auch die Umsatzwarnung von Unilever belastet hier. Der DAX handelt 0,8 Prozent niedriger bei 13.298 Punkten, der Euro-Stoxx-50 verliert mit 3.749 Punkten 0,6 Prozent.

Am Devisenmarkt steht das Pfund unter Abgabedruck und notiert bei 1,32 Dollar nach Ständen über 1,34 Dollar im Vortageshoch. Premierminister Boris Johnson will im Unterhaus ein Gesetz verabschieden, das eine Verlängerung des EU-Austritts über die nun anbrechende Übergangsphase bis Ende 2020 ausschliesst. Johnson will die EU durch die Gesetzesinitiative unter Druck setzen. Zugleich kehrt aber das Gespenst eines "harten Brexits" wieder zurück.

Unilever enttäuscht

Unilever stürzen in Amsterdam nach einer Umsatzwarnung um 6,1 Prozent ab. Das Unternehmen überraschte am Morgen mit der Nachricht, dass das bereinigte Umsatzwachstum dieses Jahr etwas unter der Zielspanne von 3 bis 5 Prozent liege. Auch im ersten Halbjahr 2020 werde das Umsatzplus unterhalb von 3 Prozent bleiben, teilte der Konsumgüterkonzern mit. Seit geraumer Zeit läuft es für Unilever wie auch den gesamten Konsumgütersektor schlecht, der unter anderem an einem sich wandelnden Konsumverhalten leidet. Nach Einschätzung von Jefferies dürfte die aktuelle Warnung Zweifel an den Margenentwicklung 2020 aufkommen lassen.

Ceconomy überzeugt nicht

Für die Aktie von Ceconemy geht es um knapp 5 Prozent nach unten. HSBC sieht die Hauptaufgabe von CEO Bernhard Dittmann darin, das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen wiederherzustellen. Der im Mai bekannt gegebene Restrukturierungsplan habe erste positive Resultate vor allem in Deutschland gezeigt. Die Analysten von Bryan Garnier bemängeln, dass der freie Cashflow negativ sei und eine Dividende nicht in Sicht.

Für Safran geht es an der Pariser Börse um 3,2 Prozent nach unten. Hintergrund ist der Produktionsstopp der Boeing 737 MAX im Januar. Safran ist einer der Zulieferer für das Flugzeug. Airbus, die am Vortag mit kräftigen Kursaufschlägen auf die Spekulationen eines Produktionsstopps reagiert haben, notieren am Dienstag unverändert.

Bei SAP belastet eine Abstufung der Analysten der Bank of America, der Wert verliert 3,2 Prozent. Nach den 2019 erhöhten Zielen für die Marge und die Generierung von Liquidität rechnen die Analysten 2020 damit, dass bei SAP der Fokus wieder stärker auf Wachstum liegen dürfte.

Überraschend fest präsentieren sich Corestate Capital nach einer Platzierung. Firmengründer Ralph Winter trennt sich von 3 Millionen Aktien, was 14,1 Prozent des Grundkapitals entspricht. Nach der Platzierung liegt der Anteil von Winter an dem Unternehmen bei unter 2 Prozent. Im Handel heisst es, die Stücke seien zu 30 Euro bei institutionellen Anlegern platziert worden. Mit plus 3,1 Prozent auf 33,30 Euro notiert die Aktie über dem Platzierungspreis, was ungewöhnlich ist. Im Handel wird spekuliert, dass möglicherweise Hedgefonds die Platzierung genutzt haben, um ihre Shortpositionen einzudecken.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.748,92 -0,63 -23,82 24,90

Stoxx-50 3.385,59 -0,74 -25,21 22,66

DAX 13.298,22 -0,82 -109,44 25,94

MDAX 28.187,95 -0,24 -66,45 30,57

TecDAX 3.055,78 -1,02 -31,41 24,72

SDAX 12.508,79 -0,68 -86,14 31,54

FTSE 7.506,20 -0,17 -12,85 11,76

CAC 5.968,14 -0,39 -23,51 26,16

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,29 -0,02 -0,53

US-Zehnjahresrendite 1,86 -0,02 -0,82

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:22 Uhr Mo., 18:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1166 +0,23% 1,1144 1,1140 -2,6%

EUR/JPY 122,34 +0,18% 122,10 122,15 -2,7%

EUR/CHF 1,0960 +0,08% 1,0953 1,0962 -2,6%

EUR/GBP 0,8451 +0,81% 0,8406 0,8358 -6,1%

USD/JPY 109,56 -0,05% 109,55 109,66 -0,1%

GBP/USD 1,3211 -0,61% 1,3259 1,3329 +3,5%

USD/CNH (Offshore) 6,9952 +0,07% 6,9972 6,9928 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 6.881,01 +0,08% 6.869,26 7.082,76 +85,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,27 60,21 +0,1% 0,06 +24,3%

Brent/ICE 65,54 65,34 +0,3% 0,20 +18,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.479,19 1.476,20 +0,2% +2,99 +15,3%

Silber (Spot) 17,06 17,05 +0,1% +0,01 +10,1%

Platin (Spot) 930,65 929,60 +0,1% +1,05 +16,8%

Kupfer-Future 2,81 2,82 +0,2% +0,00 +6,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2019 06:50 ET (11:50 GMT)