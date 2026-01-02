Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.01.2026 18:26:39

MÄRKTE EUROPA/Gelungener Jahresauftakt - DAX hängt zurück

DOW JONES--Nach einem sehr guten Aktienjahr 2025 ist es an den europäischen Börsen zum Start in das neue Aktienjahr 2026 weiter nach oben gegangen. Insgesamt war die Nachrichtenlage dünn. Aus China kamen eher positive, aus Europa negative Konjunktursignale. In China ist der Einkaufsmanagerindex für den Industriesektor im Dezember erstmals seit März wieder über die Expansionsschwelle geklettert. In Europa wurde der entsprechende Index in der Zweitlesung nach unten revidiert und liegt tiefer im Schrumpfung anzeigenden Bereich. Das sorgte für Druck auf den Euro, der auf 1,1735 Dollar nachgab.

Der Euro-Stoxx-50 legte um 1,0 Prozent auf 5.850 Punkte zu. Der DAX hinkte mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 24.539 merklich hinterher, gebremst von sehr schwachen Schwergewichten wie SAP (-3,0%) oder Munich Re (-3,8%). Zugleich erhielt der europäische Index Auftrieb von Technologieaktien, die im DAX kaum zu finden sind, Der Londoner Leitindex FTSE-100 startete ebenso mit einem Rekordhoch ins neue Jahr wie der breite europäische Stoxx-600-Index.

Tagessieger waren Aktien aus dem Bereich Luftfahrtindustrie und Rüstung mit einem Subindex-Plus von 3,3 Prozent. Im DAX waren MTU Aero mit einem Plus von 4,5 Prozent der Tagessieger. Rüstungstitel waren schon im vergangenen Jahr mit den europaweit deutlich steigenden Verteidigungsausgaben und den sich ausweitenden Krisenherden gesucht. Das dürfte sich laut Marktbeobachtern im neuen Jahr fortsetzen dürfte, auch im Hinblick auf die sich ergebnislos hinziehenden Friedensbemühungen für die Ukraine.

Weiter gesucht waren Technologieaktien, insbesondere solche mit KI-Fantasie. Der Branchenindex gewann 2,0 Prozent, Einzelwerte wie STMicro, ASM International, ASML oder BE Semiconductor zogen zwischen 4,2 und 11,5 Prozent an. Im deutschen Halbleitersegment ging es für Aixtron um 13,2 Prozent nach oben, für Suss um 4,3 Prozent und für Elmos um 2,5 Prozent.

Für den Branchenindex der Immobilienunternehmen ging es vor dem Hintergrund gestiegener Marktzinsen um 0,9 Prozent nach unten. Im DAX gaben Vonovia um 2 Prozent nach.

Ein 34-Prozent-Kursfeuerwerk gab es bei Orsted. Die Analysten von Equita werteten es als positiv, dass die Dänen Berufung eingelegt haben gegen die Aussetzung des Pachtvertrags für das Offshore-Windprojekt Revolution Wind durch die Trump-Regierung. Dies erhöhe die Chancen, dass die Arbeiten trotz des andauernden Streits fortgesetzt werden könnten.

Auch andere Aktien aus dem Sektor Versorgung und Energiegewinnung waren zum Start ins neue Jahr gesucht. Am deutschen Aktienmarkt gewannen RWE und Eon 3,2 bzw. 2,0 Prozent. Siemens Energy legten um 2,0 Prozent zu. Auch Aktien aus dem Wind- und Sonnenenergiesektor zogen an. SMA Solar verteuerten sich um 4,9 Prozent, Nordex um 3,9 oder Energiekontor um 5,6 Prozent. Der Stoxx-Subindex der Versorgeraktien gewann 1,7 Prozent. Marktbeobachter verwiesen als möglichen Kurstreiber auf die kalte Witterung in weiten Teilen Europas.

Geldvermögen der Deutschen steigt auf zehn Billionen Euro

Unterdessen ist das Geldvermögen der Deutschen dank hoher Sparleistung und Börsenboom im abgelaufenen Jahr um 6,3 Prozent auf zehn Billionen Euro gestiegen. Die Sparquote lag 2025 laut einer neuen Studie voraussichtlich 10,4 Prozent und damit leicht über dem langfristigen Vor-Corona-Durchschnitt. Als Motiv wird die hohe wirtschaftliche und politische Unsicherheit gesehen. Die Börsenrally sei der zweite zentrale Faktor für den Anstieg des Geldvermögens. "Allein der DAX hat auf Jahressicht 23 Prozent zugelegt. Aktienkursgewinne trugen mit rund 290 Milliarden Euro entscheidend zum Vermögensaufbau", so die Autoren der Studie.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.850,38 +1,0% 0,0%

Stoxx-50 4.957,17 +0,8% 0,0%

Stoxx-600 596,14 +0,7% 0,0%

XETRA-DAX 24.539,34 +0,2% 0,0%

FTSE-100 London 9.931,38 k.A. +20,3%

CAC-40 Paris 8.195,21 +0,6% 0,0%

AEX Amsterdam 967,59 +1,7% 0,0%

ATHEX-20 Athen 5.451,93 +1,9% 0,0%

BEL-20 Bruessel 5.112,50 +0,7% 0,0%

BUX Budapest 111.031,79 0,0% 0,0%

OMXH-25 Helsinki 5.736,62 +0,6% 0,0%

ISE NAT. 30 Istanbul 11.498,38 k.A. 0,0%

OMXC-20 Kopenhagen 1.617,12 +0,6% 0,0%

PSI 20 Lissabon 8.400,46 +1,7% 0,0%

IBEX-35 Madrid 17.492,40 +1,1% 0,0%

FTSE-MIB Mailand 45.374,03 +1,0% 0,0%

OBX Oslo 1.610,56 +0,8% 0,0%

PX Prag 2.700,62 +0,6% 0,0%

OMXS-30 Stockholm 2.881,19 -0,1% 0,0%

WIG-20 Warschau 3.262,48 +2,5% 0,0%

ATX Wien 5.351,75 +0,5% 0,0%

SMI Zuerich 13.267,48 0,0% 0,0%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:00 % YTD

EUR/USD 1,1736 -0,1% 1,1749 1,1756 0%

EUR/JPY 183,95 -0,1% 184,18 183,59 0%

EUR/CHF 0,9292 -0,2% 0,9310 0,9287 0%

EUR/GBP 0,8707 -0,2% 0,8723 0,8712 0%

USD/JPY 156,75 -0,0% 156,76 156,12 0%

GBP/USD 1,3478 +0,1% 1,3468 1,3494 0%

USD/CNY 7,0173 -0,1% 7,0260 7,0324 0%

USD/CNH 6,9680 -0,1% 6,9773 7,0001 0%

AUS/USD 0,6689 +0,3% 0,6669 0,6690 0%

Bitcoin/USD 90.793,05 +2,5% 88.546,45 87.544,55 0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,79 57,42 -1,1% -0,63 -20,1%

Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04 -18,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.330,16 4.320,37 +0,2% 9,78 0%

Silber 72,54 71,30 +1,7% 1,24 0%

Platin 1.833,32 1.753,24 +4,6% 80,08 0%

Kupfer 5,71 5,68 +0,4% 0,02 +38,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 12:26 ET (17:26 GMT)

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

